"Динамо" потерпело поражение от "Фиорентины" - 1:2
Киевское "Динамо" потерпело выездное поражение во Флоренции в пятом туре Лиги конференций, уступив местной "Фиорентине" со счетом 1:2.
Ход матча
Первый тайм прошел под контролем хозяев. На 18-й минуте бывший игрок "Шахтера" Додо выполнил навес с правого фланга, а форвард "Фиорентины" Кин выиграл позиционную борьбу и забил гол. До перерыва кипер киевлян Нещерет дважды выручал команду в дуэлях с ним.
После перерыва "Динамо" активизировалось. На 54-й минуте Волошин нанес удар в створ ворот, но Де Хеа отбил. Уже следующая атака завершилась голом: Михайленко мощным ударом из-за пределов штрафной площадки сравнял счет после передачи Пихалонко.
Однако решающий гол забила "Фиорентина" на 74-й минуте. Гудмундссон, который только что вышел на замену, добил мяч после отбитого Нещеретом удара.
Состав команд и статистика
"Фиорентина":
-
Де Хеа
-
Понграчич
-
Комуццо
-
Вити (Паризи, 67)
-
Додо (Куадио, 86)
-
Ричардсон
-
Николусси (Куаме, 66)
-
Ндур (Мандрагора, 80)
-
Фортини
-
Джеко (к) (Гудмундссон, 67)
-
Кин
"Динамо":
-
Нещерет
-
Тимчик
-
Тиаре
-
Захарченко
-
Дубинчак (Вивчаренко, 71)
-
Михайленко
-
Пихаленок (Яцик, 77)
-
Волошин
-
Шапаренко (к)
-
Кабаев (Огундана, 77)
-
Герреро (Ярмоленко, 71)
Предупреждения:
-
Ндур (44), Гудмундссон (83), Куадио (90+3)
-
Дубинчак (52), Тиаре (86), Вивчаренко (90)
В шестом туре общего этапа Лиги конференций "Динамо" 18 декабря в номинально домашнем матче в Люблине сыграет с армянским клубом "Ноа". Начало встречи — 22:00 по киевскому времени.
Ранее мы сообщали, что киевское "Динамо" уволило Шовковского вместе с тренерским штабом.
