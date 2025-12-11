"Динамо" потерпело поражение от "Фиорентины" - 1:2

Киевское "Динамо" потерпело выездное поражение во Флоренции в пятом туре Лиги конференций, уступив местной "Фиорентине" со счетом 1:2.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале официального протокола матча.

Ход матча

Первый тайм прошел под контролем хозяев. На 18-й минуте бывший игрок "Шахтера" Додо выполнил навес с правого фланга, а форвард "Фиорентины" Кин выиграл позиционную борьбу и забил гол. До перерыва кипер киевлян Нещерет дважды выручал команду в дуэлях с ним.

После перерыва "Динамо" активизировалось. На 54-й минуте Волошин нанес удар в створ ворот, но Де Хеа отбил. Уже следующая атака завершилась голом: Михайленко мощным ударом из-за пределов штрафной площадки сравнял счет после передачи Пихалонко.

Однако решающий гол забила "Фиорентина" на 74-й минуте. Гудмундссон, который только что вышел на замену, добил мяч после отбитого Нещеретом удара.

Состав команд и статистика

"Фиорентина":

Де Хеа

Понграчич

Комуццо

Вити (Паризи, 67)

Додо (Куадио, 86)

Ричардсон

Николусси (Куаме, 66)

Ндур (Мандрагора, 80)

Фортини

Джеко (к) (Гудмундссон, 67)

Кин

"Динамо":

Нещерет

Тимчик

Тиаре

Захарченко

Дубинчак (Вивчаренко, 71)

Михайленко

Пихаленок (Яцик, 77)

Волошин

Шапаренко (к)

Кабаев (Огундана, 77)

Герреро (Ярмоленко, 71)

Предупреждения:

Ндур (44), Гудмундссон (83), Куадио (90+3)

Дубинчак (52), Тиаре (86), Вивчаренко (90)

В шестом туре общего этапа Лиги конференций "Динамо" 18 декабря в номинально домашнем матче в Люблине сыграет с армянским клубом "Ноа". Начало встречи — 22:00 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, что киевское "Динамо" уволило Шовковского вместе с тренерским штабом.