Киевское "Динамо" уволило Шовковского вместе с тренерским штабом

Руководство киевского "Динамо" приняло решение уволить тренерский штаб первой команды, который возглавлял Александр Шовковский. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Почему уволили тренера киевского "Динамо"

Отставка стала следствием поражения "Динамо" в матче Лиги конференций против кипрской "Омонии" со счетом 0:2. Этот неудачный результат стал для киевлян четвертым подряд в новом сезоне, что и повлияло на решение клубного руководства.

Исполнять обязанности главного тренера временно будет наставник молодежной команды "Динамо" Игорь Костюк. Он будет готовить команду к ближайшим матчам, пока клуб ищет нового руководителя.

Что известно об Александре Шовковском

Александр Шовковский возглавил "Динамо" в ноябре 2023 года, сменив на посту Мирчу Луческу. Под его руководством команда завоевала чемпионский титул в сезоне 2024/25, однако неудачный старт нового сезона привел к досрочному расторжению сотрудничества.

Клуб поблагодарил Шовковского и его тренерский штаб за совместную работу и достигнутые результаты.

