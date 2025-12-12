Трамп сумнівається в участі США в переговорах у Парижі
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що 13 грудня відбудуться переговори з Україною та ЄС, але участь США поки під сумнівом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі.
"У суботу буде зустріч. Подивимося, чи будемо ми на ній присутні. Ми сказали, що візьмемо участь, якщо вважатимемо, що є гарний шанс домогтися результату", - сказав Трамп.
Президент додав, що "вони хочуть" (імовірно, Європа та Україна), щоб США були присутні. Вашингтон має намір врегулювати ситуацію.
"Вони хочуть, щоб я був присутній. Вони хочуть, щоб ми були присутні. І ми будемо присутні на зустрічі в суботу в Європі, якщо побачимо хороший шанс. Ми не хочемо витрачати багато часу. Ми вважаємо, що це негативно. Ми хочемо, щоб усе було врегульовано. Ми хочемо врятувати багато життів", - резюмував глава Білого дому.
Що передувало?
Напередодні видання Axios з посиланням на джерела повідомило, що 13 грудня в Парижі відбудеться зустріч високопосадовців США, України, Франції, Німеччини та Великої Британії, на якій обговорюватиметься мирний план президента Трампа.
Мирний план США: що відомо
Згідно з відкритими даними, мирний план передбачає серед іншого:
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виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;
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обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;
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відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;
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прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);
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надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.
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