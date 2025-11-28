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Новини
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Київське "Динамо" звільнило Шовковського разом з тренерським штабом

Шовковського звільнили

Керівництво київського "Динамо" ухвалило рішення звільнити тренерський штаб першої команди, який очолював Олександр Шовковський. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

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Через що звільнили тренера київського "Динамо"

 Відставка стала наслідком поразки "Динамо" у матчі Ліги конференцій проти кіпрської "Омонії" з рахунком 0:2. Цей невдалий результат став для киян четвертим поспіль у новому сезоні, що й вплинуло на рішення клубного керівництва.

Виконувати обов’язки головного тренера тимчасово буде наставник молодіжної команди "Динамо" Ігор Костюк. Він готуватиме команду до найближчих матчів, поки клуб шукає нового керманича.

Читайте: На фронті загинув 21-річний ультрас "Динамо" Данило (Рамірес) Пленус. ФОТО

Що відомо про Олександра Шовковського 

Олександр Шовковський очолив "Динамо" у листопаді 2023 року, змінивши на посаді Мірчу Луческу. Під його керівництвом команда здобула чемпіонський титул у сезоні 2024/25, однак невдалий старт нового сезону призвів до дострокового розірвання співпраці.

Клуб подякував Шовковському та його тренерському штабу за спільну роботу та досягнуті результати.

Читайте: Визначено команди, з якими Україна може зіграти у плейоф ЧС-2026

Автор: 

Динамо (244) звільнення (2768) футбол (1624) Шовковський Олександр (7)
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Топ коментарі
+13
1997 рік. Динамо-Барселона 3-0, Барселона-Динамо 0-4
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28.11.2025 01:00 Відповісти
+9
Было Динамо. Громила всех. Кубок УЕФА. Разгром Барселоны в Киеве и в гостях. Год по-моему девяносто пятый. Ещё молодые Шевченко и Ребров. Закончилась команда. По былым временам, уровень какой-то Хмельницкой"Нивы". Грустно..
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28.11.2025 00:28 Відповісти
+8
Бо тоді був Лобановський, який був по факту і тренером, і менеджером. І ніякі суркіси йому не були указом. Шеву могли продати ще в 1997-му, але ВВЛ сказав чекати. А опісля смерті ВВЛ молодший суркіс тупо розвалив Динамо своїм непрофесійним керівництвом. Щось намагався реанімувати Ребров, коли запрошував майже на всі вікові рівні команд іспанців (через ми отримали Циганкова, Шапаренка), але коли Ребров сказав що треба продати третину гравців, контракт з ним не продовжили, і призначили Хацкевича. Коротше, розвал триває. Зараз Костюка поставили ТВО, а далі напевно знову якесь "серце" буде.
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28.11.2025 01:43 Відповісти
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Та це вже не допоможе….
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28.11.2025 00:27 Відповісти
Десь, як мертвому кадило.
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28.11.2025 08:38 Відповісти
Было Динамо. Громила всех. Кубок УЕФА. Разгром Барселоны в Киеве и в гостях. Год по-моему девяносто пятый. Ещё молодые Шевченко и Ребров. Закончилась команда. По былым временам, уровень какой-то Хмельницкой"Нивы". Грустно..
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28.11.2025 00:28 Відповісти
Блохін, Белов, Рац...
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28.11.2025 00:52 Відповісти
Белов? Може Беланов?
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28.11.2025 03:57 Відповісти
Беланов!
підводить трохи памьять вже...
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28.11.2025 04:00 Відповісти
який за всю команду бігав і пенальті шверйцарам бив строго посередині...
ми програли тоді.
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28.11.2025 04:04 Відповісти
то був драма, а не матч - там була "команда-зірка"
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28.11.2025 04:10 Відповісти
Точно. А ще у ДК був накращий півзахист! І знаменита "атака віялом" проти Атлєтіко за КЕК у 86м... Та там в ДК взагалі всі були топ - Євтушенко, Кузнецов, Балтача, та й кеп Дем'яненко...!
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28.11.2025 21:06 Відповісти
там був Лобановський - вже таких не роблять.
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28.11.2025 21:11 Відповісти
Так. Та і сам Лбановський непогано грав у футбол - є старі записи його гри. Я не бачив як він грав, але мій батько бачив його гру і казав, що на полі він спецом бив м'ячом по гравцях щоб заробити кутовий щоб потім виконати свій знаменитий "сухий лист" - був у нього такий пунктик щодо цього!
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28.11.2025 21:21 Відповісти
кутовий під задню штангу - виймайте///
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28.11.2025 21:25 Відповісти
нагадулька.,

