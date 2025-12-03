РУС
51% украинцев готовы протестовать в случае неприемлемых компромиссов на переговорах с РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

51,4% украинцев заявили о готовности участвовать в протестных акциях, если во время переговоров Украина согласится на неприемлемые компромиссы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Info Sapiens, проведенного по заказу Центра "Новая Европа", передает Цензор.НЕТ.

Не готовы протестовать 44,3% опрошенных, еще 4,4% затрудняются с ответом. Исследование также демонстрирует, как за последние годы изменилось отношение украинцев к возможным уступкам. Временный отказ от оккупированных территорий считают абсолютно неприемлемым 40,2% респондентов, тогда как в прошлом году таких было 53,2%, а два года назад - 76,2%.

Половина украинцев готовы протестовать из-за неприемлемых компромиссов

Юридическое признание оккупированных территорий российскими приемлемым считают только 2% украинцев, тогда как категорически против этого - 76,6%. Уменьшается количество тех, кто считает недопустимым отказ от членства в НАТО, - сейчас 41,1% против 48,7% в прошлом году.

В то же время 51% украинцев заявили, что отказ от вступления в ЕС является абсолютно недопустимым, а 77,9% так же оценивают возможное сокращение армии. Выросла и доля тех, кто против предоставления русскому языку статуса второго государственного - 73%.

Половина украинцев готовы протестовать из-за неприемлемых компромиссов

Опрос также фиксирует снижение доли украинцев, которые считают неприемлемыми уменьшение репараций от РФ, отказ от уголовного преследования российского руководства или отмену санкций.

+11
а відстоювати свої переконання зі зброєю в руках готові?
03.12.2025 10:57 Ответить
+4
Нє. Ми вас підтримаємо морально.
03.12.2025 10:59 Ответить
+2
і чечня зараз у складі русні, воює на їх стороні.
03.12.2025 11:41 Ответить
а відстоювати свої переконання зі зброєю в руках готові?
03.12.2025 10:57 Ответить
Нє. Ми вас підтримаємо морально.
03.12.2025 10:59 Ответить
Готові. Просто не можуть. Бронь, троє дітей, вік і так далі. То що ж вдієш, не співпадають бажання з можливостями. Але дуже хочуть.
03.12.2025 11:20 Ответить
Пропонуєш на Банкову приходити зразу з автоматами?
03.12.2025 11:33 Ответить
Опитують всіх від 18 до 100 років обох статей, будь якого стану здоров'я. Це зрозуміло притомній людині.
Шкода, що ворожа ботва із британськими та голандськими IP безперешкодно сере на сайті.
03.12.2025 12:18 Ответить
хммм.....
дєрьмака ж звідьнили?
то, хто ж тоді замовляє та оплачує оце блювотиння?

єдиний хто приймає рішення про переговори та їх результат, це зсу!!!!!!
але, штики в землю та палити банкову, це остаточний програш україни, чого і домагається *****, бо все інше просрав!
03.12.2025 11:03 Ответить
вимагати створення ЯЗ на масових акціях протесту не хочуть, але протестувати проти компромісів, яких не буде при наявності яз, будуть. Л - логіка.
03.12.2025 11:07 Ответить
ЯЗ створюється не на акціях протесту. Потрібно виростити покоління школярів, зацікавлених в науці і техніці. Навчання, олімпіади. Потім якісні університети. Ці люди мають відчувати, що потрібні державі не на місяць, а на все життя. Потім величезні вкладення коштів в інфраструктуру. Потім досліди, виправлення технічних рішень, випробування. І тільки потім ЯЗ. Інакше це не працює.
03.12.2025 11:14 Ответить
У нас є майже все для створення ЯЗ на основі плутонію-239, бракує лише бажання. Тому і пишу, що всі, кому не подобаються компроміси, мають вимагати створення ЯЗ. Інакше хай заліплюють собі писки і мовчать.
03.12.2025 11:17 Ответить
Ви часом не в Fire Point праюєте? Технологічну зброю створюють десятиліттями. Все інше, то найнадійніший банк з 90 років. Таких було 2 - об'***** і наїбанк.
03.12.2025 11:21 Ответить
американці в 40х зробили плутонієву бомбу буквально за рік-два. З РБМК нам треба ще менше часу на напрацювання плутонію-239. Моделювання ЯЗ на ******** робочих станціях дуже легка справа, тим більше імплозивної схеми.
03.12.2025 11:25 Ответить
Манхеттенський проект почав реальну роботу у 1941 році. Вибух провели о 1945. Але там працювали найкращі вчені, майже з усієї Європи та Америки того часу. Які до того ж мали повну тишу і необмежене фінансування. В нас є хоча б 0,05% хоча б від того рівня вчених?
03.12.2025 11:29 Ответить
Вони там не лише створенням ЯЗ займалися, а і іншими проблемами, типу відділення ізотопів, металургія урану, плутонію, нептунію тощо. Зараз це все не потрібно проходити по другому колу, вся інформація публічна. Почитайте про n-th country experiment: https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/nuclear-vault/2025-01-23/nuclear-proliferation-and-nth-country-experiment
з технологіями 60-х років, для створення яз достатньо було декілька людино-років роботи.
03.12.2025 11:39 Ответить
США створили уранову та плутонієву бомби в 40-ві роки минулого століття за 2,5 роки. Створили з нуля, коли, на відміну від нинішнього часу, ніхто в світі не знав як це зробити навіть теоретично. А плутонію в нас більш ніж достатньо на АЕС - це побічний продукт їхньої роботи (в СРСР так багато АЕС будували в т.ч. і для отримання збройного плутонію). І в данному випадку не треба 'високотехнологічної зброї'- щоб зовсім по-іншому розмовляти з Москвою і світом, Україні цілком вистачить кілька десятків 'нагасакських' бомб 80-річної давності!
03.12.2025 11:35 Ответить
Реакторний плутоній as is не підходить, принаймі з реакторів ВВЕР. Для плутонієвої ЯЗ плутоній має бути певного ізотопного складу, його треба напрацьовувати з мінімальним опроміненням нейтронами, а для цього треба часто міняти паливо, у нас тільки РБМК(ЧАЕС) на це здатні.
03.12.2025 11:40 Ответить
Проблема не в ядерній боєголовці. А в носіях типа крилатих ракет. Чи ви зібралися чіпляти іх на дрони?.
А от з ракетною програмою повна срака. Рожеві фламінго вам приклад.
03.12.2025 12:24 Ответить
Ракети, будь яка технологічна зброя до речі теж. Та будь яка зброя і принципі. Окрім прикручування вибухівки до китайських дронів.
03.12.2025 11:16 Ответить
прикручування вибухівки до дрона змінило весь характер війни, бо РАПТОВО будь-який танк чи бтр стає легко ціллю, яку можна дешево, за копійки, знищити.
03.12.2025 11:20 Ответить
Я мав закцентувати увагу на терміні КИТАЙСЬКИХ. Бо навіть дрони не робимо. Навіть двигуни для дронів. Не кажу вже про електроніку.
03.12.2025 11:23 Ответить
яка різниця? економічно вигідно брати китайські запчастини або цілі дрони, і це працює.
03.12.2025 11:26 Ответить
Тут не про економіку. Китай вже ввів деякі обмеження на постачання дронів. Безпека - це не про економіку.
03.12.2025 11:30 Ответить
Справедливо, але не треба знецінювати український винахід.
03.12.2025 11:43 Ответить
Ніхто нічого не знецінює. Поки ми не відродимо промисловість, ні про яку безпеку мова не йтиме. Підкажіть, будь ласка, де можна придбати пательню УКРАЇНСЬКОГО виробництва. З задоволенням придбаю. Про зброю смиренно мовчу. Одиничні екземпляри СТУГН, Нептунів, Богдан то скоріше про підняття настрою, ніж про вплив на ситуацію на фронті.
03.12.2025 11:54 Ответить
>Підкажіть, будь ласка, де можна придбати пательню УКРАЇНСЬКОГО виробництва.

