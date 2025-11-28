Київське "Динамо" звільнило Шовковського разом з тренерським штабом

Керівництво київського "Динамо" ухвалило рішення звільнити тренерський штаб першої команди, який очолював Олександр Шовковський. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

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Через що звільнили тренера київського "Динамо"

Відставка стала наслідком поразки "Динамо" у матчі Ліги конференцій проти кіпрської "Омонії" з рахунком 0:2. Цей невдалий результат став для киян четвертим поспіль у новому сезоні, що й вплинуло на рішення клубного керівництва.

Виконувати обов’язки головного тренера тимчасово буде наставник молодіжної команди "Динамо" Ігор Костюк. Він готуватиме команду до найближчих матчів, поки клуб шукає нового керманича.

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Що відомо про Олександра Шовковського

Олександр Шовковський очолив "Динамо" у листопаді 2023 року, змінивши на посаді Мірчу Луческу. Під його керівництвом команда здобула чемпіонський титул у сезоні 2024/25, однак невдалий старт нового сезону призвів до дострокового розірвання співпраці.

Клуб подякував Шовковському та його тренерському штабу за спільну роботу та досягнуті результати.

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