https://www.facebook.com/100069583406804/videos/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%B2-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83-%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86/789997049710963/
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28.11.2025 21:51 Відповісти
А ще пам'ятаю бомбезний гол Раца збірній Франції із-за меж штрафної (схожий на удар у Маліновського!). У Фарнції на той час грав знамнеитий Платіні! Та взагалі команда Франції досить потужна була!
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28.11.2025 21:15 Відповісти
Коньков як опора цієї фортеці і Евтушенко на заміні...
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28.11.2025 00:54 Відповісти
результат був на табло.
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28.11.2025 00:56 Відповісти
1997 рік. Динамо-Барселона 3-0, Барселона-Динамо 0-4
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28.11.2025 01:00 Відповісти
а я ще пам"ятаю 1975 й 1986
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28.11.2025 07:20 Відповісти
Бо тоді був Лобановський, який був по факту і тренером, і менеджером. І ніякі суркіси йому не були указом. Шеву могли продати ще в 1997-му, але ВВЛ сказав чекати. А опісля смерті ВВЛ молодший суркіс тупо розвалив Динамо своїм непрофесійним керівництвом. Щось намагався реанімувати Ребров, коли запрошував майже на всі вікові рівні команд іспанців (через ми отримали Циганкова, Шапаренка), але коли Ребров сказав що треба продати третину гравців, контракт з ним не продовжили, і призначили Хацкевича. Коротше, розвал триває. Зараз Костюка поставили ТВО, а далі напевно знову якесь "серце" буде.
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28.11.2025 01:43 Відповісти
чого це розвал? це комерційний проект, вони торгують гравцями, їм посрати на твої очікквання. я взагалі не розумвю навіщо платити гроші за те, що чувак бігає футбол.
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28.11.2025 06:26 Відповісти
Футбол існує для вболівальників. Без вболівальників команди не буде існувати.
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28.11.2025 10:43 Відповісти
якими гравцями? ті гравці мають бути якісні, щоб за них давали солідні гроші. зараз немає у Динамо якісних гравців, один шлак і свої наближені мажори, за яких батьки платять Суркісам великі бабки, щоб їхні дітки грали у футбол в академії Динамо. а колись набирал в динамівську школу юних талантів зі всієї України, в тому числі із бідних сіл. і вони грали, прогресували, ставали зірочками. а Суркіс просто похєрив цей підхід, бо йому потрібні бабки. а бабки не заплатить дядько із села за свого сина-таланта, зате заплатить якийсь бізнесмен, щоб його бездарний синуня-мажорчик навчався футболу у динамівській школі.
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28.11.2025 12:09 Відповісти
оце правильний підхід, бізнсовий. а те, що ти кажеш, то таке смнівне і на перпективу, може буже може ні, а бабки треба вкладати, а тут навпаки, вде платять.
я не люблю футбол, не в тому плані, що мені не подобається гра, гра як гра, звичайно має бути талнт і тренування, а тому, що я не розумію, чому за те, що люди бігать з м1ячем їм треба за це платити, вони не створюють ніякого продукту.
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28.11.2025 14:17 Відповісти
суркіси повинні сидіти а не динамо купувати підари гнійні
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28.11.2025 08:02 Відповісти
Отправьте их всех на фронт, пусть там бегают , некому воевать, а они шоу устраивают
Безбожники, хлеба и зрелищ!!!
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28.11.2025 06:57 Відповісти
По-моему, не УЕФА, а кубок кубков, и один раз - суперкубок. Но тогда был Лобановский.
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28.11.2025 07:40 Відповісти
Зараз взагалі пох. В країні війна, ресурси мають йти на війну, а не на футбол.
