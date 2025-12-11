На південь України РФ перекидає сили через Крим і узбережжя Азовського моря, - Сили оборони

Російські війська застосовують кілька логістичних маршрутів для перекидання живої сили, техніки та боєприпасів на південь України, зокрема з тимчасово окупованого Криму та вздовж узбережжя Азовського моря.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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За його словами, противник також намагається активніше використовувати залізницю для постачання озброєння, техніки, пального та боєприпасів.

"Завдаємо ударів майже щодня, маємо результати вогневого ураження, коли уражаються і логістичні маршрути, і транспорт, який рухається цими логістичними маршрутами. Ми чудово розуміємо, що чим менше його доїде до фронту, тим менше буде штурмів, тим менше буде обстрілів", - наголосив Волошин.

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