Київське "Динамо" звільнило Шовковського разом з тренерським штабом
Керівництво київського "Динамо" ухвалило рішення звільнити тренерський штаб першої команди, який очолював Олександр Шовковський. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.
Через що звільнили тренера київського "Динамо"
Відставка стала наслідком поразки "Динамо" у матчі Ліги конференцій проти кіпрської "Омонії" з рахунком 0:2. Цей невдалий результат став для киян четвертим поспіль у новому сезоні, що й вплинуло на рішення клубного керівництва.
Виконувати обов’язки головного тренера тимчасово буде наставник молодіжної команди "Динамо" Ігор Костюк. Він готуватиме команду до найближчих матчів, поки клуб шукає нового керманича.
Що відомо про Олександра Шовковського
Олександр Шовковський очолив "Динамо" у листопаді 2023 року, змінивши на посаді Мірчу Луческу. Під його керівництвом команда здобула чемпіонський титул у сезоні 2024/25, однак невдалий старт нового сезону призвів до дострокового розірвання співпраці.
Клуб подякував Шовковському та його тренерському штабу за спільну роботу та досягнуті результати.
- Раніше ми повідомляли, що збірна України отримала суперників у плей-офф відбору на чемпіонат світу 2026 року.
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підводить трохи памьять вже...
ми програли тоді.
https://www.facebook.com/100069583406804/videos/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%B2-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83-%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86/789997049710963/
я не люблю футбол, не в тому плані, що мені не подобається гра, гра як гра, звичайно має бути талнт і тренування, а тому, що я не розумію, чому за те, що люди бігать з м1ячем їм треба за це платити, вони не створюють ніякого продукту.
Безбожники, хлеба и зрелищ!!!
зелений наступ по всіх фронтах..
на попіздеть?
але це не повод відрубати голову...
не впевнений, що наші нащядки шось подібне дочекаються....
"мені не потрібні 18 зірок, мені потрібна команда-зірка"!
Що трапилось із Шевою, Ребровим, Лужним та Кахакаладзе.
з виздоровленням вас!
всю ніч з дружком білети рисували - всі кордони пройшли,
на сходнях сиділи - Динамо Баварія - 3:0!
https://fcdynamo.com/news/aleksandr_shovkovskiy_o_luchshikh_i_khudshikh_epizodakh_v_svoey_karere
- Що би ви порадили собі 18-річному?
- У першу чергу, я би йому сказав, що найважливіша гра - це та, яка попереду. Та гра, яка вже пройшла, вже не має жодного значення у твоїй кар'єрі та твоєму житті. Це вже історія, це - минуле, а тобі потрібно дивитися в майбутнє, але жити в сьогоденні, тут і зараз. Заслуги, медалі, які висять на стіні, не мають жодного значення. Це може мати значення зараз, коли закінчилася кар'єра. А коли ти граєш, ти маєш думати не про те, що ти виграв, а про те, як ти провів свою гру, про те, як домогтися наступної перемоги, для того щоб у кожній грі ставати сильнішими, для того щоб із кожним днем зростати та ставати кращим. Адже єдина людина, на яку ти маєш рівнятися, - це ти в минулому, а єдина людина, за яку ти маєш ставати кращим - це ти справжній, сьогоднішній.
Дно зелене
Тільки завдяки молитвам християн нас ще не розтоптали
поклав на збудувати "команду-зірку" і він таки зміг...
Це тільки безбожники так можуть
Боже, спаси Україну!
на початку сезону продали забивного форварда (Ваната) і малозабивного (Брагаоу)., в на їх місце нікого не взяли. Мабуть, сподівалися, що все витягнуть Ярмоленко і Геррейро. Якщо на "Хамрун" цього вистачило, то з "Пафосом" почалися проблеми.
Тоді, в останній день трансферного вікна (31.08) екстреного і панічно, накупили вільних агентів в атаку: Бленуце і Огундану заразом Тіаре і Буртника в захист. Але результат нульовий, навіть ще гірше стало
але це буде папіздже...
Проблеми клубу починаються
- з керівництва держави Україна та з ***** (можливо, у співмірних величинах провини),
- з війни, і в першу чергу з повномасштабної війни 2022року;
- з 73/43%зебілів, які приведи до влади ЕрЗе та їх шоблу зелених уродів (в т.ч. а, може, в першу чергу в керівниках клубу та футболістах, які по факту агітувати та голосували за ЕрЗе і зелених уродів) ;
- проблема в суркісах, якізупинились в своєму розвитку, в своєму менталітеті в совковому періоді.
А вже потім - в фігурах головного тренера (з яким власники клубу ніяк не визначаться) та в якості футболістів.
Те, що Динамо впало глибше за кротів - це "заслуга" суркісів з їх нездалим менеджментом. Але куди суттєвіше впали обидва!!!
Що не ясно?
Тут тобі можу подякувати тільки за те, що викрив себе як 73/43%зебіла, якого заношу в свій кондуїт.