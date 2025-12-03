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Новини Опитування про війну в Україні
7 950 98

51% українців готові протестувати у разі неприйнятних компромісів на переговорах з РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

51,4% українців заявили про готовність брати участь у протестних акціях, якщо під час переговорів Україна погодиться на неприйнятні компроміси.

Про це свідчать результати опитування Info Sapiens, проведеного на замовлення Центру "Нова Європа", передає Цензор.НЕТ.

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Не готові протестувати 44,3% опитаних, ще 4,4% вагаються з відповіддю. Дослідження також демонструє, як за останні роки змінилося ставлення українців до можливих поступок. Тимчасову відмову від окупованих територій вважають абсолютно неприйнятною 40,2% респондентів, тоді як торік таких було 53,2%, а два роки тому - 76,2%.

Половина українців готові протестувати через неприйнятні компроміси

Юридичне визнання окупованих територій російськими прийнятним вважають лише 2% українців, тоді як категорично проти цього - 76,6%. Зменшується кількість тих, хто вважає неприпустимою відмову від членства в НАТО, - нині 41,1% проти 48,7% торік.

Водночас 51% українців заявили, що відмова від вступу до ЄС є абсолютно неприпустимою, а 77,9% так само оцінюють можливе скорочення армії. Зросла і частка тих, хто проти надання російській мові статусу другої державної - 73%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 60% українців вважають, що Зеленський несе відповідальність за корупцію фігурантів "Міндічгейту". ІНФОГРАФІКА

Половина українців готові протестувати через неприйнятні компроміси

Опитування також фіксує зниження частки українців, які вважають неприйнятними зменшення репарацій від РФ, відмову від кримінального переслідування російського керівництва чи скасування санкцій.