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28.11.2025 10:43 Відповісти
"Нива" була вінницька і тернопільска...в Хмельницькому "Поділля"
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28.11.2025 12:21 Відповісти
Все правильно. Міндіч разом із Зеленським поставлять своїх етнічних суркісів,...... там теж грошові потоки великі.
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28.11.2025 00:34 Відповісти
там гравці плавили тренера-ярмола його не хотів
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28.11.2025 00:35 Відповісти
Суркіс @уйло! Лала лала! - Доречі це оригінал пісні.
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28.11.2025 00:41 Відповісти
Кацапчик спалився.
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28.11.2025 08:06 Відповісти
дайте їм чяс вони і Лобановського відмінять.
зелений наступ по всіх фронтах..
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28.11.2025 00:46 Відповісти
А зелені тут до чого? Зєрмаки особисто травили суркіса на Сашо?
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28.11.2025 01:44 Відповісти
та зелені завжди не причому - тамади є тамади який з них спрос?
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28.11.2025 01:46 Відповісти
Не натягуйте сову на глобус. Суркіси з 90-их нормально себе почувають.
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28.11.2025 01:51 Відповісти
і до чого ви в сюда суркісів притягнули?
на попіздеть?
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28.11.2025 03:58 Відповісти
збірна Борщягівки за ящік пива грає кращє.
але це не повод відрубати голову...
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28.11.2025 00:50 Відповісти
Але морду набити треба за вчорашній футбол.
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28.11.2025 08:39 Відповісти
Не той тепер Миргород, Хорол - річка не та !
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28.11.2025 01:01 Відповісти
ми хоч бачили це все,
не впевнений, що наші нащядки шось подібне дочекаються....
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28.11.2025 01:05 Відповісти
якийсь дописувач з посиланням на Лобановського дописав:
"мені не потрібні 18 зірок, мені потрібна команда-зірка"!
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28.11.2025 01:08 Відповісти
Трохи не так. Пряма цитата: мені не потрібна команда зірок, мені потрібна зіркова команда, а потім вже появляться зірки в команді.
Що трапилось із Шевою, Ребровим, Лужним та Кахакаладзе.
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28.11.2025 01:46 Відповісти
як ви помітили я скинув цитату дописувачя який ссилався на Лобановського і попередив "не моє" - от і вір вам....
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28.11.2025 01:51 Відповісти
Тю. Нащо мені вірити. Трохи не те що шукав, але знайшов (в кінці він про це говорить): https://www.youtube.com/shorts/OwCsFkMXRNY
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28.11.2025 01:58 Відповісти
трохи не те - це зовсім не те...
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28.11.2025 02:06 Відповісти
Ви занадто категоричні. Адже по суті в кінці він так і сказав. Перегляньте його інтервʼю за 97-02 роки, тоді він давав тільки одне велике інтервʼю, там точно є такі слова.
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28.11.2025 02:10 Відповісти
нарешті...
з виздоровленням вас!
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28.11.2025 02:12 Відповісти
шукайте далі шо б було саме оте.
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28.11.2025 02:09 Відповісти
Центральний Стадіон (тоді щє) в Києві рік не памьятаю 76й?
всю ніч з дружком білети рисували - всі кордони пройшли,
на сходнях сиділи - Динамо Баварія - 3:0!
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28.11.2025 02:19 Відповісти
Олександр Шовковський - про злети та падіння, найкращі та найгірші епізоди у своїй кар'єрі

