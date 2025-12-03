51% украинцев готовы протестовать в случае неприемлемых компромиссов на переговорах с РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

51,4% украинцев заявили о готовности участвовать в протестных акциях, если во время переговоров Украина согласится на неприемлемые компромиссы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Info Sapiens, проведенного по заказу Центра "Новая Европа", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Не готовы протестовать 44,3% опрошенных, еще 4,4% затрудняются с ответом. Исследование также демонстрирует, как за последние годы изменилось отношение украинцев к возможным уступкам. Временный отказ от оккупированных территорий считают абсолютно неприемлемым 40,2% респондентов, тогда как в прошлом году таких было 53,2%, а два года назад - 76,2%.

Юридическое признание оккупированных территорий российскими приемлемым считают только 2% украинцев, тогда как категорически против этого - 76,6%. Уменьшается количество тех, кто считает недопустимым отказ от членства в НАТО, - сейчас 41,1% против 48,7% в прошлом году.

В то же время 51% украинцев заявили, что отказ от вступления в ЕС является абсолютно недопустимым, а 77,9% так же оценивают возможное сокращение армии. Выросла и доля тех, кто против предоставления русскому языку статуса второго государственного - 73%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 60% украинцев считают, что Зеленский несет ответственность за коррупцию фигурантов "Миндичгейта". ИНФОГРАФИКА

Опрос также фиксирует снижение доли украинцев, которые считают неприемлемыми уменьшение репараций от РФ, отказ от уголовного преследования российского руководства или отмену санкций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 52% украинцев считают, что Зеленскому не стоит участвовать в следующих выборах, - опрос. ИНФОГРАФИКА