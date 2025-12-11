РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9898 посетителей онлайн
Новости
626 10

"Динамо" потерпело поражение от "Фиорентины" - 1:2

Киевское Динамо готовится к шестому туру Лиги конференций

Киевское "Динамо" потерпело выездное поражение во Флоренции в пятом туре Лиги конференций, уступив местной "Фиорентине" со счетом 1:2.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале официального протокола матча.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ход матча

Первый тайм прошел под контролем хозяев. На 18-й минуте бывший игрок "Шахтера" Додо выполнил навес с правого фланга, а форвард "Фиорентины" Кин выиграл позиционную борьбу и забил гол. До перерыва кипер киевлян Нещерет дважды выручал команду в дуэлях с ним.

После перерыва "Динамо" активизировалось. На 54-й минуте Волошин нанес удар в створ ворот, но Де Хеа отбил. Уже следующая атака завершилась голом: Михайленко мощным ударом из-за пределов штрафной площадки сравнял счет после передачи Пихалонко.

Однако решающий гол забила "Фиорентина" на 74-й минуте. Гудмундссон, который только что вышел на замену, добил мяч после отбитого Нещеретом удара.

Состав команд и статистика

"Фиорентина":

  • Де Хеа

  • Понграчич

  • Комуццо

  • Вити (Паризи, 67)

  • Додо (Куадио, 86)

  • Ричардсон

  • Николусси (Куаме, 66)

  • Ндур (Мандрагора, 80)

  • Фортини

  • Джеко (к) (Гудмундссон, 67)

  • Кин

"Динамо":

  • Нещерет

  • Тимчик

  • Тиаре

  • Захарченко

  • Дубинчак (Вивчаренко, 71)

  • Михайленко

  • Пихаленок (Яцик, 77)

  • Волошин

  • Шапаренко (к)

  • Кабаев (Огундана, 77)

  • Герреро (Ярмоленко, 71)

Предупреждения:

  • Ндур (44), Гудмундссон (83), Куадио (90+3)

  • Дубинчак (52), Тиаре (86), Вивчаренко (90)

В шестом туре общего этапа Лиги конференций "Динамо" 18 декабря в номинально домашнем матче в Люблине сыграет с армянским клубом "Ноа". Начало встречи — 22:00 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, что киевское "Динамо" уволило Шовковского вместе с тренерским штабом.

Автор: 

Динамо (793) матч (32) футбол (3609)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
а чому вони не на фронті?
просрали - роби що-небудь...
показать весь комментарий
11.12.2025 22:29 Ответить
+1
У них світло хоч не вимикали на стадіоні?
показать весь комментарий
11.12.2025 22:11 Ответить
+1
І що?
показать весь комментарий
11.12.2025 22:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У них світло хоч не вимикали на стадіоні?
показать весь комментарий
11.12.2025 22:11 Ответить
У Флоренції?
показать весь комментарий
11.12.2025 22:16 Ответить
відео зустрічі платне? ПНХ
показать весь комментарий
11.12.2025 22:15 Ответить
І що?
показать весь комментарий
11.12.2025 22:22 Ответить
суркис агент кремля пусть его динама в рфл играет.
показать весь комментарий
11.12.2025 22:27 Ответить
а чому вони не на фронті?
просрали - роби що-небудь...
показать весь комментарий
11.12.2025 22:29 Ответить
хлеба и зрелищ... пролетариат советский...
показать весь комментарий
11.12.2025 22:34 Ответить
це не новина; у всяк випадку - не сенсація.
показать весь комментарий
11.12.2025 22:44 Ответить
Фиорентина в Серии А 14 игр 0 побед, последнее 20-е место.
показать весь комментарий
11.12.2025 22:57 Ответить
Та відправте їх вже на нуль, може толку буде більше. За часів Лобановського існувала схема: або ніби служиш у ВВ, пашеш на полі та їздиш за кордон, отримуючи при цьому ще й гроші, або йдеш дійсно служити в лінійний підрозділ з нарядами, дідовщиною за 3,60 на місяць - і це працювало!
показать весь комментарий
11.12.2025 22:55 Ответить
 
 