https://fcdynamo.com/news/aleksandr_shovkovskiy_o_luchshikh_i_khudshikh_epizodakh_v_svoey_karere

- Що би ви порадили собі 18-річному?

- У першу чергу, я би йому сказав, що найважливіша гра - це та, яка попереду. Та гра, яка вже пройшла, вже не має жодного значення у твоїй кар'єрі та твоєму житті. Це вже історія, це - минуле, а тобі потрібно дивитися в майбутнє, але жити в сьогоденні, тут і зараз. Заслуги, медалі, які висять на стіні, не мають жодного значення. Це може мати значення зараз, коли закінчилася кар'єра. А коли ти граєш, ти маєш думати не про те, що ти виграв, а про те, як ти провів свою гру, про те, як домогтися наступної перемоги, для того щоб у кожній грі ставати сильнішими, для того щоб із кожним днем зростати та ставати кращим. Адже єдина людина, на яку ти маєш рівнятися, - це ти в минулому, а єдина людина, за яку ти маєш ставати кращим - це ти справжній, сьогоднішній.
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28.11.2025 01:22 Відповісти
Баварию которую он проиграл за тупой п@ды Власты я помню до сих пор.
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28.11.2025 06:55 Відповісти
проиграл Баварию?! Всю или без Мюнхена?
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28.11.2025 12:23 Відповісти
не великий з мене тренер але я б повернув Блохіна.
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28.11.2025 01:34 Відповісти
Блохін розвалив команду з Беландою, Ленсом, Драговічем яких в сумі накупили на 50млн. Зайняв 4-тє місце в чемпіонаті (в рази сильнішому ніж зараз, але все ж). Ребров зумів за два тижні поставити обриси гри, та виграти КУ в ШД. Потім вийшли 1/8 фіналу ЛЧ, та виграли ЧУ та КУ. Блохін не клубний тренер, і ніколи ним не був.
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28.11.2025 01:49 Відповісти
Оплата футболістів і тренерів повинна максимально залежити від результатів. Зараз різниця між програшом та перемогою преміальні виплати, які складають лише п'яту частину від зарплати. Якби різниця між програшом чи перемогою була 90 відсотків то футболісти працювали би на повну. Який не був талановитий тренер, але якщо футболіст не хоче грати на максимум своїх фізичних можливостей і себе береже то перемоги не буде.
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28.11.2025 01:41 Відповісти
Це там у всіх бронь підряд?
Дно зелене
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28.11.2025 06:50 Відповісти
Мій співробітник японець надіслав мені статтю з Ґардіан шо там якись украінець 21 року виґрав супер турнір з сумо в Японіі, там пи***ць який ґалас, усі сцять кіпятком від цйоґо хлопця з Вінниці.А я йому кажу шо насправді ґероі то вояки ЗСУ шо зара в окопах, і бережи їх усіх боже якщо ти е, бітч.
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28.11.2025 04:22 Відповісти
Бог є
Тільки завдяки молитвам християн нас ще не розтоптали
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28.11.2025 06:49 Відповісти
Когда врага Украины агента кремля суркиса погонят из динама?? Только гниды могут болеть за его команду!
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28.11.2025 04:34 Відповісти
из динамy?
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28.11.2025 08:06 Відповісти
людина все життя, Валерій Васильович,
поклав на збудувати "команду-зірку" і він таки зміг...
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28.11.2025 04:40 Відповісти
Спорт, культура... наче нічого в країні не сталося... якась там ато на сході
Це тільки безбожники так можуть
Боже, спаси Україну!
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28.11.2025 06:46 Відповісти
..омонія.. це та команда де грають рибалки коли сардину не ловлять грають хлопці у футбол у вільний час коли великий шторм у морі і не мають міліонних гонорарів і не мають сукіса
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28.11.2025 06:50 Відповісти
Этот дворовой клуб унитазника суркиса к Динамо не имеет отношения.
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28.11.2025 06:51 Відповісти
А чим не сподобався результат з Омонією? Класно зіграли. Ну не 0:5 же?
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28.11.2025 07:08 Відповісти
Винне керівництво ДК, яке перед сезоном провалило трансферну політику:
на початку сезону продали забивного форварда (Ваната) і малозабивного (Брагаоу)., в на їх місце нікого не взяли. Мабуть, сподівалися, що все витягнуть Ярмоленко і Геррейро. Якщо на "Хамрун" цього вистачило, то з "Пафосом" почалися проблеми.
Тоді, в останній день трансферного вікна (31.08) екстреного і панічно, накупили вільних агентів в атаку: Бленуце і Огундану заразом Тіаре і Буртника в захист. Але результат нульовий, навіть ще гірше стало
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28.11.2025 07:15 Відповісти
тепера ми точно все повиграємо!
але це буде папіздже...
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28.11.2025 07:57 Відповісти
Не в Шовковському проблеми команди, а, тим більше, всього клубу.
Проблеми клубу починаються
- з керівництва держави Україна та з ***** (можливо, у співмірних величинах провини),
- з війни, і в першу чергу з повномасштабної війни 2022року;
- з 73/43%зебілів, які приведи до влади ЕрЗе та їх шоблу зелених уродів (в т.ч. а, може, в першу чергу в керівниках клубу та футболістах, які по факту агітувати та голосували за ЕрЗе і зелених уродів) ;
- проблема в суркісах, якізупинились в своєму розвитку, в своєму менталітеті в совковому періоді.

