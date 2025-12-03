51% українців готові протестувати у разі неприйнятних компромісів на переговорах з РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

51,4% українців заявили про готовність брати участь у протестних акціях, якщо під час переговорів Україна погодиться на неприйнятні компроміси.

Про це свідчать результати опитування Info Sapiens, проведеного на замовлення Центру "Нова Європа", передає Цензор.НЕТ.

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Не готові протестувати 44,3% опитаних, ще 4,4% вагаються з відповіддю. Дослідження також демонструє, як за останні роки змінилося ставлення українців до можливих поступок. Тимчасову відмову від окупованих територій вважають абсолютно неприйнятною 40,2% респондентів, тоді як торік таких було 53,2%, а два роки тому - 76,2%.

Юридичне визнання окупованих територій російськими прийнятним вважають лише 2% українців, тоді як категорично проти цього - 76,6%. Зменшується кількість тих, хто вважає неприпустимою відмову від членства в НАТО, - нині 41,1% проти 48,7% торік.

Водночас 51% українців заявили, що відмова від вступу до ЄС є абсолютно неприпустимою, а 77,9% так само оцінюють можливе скорочення армії. Зросла і частка тих, хто проти надання російській мові статусу другої державної - 73%.

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Опитування також фіксує зниження частки українців, які вважають неприйнятними зменшення репарацій від РФ, відмову від кримінального переслідування російського керівництва чи скасування санкцій.

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