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опитування (2193) протест (2422) росія (70431) війна в Україні (8521)
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Топ коментарі
+34
а відстоювати свої переконання зі зброєю в руках готові?
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03.12.2025 10:57 Відповісти
+14
Нє. Ми вас підтримаємо морально.
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03.12.2025 10:59 Відповісти
+12
Готові. Просто не можуть. Бронь, троє дітей, вік і так далі. То що ж вдієш, не співпадають бажання з можливостями. Але дуже хочуть.
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03.12.2025 11:20 Відповісти
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а відстоювати свої переконання зі зброєю в руках готові?
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03.12.2025 10:57 Відповісти
Нє. Ми вас підтримаємо морально.
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03.12.2025 10:59 Відповісти
Це, мабуть, було опитування серед заброньованих.
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03.12.2025 17:41 Відповісти
Готові. Просто не можуть. Бронь, троє дітей, вік і так далі. То що ж вдієш, не співпадають бажання з можливостями. Але дуже хочуть.
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03.12.2025 11:20 Відповісти
Значить треба проводити відкритий референдум з негайною мобілізацією.
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03.12.2025 13:40 Відповісти
Бачив кацапське відео, там блогер ходить по вулиці й чоловіків молодих питає: "гатови лі ви умєрєть за родіну?". Ті - "да, канєшна, родіна ета главнає, за нєйо нужна умірать кагда нада". І от цей блогер дістає папір і каже - зараз диктуйте ваші дані, як буде мобілізація, то ви в перших рядах. І все, там його ледь не віддубасили, і провокатором називали, і так далі. Так от якби на тому відео всі розмовляли українською, то було б і не відрізнити.
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03.12.2025 13:51 Відповісти
Пропонуєш на Банкову приходити зразу з автоматами?
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03.12.2025 11:33 Відповісти
Опитують всіх від 18 до 100 років обох статей, будь якого стану здоров'я. Це зрозуміло притомній людині.
Шкода, що ворожа ботва із британськими та голандськими IP безперешкодно сере на сайті.
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03.12.2025 12:18 Відповісти
А щі зброю в руках це як ? Почати громадянську війну до купи?
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03.12.2025 13:09 Відповісти
на фронте
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03.12.2025 13:21 Відповісти
Проти ненависної патріотам росії. Чи їм з канади далеко їхати ?
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03.12.2025 14:13 Відповісти
чим далі від фронту тим непримиренніша позиція у опитуваних, а за війну до кордонів 1991 р. найбільше топлять ті хто з 2022 по Польщам-Іспаніям-Канадам никається
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03.12.2025 14:06 Відповісти
Вони ж брехуни , а не дУрні
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03.12.2025 14:12 Відповісти
" ето другоє"
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03.12.2025 15:37 Відповісти
Корінь проблем на фронті - на Банковій. Бо крадуть в астрономічних розмірах на зброї, побудові укріплень, забезпеченні солдатів, їхньому навчанні, на всьому.
Поверніть притомних командувачів на фронт та поставте нормальних міністрів- і рашу почнуть давити активно і на фронті, і всюди- бо з'явиться і своя балістика в промислових масштабах, і ПРО/ППО, і міни нормальні, і снаряди, і ракети авіаційні проти носіїв КАБ,-ів, і керівництво, і застосування всього цього. А не так, що - нічого немає. Снаряди не ті, міни не ті, ракет майже немає, немає протипіхотних мін все там засипати, щоб хробаки не лізли, укріплень немає нормальних, реб/рер не достатньо, тільки весь час збори від військових, на авто, на шини, на бензин навіть, на акумулятори, тупо на все.
І при тому - купа силовиків, поліції, в тилу, екіпіровані, як термінатори, на крутезних позашляховиках. Це що, взагалі?
У нас всього є достатнім, але все навмисно робиться- щоби завалити та демотивувати - військо, фронт, цивільних, всю країну в цілому. Гра в піддавки на користь росії. Замість воювати якістю управління, кваліфікацією, забезпеченням, технологією, зброєю, навчанням - навмисно створюємо "дірки" для ворога, і "затуляємо" їх людьми, наче "м'ясом".
А потім, вилазить таке, як ви і починає тут щось розповідати про "відстоювання на фронті", а інакше - капітулювати.
А у нас головний фронт в тилу зараз, виходить.
Поставьте того ж генерала Марченка Головкомом, або міністром оборони, і щоби ніхто не заважав притомній людині працювати. Це лише приклад. Але ж, у нас є чимало толкових людей. То й же Полторак толковий був міністр. Де вони? Їх відтіснили і поставили "яйця по 17" разом з Тараном-Умєровим, де вони розкрадають кошти - "як в останнє". І саме через що - ми втрачаєм на фронті надміру людей та маємо просування ворога. Ви саме це захищаєте - на користь росії та на поразку та знищення України.
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03.12.2025 18:45 Відповісти
хммм.....
дєрьмака ж звідьнили?
то, хто ж тоді замовляє та оплачує оце блювотиння?