А вже потім - в фігурах головного тренера (з яким власники клубу ніяк не визначаться) та в якості футболістів.
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28.11.2025 08:09 Відповісти
Зе ненависникам дай тільки привід, причім тут Зе?? Шахтар при тій же Зе владі показує гру!!? Порівняйте вчорашню гру динамо і шахтаря! Умови однакові - війна, влада. Звичайно, коли тобі футбол до сраки, але є можливість "вилити жовч" на владу- лови момент.
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28.11.2025 09:13 Відповісти
Де саме кроти показують гру? У 28-му чемпіонаті за рейтингом УЄФА? В Лізі конференцій, яку заснувалии спеціально для таких слабаків?

Те, що Динамо впало глибше за кротів - це "заслуга" суркісів з їх нездалим менеджментом. Але куди суттєвіше впали обидва!!!
Що не ясно?

Тут тобі можу подякувати тільки за те, що викрив себе як 73/43%зебіла, якого заношу в свій кондуїт.
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28.11.2025 10:01 Відповісти
можеш занести в кондуіт і навіть поцілувати мене в с*аку, я своє ім*я за ніками не ховаю, і ти сам признав, що це заслуга суркісів (діти кучми-януковича), так було від кучми-ющенка-януковича-пороха і зараз.
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28.11.2025 14:27 Відповісти
кусок зебіла, щоб ти здох, Україна чистішою стане
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28.11.2025 17:26 Відповісти
Український футбол "вбили" бандити-олігархи а його сьогодення це наслідки!
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28.11.2025 08:52 Відповісти
Проблема не в Шовковському а в Суркісах які довели київський футбол до такої ганьби ,ці два негідники все що тільки можна привласнили стадіон Динамо ,плавальний басей ,тенісні корти територію десь до 10 га і все це в цетрі Києва за смішні щось трохи більше 300 тисяч доларів це був здаєтся 1994 рік.
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28.11.2025 09:15 Відповісти
мабуть єдиний адекватний комент в потоці лайна..додам ще: назбирали ваучерів через "Омета-інстер" і прихватизували на них купу майна
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28.11.2025 12:26 Відповісти
читаю ото коменти і перша думка: навіщо ото ходити срати в інтернеті? Невже горщика нема?
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28.11.2025 12:24 Відповісти
 
 