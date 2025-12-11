На юг Украины РФ перебрасывает силы через Крым и побережье Азовского моря, - Силы обороны
Российские войска используют несколько логистических маршрутов для переброски живой силы, техники и боеприпасов на юг Украины, в частности из временно оккупированного Крыма и вдоль побережья Азовского моря.
Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, противник также пытается активнее использовать железную дорогу для поставки вооружения, техники, топлива и боеприпасов.
"Наносим удары почти ежедневно, имеем результаты огневого поражения, когда поражаются и логистические маршруты, и транспорт, который движется по этим логистическим маршрутам. Мы прекрасно понимаем, что чем меньше его доедет до фронта, тем меньше будет штурмов, тем меньше будет обстрелов", - подчеркнул Волошин.
А цегляшки уламки від опор добиватимуть Пеклами та Паляницями
Невідворотньо!! Нестримно !! Потужно !!
А 1000 фламіндічєй... Мабуть можуть влаштувати ззсув-землетрус біля проливу, що мост знесе без прямого влучання!!
Лише згадати що існує такий об'єкт, і вся zzцянина з марафону стає на свої місця... Щоденна логістика. А на півночі з Криму шляхи виходять на суходол трьома-чотирма мостами. Та й всередині область-півострів нашпигована каналами.
Це все шо достатньо знати про Потужність зеленої ракетної програми