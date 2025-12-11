На південь України РФ перекидає сили через Крим і узбережжя Азовського моря, - Сили оборони
Російські війська застосовують кілька логістичних маршрутів для перекидання живої сили, техніки та боєприпасів на південь України, зокрема з тимчасово окупованого Криму та вздовж узбережжя Азовського моря.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, противник також намагається активніше використовувати залізницю для постачання озброєння, техніки, пального та боєприпасів.
"Завдаємо ударів майже щодня, маємо результати вогневого ураження, коли уражаються і логістичні маршрути, і транспорт, який рухається цими логістичними маршрутами. Ми чудово розуміємо, що чим менше його доїде до фронту, тим менше буде штурмів, тим менше буде обстрілів", - наголосив Волошин.
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А цегляшки уламки від опор добиватимуть Пеклами та Паляницями
Невідворотньо!! Нестримно !! Потужно !!
Лише згадати що існує такий об'єкт, і вся zzцянина з марафону стає на свої місця... Щоденна логістика. А на півночі з Криму шляхи виходять на суходол трьома-чотирма мостами. Та й всередині область-півострів нашпигована каналами.
Це все шо достатньо знати про Потужність зеленої ракетної програми