єдиний хто приймає рішення про переговори та їх результат, це зсу!!!!!!
але, штики в землю та палити банкову, це остаточний програш україни, чого і домагається *****, бо все інше просрав!
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03.12.2025 11:03 Відповісти
вимагати створення ЯЗ на масових акціях протесту не хочуть, але протестувати проти компромісів, яких не буде при наявності яз, будуть. Л - логіка.
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03.12.2025 11:07 Відповісти
ЯЗ створюється не на акціях протесту. Потрібно виростити покоління школярів, зацікавлених в науці і техніці. Навчання, олімпіади. Потім якісні університети. Ці люди мають відчувати, що потрібні державі не на місяць, а на все життя. Потім величезні вкладення коштів в інфраструктуру. Потім досліди, виправлення технічних рішень, випробування. І тільки потім ЯЗ. Інакше це не працює.
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03.12.2025 11:14 Відповісти
У нас є майже все для створення ЯЗ на основі плутонію-239, бракує лише бажання. Тому і пишу, що всі, кому не подобаються компроміси, мають вимагати створення ЯЗ. Інакше хай заліплюють собі писки і мовчать.
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03.12.2025 11:17 Відповісти
Ви часом не в Fire Point праюєте? Технологічну зброю створюють десятиліттями. Все інше, то найнадійніший банк з 90 років. Таких було 2 - об'***** і наїбанк.
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03.12.2025 11:21 Відповісти
американці в 40х зробили плутонієву бомбу буквально за рік-два. З РБМК нам треба ще менше часу на напрацювання плутонію-239. Моделювання ЯЗ на ******** робочих станціях дуже легка справа, тим більше імплозивної схеми.
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03.12.2025 11:25 Відповісти
Манхеттенський проект почав реальну роботу у 1941 році. Вибух провели о 1945. Але там працювали найкращі вчені, майже з усієї Європи та Америки того часу. Які до того ж мали повну тишу і необмежене фінансування. В нас є хоча б 0,05% хоча б від того рівня вчених?
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03.12.2025 11:29 Відповісти
Вони там не лише створенням ЯЗ займалися, а і іншими проблемами, типу відділення ізотопів, металургія урану, плутонію, нептунію тощо. Зараз це все не потрібно проходити по другому колу, вся інформація публічна. Почитайте про n-th country experiment: https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/nuclear-vault/2025-01-23/nuclear-proliferation-and-nth-country-experiment
з технологіями 60-х років, для створення яз достатньо було декілька людино-років роботи.
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03.12.2025 11:39 Відповісти
Доречі там над проектом працювали і українці! І взагалі ви хочете сказати, що наша наукова школа недотягує до Пакистану??
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03.12.2025 22:08 Відповісти
США створили уранову та плутонієву бомби в 40-ві роки минулого століття за 2,5 роки. Створили з нуля, коли, на відміну від нинішнього часу, ніхто в світі не знав як це зробити навіть теоретично. А плутонію в нас більш ніж достатньо на АЕС - це побічний продукт їхньої роботи (в СРСР так багато АЕС будували в т.ч. і для отримання збройного плутонію). І в данному випадку не треба 'високотехнологічної зброї'- щоб зовсім по-іншому розмовляти з Москвою і світом, Україні цілком вистачить кілька десятків 'нагасакських' бомб 80-річної давності!
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03.12.2025 11:35 Відповісти
Реакторний плутоній as is не підходить, принаймі з реакторів ВВЕР. Для плутонієвої ЯЗ плутоній має бути певного ізотопного складу, його треба напрацьовувати з мінімальним опроміненням нейтронами, а для цього треба часто міняти паливо, у нас тільки РБМК(ЧАЕС) на це здатні.
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03.12.2025 11:40 Відповісти
Проблема не в ядерній боєголовці. А в носіях типа крилатих ракет. Чи ви зібралися чіпляти іх на дрони?.
А от з ракетною програмою повна срака. Рожеві фламінго вам приклад.
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03.12.2025 12:24 Відповісти
Для яо точность носителей не важна. Так что и фламинго подойдут
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03.12.2025 16:07 Відповісти
Ракети, будь яка технологічна зброя до речі теж. Та будь яка зброя і принципі. Окрім прикручування вибухівки до китайських дронів.
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03.12.2025 11:16 Відповісти
прикручування вибухівки до дрона змінило весь характер війни, бо РАПТОВО будь-який танк чи бтр стає легко ціллю, яку можна дешево, за копійки, знищити.
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03.12.2025 11:20 Відповісти
Я мав закцентувати увагу на терміні КИТАЙСЬКИХ. Бо навіть дрони не робимо. Навіть двигуни для дронів. Не кажу вже про електроніку.
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03.12.2025 11:23 Відповісти
яка різниця? економічно вигідно брати китайські запчастини або цілі дрони, і це працює.
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03.12.2025 11:26 Відповісти
Тут не про економіку. Китай вже ввів деякі обмеження на постачання дронів. Безпека - це не про економіку.
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03.12.2025 11:30 Відповісти
Справедливо, але не треба знецінювати український винахід.
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03.12.2025 11:43 Відповісти
Ніхто нічого не знецінює. Поки ми не відродимо промисловість, ні про яку безпеку мова не йтиме. Підкажіть, будь ласка, де можна придбати пательню УКРАЇНСЬКОГО виробництва. З задоволенням придбаю. Про зброю смиренно мовчу. Одиничні екземпляри СТУГН, Нептунів, Богдан то скоріше про підняття настрою, ніж про вплив на ситуацію на фронті.
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03.12.2025 11:54 Відповісти
>Підкажіть, будь ласка, де можна придбати пательню УКРАЇНСЬКОГО виробництва.

