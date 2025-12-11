Футбол: "Динамо" зазнало поразки від "Фіорентини" - 1:2

Київське "Динамо" зазнало виїзної поразки у Флоренції в п’ятому турі Ліги конференцій, поступившись місцевій "Фіорентині" з рахунком 1:2.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі офіційного протоколу матчу.

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Хід матчу

Перший тайм пройшов під контролем господарів. На 18-й хвилині колишній гравець "Шахтаря" Додо виконав навіс з правого флангу, а форвард "Фіорентини" Кін виграв позиційну боротьбу та забив гол. До перерви кіпер киян Нещерет двічі виручав команду у дуелях із ним.

Після перерви "Динамо" активізувалося. На 54-й хвилині Волошин завдав удару в площину воріт, але Де Хеа відбив. Вже наступна атака завершилася голом: Михайленко потужним ударом із-за меж штрафного майданчика зрівняв рахунок після передачі Піхальонка.

Проте вирішальний гол забила "Фіорентина" на 74-й хвилині. Гудмундссон, який щойно вийшов на заміну, добив м’яч після відбитого Нещеретом удару.

Склад команд та статистика

"Фіорентина":

Де Хеа

Понграчіч

Комуццо

Віті (Парізі, 67)

Додо (Куадіо, 86)

Річардсон

Ніколуссі (Куаме, 66)

Ндур (Мандрагора, 80)

Фортіні

Джеко (к) (Гудмундссон, 67)

Кін

"Динамо":

Нещерет

Тимчик

Тіаре

Захарченко

Дубінчак (Вівчаренко, 71)

Михайленко

Піхальонок (Яцик, 77)

Волошин

Шапаренко (к)

Кабаєв (Огундана, 77)

Герреро (Ярмоленко, 71)

Попередження:

Ндур (44), Гудмундссон (83), Куадіо (90+3)

Дубінчак (52), Тіаре (86), Вівчаренко (90)

У шостому турі загального етапу Ліги конференцій "Динамо" 18 грудня у номінально домашньому матчі у Любліні зіграє з вірменським клубом "Ноа". Початок зустрічі — 22:00 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що київське "Динамо" звільнило Шовковського разом з тренерським штабом.