51% украинцев готовы протестовать в случае неприемлемых компромиссов на переговорах с РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА
51,4% украинцев заявили о готовности участвовать в протестных акциях, если во время переговоров Украина согласится на неприемлемые компромиссы.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Info Sapiens, проведенного по заказу Центра "Новая Европа", передает Цензор.НЕТ.
Не готовы протестовать 44,3% опрошенных, еще 4,4% затрудняются с ответом. Исследование также демонстрирует, как за последние годы изменилось отношение украинцев к возможным уступкам. Временный отказ от оккупированных территорий считают абсолютно неприемлемым 40,2% респондентов, тогда как в прошлом году таких было 53,2%, а два года назад - 76,2%.
Юридическое признание оккупированных территорий российскими приемлемым считают только 2% украинцев, тогда как категорически против этого - 76,6%. Уменьшается количество тех, кто считает недопустимым отказ от членства в НАТО, - сейчас 41,1% против 48,7% в прошлом году.
В то же время 51% украинцев заявили, что отказ от вступления в ЕС является абсолютно недопустимым, а 77,9% так же оценивают возможное сокращение армии. Выросла и доля тех, кто против предоставления русскому языку статуса второго государственного - 73%.
Опрос также фиксирует снижение доли украинцев, которые считают неприемлемыми уменьшение репараций от РФ, отказ от уголовного преследования российского руководства или отмену санкций.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шкода, що ворожа ботва із британськими та голандськими IP безперешкодно сере на сайті.
дєрьмака ж звідьнили?
то, хто ж тоді замовляє та оплачує оце блювотиння?
єдиний хто приймає рішення про переговори та їх результат, це зсу!!!!!!
але, штики в землю та палити банкову, це остаточний програш україни, чого і домагається *****, бо все інше просрав!
з технологіями 60-х років, для створення яз достатньо було декілька людино-років роботи.
А от з ракетною програмою повна срака. Рожеві фламінго вам приклад.
На prom.ua є, чавунні. Будь-якої форми і розмірів. З рештою погоджуюсь.
А з іншого боку 4 мільйона тих хто залишився без житла, ті хто в окопах 4й рік, ті хто не можуть навіть вийти на роботу з-зі свавілля і перебиваються з куска на хліб.
Дуже різні інтереси і цілі, діаметрально протилежні.