На prom.ua є, чавунні. Будь-якої форми і розмірів. З рештою погоджуюсь.
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03.12.2025 11:57 Відповісти
Біол робить, і чавунні, і алюміній
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03.12.2025 12:40 Відповісти
Дякую дуже
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03.12.2025 13:43 Відповісти
Давно вже треба виходити на Майдан, бити в казани за прикладом пращурів запорожців, збирати якомога більше людей до війська та йти відвойовувати території.
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03.12.2025 11:10 Відповісти
у русні більше м'яса, тому цей план - ідіотизм.
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03.12.2025 11:12 Відповісти
З такими як ти, то да
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03.12.2025 11:13 Відповісти
Відкрий вікіпедію, і порівняй чисельність населення України та рашки, ось і все. Всі конвенційні схеми в цій війні на користь русні, тому треба думати і діяти асиметрично.
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03.12.2025 11:18 Відповісти
Порівняй чисельність рашки та Чечні. При тому, що Чечні ніхто не допомагав.
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03.12.2025 11:35 Відповісти
і чечня зараз у складі русні, воює на їх стороні.
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03.12.2025 11:41 Відповісти
А я не знав...
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03.12.2025 11:49 Відповісти
Не чечня, а кадирівці
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03.12.2025 13:08 Відповісти
Потужно перейменував, це все змінило.
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03.12.2025 14:20 Відповісти
Тут навіть не в людях проблема а в технологічній перевазі кацапів у нас немає переваги ні в чому окрім американських розвідданих.
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03.12.2025 23:13 Відповісти
Але в окопи не поїдуть...
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03.12.2025 11:12 Відповісти
Смєтуни?
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03.12.2025 11:12 Відповісти
Ліпше цей відсоток на фронт шов, та кто ще вірить у ці опитування. Ви нам гроші, ми вам те що ви бажаєте
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03.12.2025 11:12 Відповісти
це ті для кого весь тягар війни збігати пару раз на місяць в подвал і посидіти декілька годин без свєту
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03.12.2025 11:13 Відповісти
все 51 процент в окопы
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03.12.2025 11:15 Відповісти
При наявності зброї я тільки 'за', без проблем. Але не сидіти в окопах та чекати на КАБ, а застосувати нещодавню тактику афганських талібів: переходити держкордон по всьому периметру малими групами та знищувати все, що потрапить на очі (враховуючи співвідношення населення наших країн десь 4:1, від рашки дуже скоро нічого не залишиться).
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03.12.2025 11:24 Відповісти
"я дам вам парабелум"
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03.12.2025 15:41 Відповісти
серьожа ты с дурки пишешь?
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03.12.2025 16:15 Відповісти
Протестувати тут замало. Можна поставити сцену, запросити політиків. Поставити намети. І волати трамп - рижа мавпа! Треба або захищати свій вибір, або капітулювати. Третього варіанту немає.
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03.12.2025 11:18 Відповісти
І це радує. А Зеленському варто про це нагадувати американським партнерам при кожній спробі викручування рук.
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03.12.2025 11:18 Відповісти
Американці перечити не будуть. Скажуть свою фразу ще раз: "Поки не готові, нехай ще повоюють".
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03.12.2025 14:22 Відповісти
Протестувати це м'яко сказано. Ніхто вже не буде сидіти місяцями в палатках на банковій і тарабанити в каструлі. Просто нахрен розстріляють всю ту шоблу зрадницьку і підуть далі займатися своїми справами. Бо вже в України немає часу на протести
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03.12.2025 11:51 Відповісти
Ну звісно, тцкашники, поліція, міністерські, спортсмени, емігранти, заброньовані, мажори, журналісти, пропагандисти, реально ціла армія, пів-країни, кордони 91.

А з іншого боку 4 мільйона тих хто залишився без житла, ті хто в окопах 4й рік, ті хто не можуть навіть вийти на роботу з-зі свавілля і перебиваються з куска на хліб.

