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Футбол: "Динамо" зазнало поразки від "Фіорентини" - 1:2

Київське Динамо готується до шостого туру Ліги конференцій

Київське "Динамо" зазнало виїзної поразки у Флоренції в п’ятому турі Ліги конференцій, поступившись місцевій "Фіорентині" з рахунком 1:2.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі офіційного протоколу матчу.

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Хід матчу

Перший тайм пройшов під контролем господарів. На 18-й хвилині колишній гравець "Шахтаря" Додо виконав навіс з правого флангу, а форвард "Фіорентини" Кін виграв позиційну боротьбу та забив гол. До перерви кіпер киян Нещерет двічі виручав команду у дуелях із ним.

Після перерви "Динамо" активізувалося. На 54-й хвилині Волошин завдав удару в площину воріт, але Де Хеа відбив. Вже наступна атака завершилася голом: Михайленко потужним ударом із-за меж штрафного майданчика зрівняв рахунок після передачі Піхальонка.

Проте вирішальний гол забила "Фіорентина" на 74-й хвилині. Гудмундссон, який щойно вийшов на заміну, добив м’яч після відбитого Нещеретом удару.

Склад команд та статистика

"Фіорентина":

  • Де Хеа

  • Понграчіч

  • Комуццо

  • Віті (Парізі, 67)

  • Додо (Куадіо, 86)

  • Річардсон

  • Ніколуссі (Куаме, 66)

  • Ндур (Мандрагора, 80)

  • Фортіні

  • Джеко (к) (Гудмундссон, 67)

  • Кін

"Динамо":

  • Нещерет

  • Тимчик

  • Тіаре

  • Захарченко

  • Дубінчак (Вівчаренко, 71)

  • Михайленко

  • Піхальонок (Яцик, 77)

  • Волошин

  • Шапаренко (к)

  • Кабаєв (Огундана, 77)

  • Герреро (Ярмоленко, 71)

Попередження:

  • Ндур (44), Гудмундссон (83), Куадіо (90+3)

  • Дубінчак (52), Тіаре (86), Вівчаренко (90)

У шостому турі загального етапу Ліги конференцій "Динамо" 18 грудня у номінально домашньому матчі у Любліні зіграє з вірменським клубом "Ноа". Початок зустрічі — 22:00 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що київське "Динамо" звільнило Шовковського разом з тренерським штабом.

Автор: 

Динамо (244) матч (19) футбол (1624)
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Топ коментарі
+3
це не новина; у всяк випадку - не сенсація.
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11.12.2025 22:44 Відповісти
+2
У Флоренції?
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11.12.2025 22:16 Відповісти
+2
а чому вони не на фронті?
просрали - роби що-небудь...
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11.12.2025 22:29 Відповісти

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