Футбол: "Динамо" зазнало поразки від "Фіорентини" - 1:2
Київське "Динамо" зазнало виїзної поразки у Флоренції в п’ятому турі Ліги конференцій, поступившись місцевій "Фіорентині" з рахунком 1:2.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі офіційного протоколу матчу.
Хід матчу
Перший тайм пройшов під контролем господарів. На 18-й хвилині колишній гравець "Шахтаря" Додо виконав навіс з правого флангу, а форвард "Фіорентини" Кін виграв позиційну боротьбу та забив гол. До перерви кіпер киян Нещерет двічі виручав команду у дуелях із ним.
Після перерви "Динамо" активізувалося. На 54-й хвилині Волошин завдав удару в площину воріт, але Де Хеа відбив. Вже наступна атака завершилася голом: Михайленко потужним ударом із-за меж штрафного майданчика зрівняв рахунок після передачі Піхальонка.
Проте вирішальний гол забила "Фіорентина" на 74-й хвилині. Гудмундссон, який щойно вийшов на заміну, добив м’яч після відбитого Нещеретом удару.
Склад команд та статистика
"Фіорентина":
-
Де Хеа
-
Понграчіч
-
Комуццо
-
Віті (Парізі, 67)
-
Додо (Куадіо, 86)
-
Річардсон
-
Ніколуссі (Куаме, 66)
-
Ндур (Мандрагора, 80)
-
Фортіні
-
Джеко (к) (Гудмундссон, 67)
-
Кін
"Динамо":
-
Нещерет
-
Тимчик
-
Тіаре
-
Захарченко
-
Дубінчак (Вівчаренко, 71)
-
Михайленко
-
Піхальонок (Яцик, 77)
-
Волошин
-
Шапаренко (к)
-
Кабаєв (Огундана, 77)
-
Герреро (Ярмоленко, 71)
Попередження:
-
Ндур (44), Гудмундссон (83), Куадіо (90+3)
-
Дубінчак (52), Тіаре (86), Вівчаренко (90)
У шостому турі загального етапу Ліги конференцій "Динамо" 18 грудня у номінально домашньому матчі у Любліні зіграє з вірменським клубом "Ноа". Початок зустрічі — 22:00 за київським часом.
Раніше ми повідомляли, що київське "Динамо" звільнило Шовковського разом з тренерським штабом.
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