Дуже різні інтереси і цілі, діаметрально протилежні.
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03.12.2025 12:34 Відповісти
Почему эти 51% диваных патриотов щас не на фронте? А х да, все эти 51% украинцев - это те кто живет за бугром, ТЦКшники, мусора, пенсионеры и тупые бабы, которые смотрят телемарафон.
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03.12.2025 12:51 Відповісти
Тому потрібна жіноча мобілізація - зможемо воювати ще 4 роки.
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03.12.2025 13:41 Відповісти
Зараз пізно. Всі молоді і без дітей на руках вже давно розважаються і влаштовують(ли) життя в Європі. Тітки під 50, в котрих діти виросли, не навоюють.
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03.12.2025 14:27 Відповісти
Вони готові протестувати і вийти на Банкову.Протестувати в окопах зі зброєю в руках вони не готові.Тому треба їх навчити.Оточити на Банковій всіх отих "протестувальників" і відправити на фронт.Але біда в тому,що вони на Банкову ніколи не вийдуть.Вони ******* протестувати у себе на кухні або в ліжку під ковдрою.Вони дуже уважно спостерігають за перебігом ситуаціі і можуть приєднатись до заворушень коли будуть стовідсотково впевнені у їх перемозі.А вже потім вони будуть на весь голос качати права,вибиваючи пільги,доплати-оплати,регаліі,посади і все таке інше.Таких нас - половина,навіть тепер трохи більше.Бо інша половина - на цвинтарях...
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03.12.2025 13:06 Відповісти
Війна має продовжуватись до розвалу рашки. Іншого виходу нема.
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03.12.2025 13:16 Відповісти
Всією сім'єю підтримуємо! Вітання з Німеччини!
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03.12.2025 14:34 Відповісти
Все эти опросы напоминают подписчиков в социальных, смотрите у меня их миллионы, да ещё и ютуб канал, да они за меня всех на тряпки порвут, а как дойдёт до дела, останешься один как дырка в попе.
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03.12.2025 13:19 Відповісти
Пока вы тут трындите - расия продвигается по километру в день. Если от Украины останется кусок - это лучше, чем её сотрут по ноль.
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03.12.2025 13:24 Відповісти
они так год типа "продвигаються",что за полтора года захватили аж целый покровск и десяток второй сел на 10 хат,ну просто мего продвижение,а поводу ноль и кусок украины,ну во перых у убого мяса захватывалка не выросла,во вторых у нас 9 ядерных реакторов,если что пускай эта территория не кому не достанеться,пускай лучше 9 чернобылей чем под кацапом)
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03.12.2025 13:45 Відповісти
Приплюсуйте еще 10 АЭС в европейской части курятника ...
Они там явно лишние!
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03.12.2025 16:07 Відповісти
"Зросла і частка тих, хто проти надання російській мові статусу другої державної - 73%"
Кацапський ізик застряг десь у дупі тупіна)
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03.12.2025 13:53 Відповісти
"Дєнацифікация" вона сук.о така
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03.12.2025 19:26 Відповісти
вступати в ЄС без вступу в НАТО може лиш країна, в якої нема спільного кордону з росією, наприклад Австрія, пора вже перестати розділяти ці пункти, це вигідно тільки кацапам
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03.12.2025 14:00 Відповісти
Це повідомлення владі від українців : підете на капітуляцію - підете за кацапським кораблем)
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03.12.2025 14:17 Відповісти
Опрос ні про що. Тому що є дві України - на відео чітко видно де хто - https://www.youtube.com/shorts/i9Dq9bKAnR4
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03.12.2025 14:18 Відповісти
Де хто?
Одні жінки користуються війною, щоб вийти заміж за іноземця і в гарне життя, а інші виходжують поранених чи ховають рідних.
І я щось не бачу негативу з цього приводу, хоча ці жіночки знищують майбутнє нації з тилу.
В от на цивільних чоловіків чомусь постійно намагаються натравити військових. Певно від недалекого розуму.
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03.12.2025 14:46 Відповісти
