Новости
Киевское "Динамо" уволило Шовковского вместе с тренерским штабом

Шовковского уволили

Руководство киевского "Динамо" приняло решение уволить тренерский штаб первой команды, который возглавлял Александр Шовковский. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Почему уволили тренера киевского "Динамо"

 Отставка стала следствием поражения "Динамо" в матче Лиги конференций против кипрской "Омонии" со счетом 0:2. Этот неудачный результат стал для киевлян четвертым подряд в новом сезоне, что и повлияло на решение клубного руководства.

Исполнять обязанности главного тренера временно будет наставник молодежной команды "Динамо" Игорь Костюк. Он будет готовить команду к ближайшим матчам, пока клуб ищет нового руководителя.

Что известно об Александре Шовковском 

Александр Шовковский возглавил "Динамо" в ноябре 2023 года, сменив на посту Мирчу Луческу. Под его руководством команда завоевала чемпионский титул в сезоне 2024/25, однако неудачный старт нового сезона привел к досрочному расторжению сотрудничества.

Клуб поблагодарил Шовковского и его тренерский штаб за совместную работу и достигнутые результаты.

+4
Было Динамо. Громила всех. Кубок УЕФА. Разгром Барселоны в Киеве и в гостях. Год по-моему девяносто пятый. Ещё молодые Шевченко и Ребров. Закончилась команда. По былым временам, уровень какой-то Хмельницкой"Нивы". Грустно..
28.11.2025 00:28 Ответить
+1
Все правильно. Міндіч разом із Зеленським поставлять своїх етнічних суркісів,...... там теж грошові потоки великі.
28.11.2025 00:34 Ответить
+1
1997 рік. Динамо-Барселона 3-0, Барселона-Динамо 0-4
28.11.2025 01:00 Ответить
Та це вже не допоможе….
28.11.2025 00:27 Ответить
Было Динамо. Громила всех. Кубок УЕФА. Разгром Барселоны в Киеве и в гостях. Год по-моему девяносто пятый. Ещё молодые Шевченко и Ребров. Закончилась команда. По былым временам, уровень какой-то Хмельницкой"Нивы". Грустно..
28.11.2025 00:28 Ответить
Блохін, Белов, Рац...
28.11.2025 00:52 Ответить
Коньков як опора цієї фортеці і Евтушенко на заміні...
28.11.2025 00:54 Ответить
результат був на табло.
28.11.2025 00:56 Ответить
1997 рік. Динамо-Барселона 3-0, Барселона-Динамо 0-4
28.11.2025 01:00 Ответить
Все правильно. Міндіч разом із Зеленським поставлять своїх етнічних суркісів,...... там теж грошові потоки великі.
28.11.2025 00:34 Ответить
там гравці плавили тренера-ярмола його не хотів
28.11.2025 00:35 Ответить
Суркіс @уйло! Лала лала! - Доречі це оригінал пісні.
28.11.2025 00:41 Ответить
дайте їм чяс вони і Лобановського відмінять.
зелений наступ по всіх фронтах..
28.11.2025 00:46 Ответить
збірна Борщягівки за ящік пива грає кращє.
але це не повод відрубати голову...
28.11.2025 00:50 Ответить
Не той тепер Миргород, Хорол - річка не та !
28.11.2025 01:01 Ответить
ми хоч бачили це все,
не впевнений, що наші нащядки шось подібне дочекаються....
28.11.2025 01:05 Ответить
 
 