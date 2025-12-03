51% українців готові протестувати у разі неприйнятних компромісів на переговорах з РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА
51,4% українців заявили про готовність брати участь у протестних акціях, якщо під час переговорів Україна погодиться на неприйнятні компроміси.
Про це свідчать результати опитування Info Sapiens, проведеного на замовлення Центру "Нова Європа", передає Цензор.НЕТ.
Не готові протестувати 44,3% опитаних, ще 4,4% вагаються з відповіддю. Дослідження також демонструє, як за останні роки змінилося ставлення українців до можливих поступок. Тимчасову відмову від окупованих територій вважають абсолютно неприйнятною 40,2% респондентів, тоді як торік таких було 53,2%, а два роки тому - 76,2%.
Юридичне визнання окупованих територій російськими прийнятним вважають лише 2% українців, тоді як категорично проти цього - 76,6%. Зменшується кількість тих, хто вважає неприпустимою відмову від членства в НАТО, - нині 41,1% проти 48,7% торік.
Водночас 51% українців заявили, що відмова від вступу до ЄС є абсолютно неприпустимою, а 77,9% так само оцінюють можливе скорочення армії. Зросла і частка тих, хто проти надання російській мові статусу другої державної - 73%.
Опитування також фіксує зниження частки українців, які вважають неприйнятними зменшення репарацій від РФ, відмову від кримінального переслідування російського керівництва чи скасування санкцій.
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Шкода, що ворожа ботва із британськими та голандськими IP безперешкодно сере на сайті.
Поверніть притомних командувачів на фронт та поставте нормальних міністрів- і рашу почнуть давити активно і на фронті, і всюди- бо з'явиться і своя балістика в промислових масштабах, і ПРО/ППО, і міни нормальні, і снаряди, і ракети авіаційні проти носіїв КАБ,-ів, і керівництво, і застосування всього цього. А не так, що - нічого немає. Снаряди не ті, міни не ті, ракет майже немає, немає протипіхотних мін все там засипати, щоб хробаки не лізли, укріплень немає нормальних, реб/рер не достатньо, тільки весь час збори від військових, на авто, на шини, на бензин навіть, на акумулятори, тупо на все.
І при тому - купа силовиків, поліції, в тилу, екіпіровані, як термінатори, на крутезних позашляховиках. Це що, взагалі?
У нас всього є достатнім, але все навмисно робиться- щоби завалити та демотивувати - військо, фронт, цивільних, всю країну в цілому. Гра в піддавки на користь росії. Замість воювати якістю управління, кваліфікацією, забезпеченням, технологією, зброєю, навчанням - навмисно створюємо "дірки" для ворога, і "затуляємо" їх людьми, наче "м'ясом".
А потім, вилазить таке, як ви і починає тут щось розповідати про "відстоювання на фронті", а інакше - капітулювати.
А у нас головний фронт в тилу зараз, виходить.
Поставьте того ж генерала Марченка Головкомом, або міністром оборони, і щоби ніхто не заважав притомній людині працювати. Це лише приклад. Але ж, у нас є чимало толкових людей. То й же Полторак толковий був міністр. Де вони? Їх відтіснили і поставили "яйця по 17" разом з Тараном-Умєровим, де вони розкрадають кошти - "як в останнє". І саме через що - ми втрачаєм на фронті надміру людей та маємо просування ворога. Ви саме це захищаєте - на користь росії та на поразку та знищення України.
дєрьмака ж звідьнили?
то, хто ж тоді замовляє та оплачує оце блювотиння?
єдиний хто приймає рішення про переговори та їх результат, це зсу!!!!!!
але, штики в землю та палити банкову, це остаточний програш україни, чого і домагається *****, бо все інше просрав!
з технологіями 60-х років, для створення яз достатньо було декілька людино-років роботи.
А от з ракетною програмою повна срака. Рожеві фламінго вам приклад.
На prom.ua є, чавунні. Будь-якої форми і розмірів. З рештою погоджуюсь.
А з іншого боку 4 мільйона тих хто залишився без житла, ті хто в окопах 4й рік, ті хто не можуть навіть вийти на роботу з-зі свавілля і перебиваються з куска на хліб.
Дуже різні інтереси і цілі, діаметрально протилежні.
Они там явно лишние!
Кацапський ізик застряг десь у дупі тупіна)
Одні жінки користуються війною, щоб вийти заміж за іноземця і в гарне життя, а інші виходжують поранених чи ховають рідних.
І я щось не бачу негативу з цього приводу, хоча ці жіночки знищують майбутнє нації з тилу.
В от на цивільних чоловіків чомусь постійно намагаються натравити військових. Певно від недалекого розуму.
А для військових зелені падлюки тримають ось це - https://www.youtube.com/shorts/kPX5qKst7rQ
А безземельні - немали ні права голосу ,ні права воювати ...
https://glavcom.ua/allvotes/222.html