Там мова не про жінок - з чого ви це взяли, - там он скіки чоловіків призовного віку. Хоча для тобі та подібних - така інфа то похрін - головне жити ось так - і шоб жоден військовий не спокусився на твоє життя - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
А для військових зелені падлюки тримають ось це - https://www.youtube.com/shorts/kPX5qKst7rQ
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03.12.2025 16:35 Відповісти
Ось тільки готових воювати 0% та й ще від ТЦК ті чоловіки які залишилися на гражданці переважно бігають.
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03.12.2025 14:20 Відповісти
На початку Римської Республіки основне право голосу мали сенатори та вершники . Чому ? Бо вони знали ,що за що проголосують - за те і підуть завтра воювати .
А безземельні - немали ні права голосу ,ні права воювати ...
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03.12.2025 15:13 Відповісти
Чому ніхто не каже, що людей з тимчасово окупованих теріторій масово переселяють до Сибіру і Далекого Сходу, а їх оселі вдіходять до структур РФ, а потім і до росіян з депресивних районів.
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03.12.2025 15:48 Відповісти
Там же така акція була в 20І4му році: "Путін ввєді в Сібірь"
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03.12.2025 19:28 Відповісти
Звідки така інфа? У ФРН повно так званих біженців з лугандонії. Ніхто в Сибір їхні родини не гонить. На війну - так. Приклад АРК
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03.12.2025 16:01 Відповісти
Є такий прошарк населення, як ждуни. Звісно 50+ нікому вже не потрібні. А молодь шурує, аж гай шумить. Чи пан не чув про численні випадки полонених з армії РФ, що були мобілізовані з ТОТ? Забийте в гугл "українців примусово мобілізують росіяни"
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03.12.2025 16:18 Відповісти
Були такі відео з Луганська у 22-му році, як за людьми гонялись, всі тоді це показували, але ж зараз це відбувається у нас, таке враження, що взяли приклад, та ще й хворих хапають, он я розповідав, на районі туберкульозника схопили і вже вбили, доходягу 48 кг з пороком серця схопили і на наступний день вже в формі, а силовики, молоді відставники, офіцери, охоронці, хто давав присягу, не воюють.
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03.12.2025 18:44 Відповісти
Компроміс із ******? Це про те, щоб окупанти нас не дуже боляче вбивали? Однак ...
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03.12.2025 16:14 Відповісти
Я думаю, половина армії тоді буде готова дезертувати, якщо ті хто їх на загибель приречує не приєднаються туди теж.
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03.12.2025 16:30 Відповісти
Так, протести тут ні до чого, путлер на них хотів начхати, це про готовність воювати, а її явно нема у тієї половини, з огляду на те, що на фронті всього 200-250 тис.
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03.12.2025 17:33 Відповісти
Хочуть чужими руками жар загрібати.
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03.12.2025 17:35 Відповісти
І судячи з кількості СЗЧ, половина вже, мабуть, так і зробила.
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03.12.2025 17:38 Відповісти
А тут зовсім інші результати, 66% вже погоджуються з 28 пунктами
https://glavcom.ua/allvotes/222.html
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03.12.2025 17:36 Відповісти
Там є ще краще опитування. Більшість українців вірить, що війна закінчиться до кінця 2025 року https://glavcom.ua/allvotes/216.html
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03.12.2025 19:33 Відповісти
Пропоную одразу концерт , сцену , візьмемось за руки та заспіваємо 😅 все як ми любимо...
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03.12.2025 18:54 Відповісти
Дуже добре, що попри тотальну брехню влади та штатних пропагандонів на відсосі в жОПи кількість притомних українців, які здатні адекватно сприймати та реагувати на реальний стан речей, зростає з кожним днем.
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03.12.2025 20:11 Відповісти
Ще є Конституція.
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03.12.2025 22:08 Відповісти
під словом протестувати мається на увазі прикрашати каштанові гіляки тушками zeфараона і його дєрмаків взявшись за руки співаючи пісні бо скоро ж свята
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03.12.2025 22:34 Відповісти
 
 