На prom.ua є, чавунні. Будь-якої форми і розмірів. З рештою погоджуюсь.
03.12.2025 11:57 Ответить
Біол робить, і чавунні, і алюміній
03.12.2025 12:40 Ответить
Давно вже треба виходити на Майдан, бити в казани за прикладом пращурів запорожців, збирати якомога більше людей до війська та йти відвойовувати території.
03.12.2025 11:10 Ответить
у русні більше м'яса, тому цей план - ідіотизм.
03.12.2025 11:12 Ответить
З такими як ти, то да
03.12.2025 11:13 Ответить
Відкрий вікіпедію, і порівняй чисельність населення України та рашки, ось і все. Всі конвенційні схеми в цій війні на користь русні, тому треба думати і діяти асиметрично.
03.12.2025 11:18 Ответить
Порівняй чисельність рашки та Чечні. При тому, що Чечні ніхто не допомагав.
03.12.2025 11:35 Ответить
і чечня зараз у складі русні, воює на їх стороні.
03.12.2025 11:41 Ответить
А я не знав...
03.12.2025 11:49 Ответить
Але в окопи не поїдуть...
03.12.2025 11:12 Ответить
Смєтуни?
03.12.2025 11:12 Ответить
Ліпше цей відсоток на фронт шов, та кто ще вірить у ці опитування. Ви нам гроші, ми вам те що ви бажаєте
03.12.2025 11:12 Ответить
це ті для кого весь тягар війни збігати пару раз на місяць в подвал і посидіти декілька годин без свєту
03.12.2025 11:13 Ответить
все 51 процент в окопы
03.12.2025 11:15 Ответить
При наявності зброї я тільки 'за', без проблем. Але не сидіти в окопах та чекати на КАБ, а застосувати нещодавню тактику афганських талібів: переходити держкордон по всьому периметру малими групами та знищувати все, що потрапить на очі (враховуючи співвідношення населення наших країн десь 4:1, від рашки дуже скоро нічого не залишиться).
03.12.2025 11:24 Ответить
Протестувати тут замало. Можна поставити сцену, запросити політиків. Поставити намети. І волати трамп - рижа мавпа! Треба або захищати свій вибір, або капітулювати. Третього варіанту немає.
03.12.2025 11:18 Ответить
І це радує. А Зеленському варто про це нагадувати американським партнерам при кожній спробі викручування рук.
03.12.2025 11:18 Ответить
Протестувати це м'яко сказано. Ніхто вже не буде сидіти місяцями в палатках на банковій і тарабанити в каструлі. Просто нахрен розстріляють всю ту шоблу зрадницьку і підуть далі займатися своїми справами. Бо вже в України немає часу на протести
03.12.2025 11:51 Ответить
Ну звісно, тцкашники, поліція, міністерські, спортсмени, емігранти, заброньовані, мажори, журналісти, пропагандисти, реально ціла армія, пів-країни, кордони 91.

А з іншого боку 4 мільйона тих хто залишився без житла, ті хто в окопах 4й рік, ті хто не можуть навіть вийти на роботу з-зі свавілля і перебиваються з куска на хліб.

Дуже різні інтереси і цілі, діаметрально протилежні.
03.12.2025 12:34 Ответить
 
 