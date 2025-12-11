РУС
Новости Боевые действия на юге
629 10

На юг Украины РФ перебрасывает силы через Крым и побережье Азовского моря, - Силы обороны

сводка Генштаба

Российские войска используют несколько логистических маршрутов для переброски живой силы, техники и боеприпасов на юг Украины, в частности из временно оккупированного Крыма и вдоль побережья Азовского моря.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, противник также пытается активнее использовать железную дорогу для поставки вооружения, техники, топлива и боеприпасов.

"Наносим удары почти ежедневно, имеем результаты огневого поражения, когда поражаются и логистические маршруты, и транспорт, который движется по этим логистическим маршрутам. Мы прекрасно понимаем, что чем меньше его доедет до фронта, тем меньше будет штурмов, тем меньше будет обстрелов", - подчеркнул Волошин.

Автор: 

Азовское море (1607) Крым (26541) Силы обороны юга (494)
Топ комментарии
+3
Летять летять 300 Фламінго.... Як тільки долетять кізда буде кримському мосту
А цегляшки уламки від опор добиватимуть Пеклами та Паляницями
Невідворотньо!! Нестримно !! Потужно !!
11.12.2025 17:16 Ответить
+3
Цитата "Кримській міст "....
Лише згадати що існує такий об'єкт, і вся zzцянина з марафону стає на свої місця... Щоденна логістика. А на півночі з Криму шляхи виходять на суходол трьома-чотирма мостами. Та й всередині область-півострів нашпигована каналами.

Це все шо достатньо знати про Потужність зеленої ракетної програми
11.12.2025 17:33 Ответить
+2
300 зовсім не потужно
11.12.2025 17:18 Ответить
