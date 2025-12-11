На юг Украины РФ перебрасывает силы через Крым и побережье Азовского моря, - Силы обороны

Российские войска используют несколько логистических маршрутов для переброски живой силы, техники и боеприпасов на юг Украины, в частности из временно оккупированного Крыма и вдоль побережья Азовского моря.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, противник также пытается активнее использовать железную дорогу для поставки вооружения, техники, топлива и боеприпасов.

"Наносим удары почти ежедневно, имеем результаты огневого поражения, когда поражаются и логистические маршруты, и транспорт, который движется по этим логистическим маршрутам. Мы прекрасно понимаем, что чем меньше его доедет до фронта, тем меньше будет штурмов, тем меньше будет обстрелов", - подчеркнул Волошин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последний массированный удар обошелся России в 361 миллион долларов, - Силы обороны Юга