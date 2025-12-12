УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10694 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини в Парижі
3 313 23

Трамп сумнівається в участі США в переговорах у Парижі

США можуть не взяти участь у переговорах у Парижі 13 грудня

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що 13 грудня відбудуться переговори з Україною та ЄС, але участь США поки під сумнівом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"У суботу буде зустріч. Подивимося, чи будемо ми на ній присутні. Ми сказали, що візьмемо участь, якщо вважатимемо, що є гарний шанс домогтися результату", - сказав Трамп.

Президент додав, що "вони хочуть" (імовірно, Європа та Україна), щоб США були присутні. Вашингтон має намір врегулювати ситуацію.

"Вони хочуть, щоб я був присутній. Вони хочуть, щоб ми були присутні. І ми будемо присутні на зустрічі в суботу в Європі, якщо побачимо хороший шанс. Ми не хочемо витрачати багато часу. Ми вважаємо, що це негативно. Ми хочемо, щоб усе було врегульовано. Ми хочемо врятувати багато життів", - резюмував глава Білого дому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа вказала США "червоні лінії" щодо України, - Барро

Що передувало?

Напередодні видання Axios з посиланням на джерела повідомило, що 13 грудня в Парижі відбудеться зустріч високопосадовців США, України, Франції, Німеччини та Великої Британії, на якій обговорюватиметься мирний план президента Трампа.

Мирний план США: що відомо

Згідно з відкритими даними, мирний план передбачає серед іншого:

  • виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

  • обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

  • відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

  • прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

  • надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга та Каллас провели розмову: обговорили результати переговорів за участі США в Парижі

Автор: 

Париж (232) США (26829) Трамп Дональд (9006)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
"Врятувати багато життів" - життів кацапів, які знову полізуть вбивати українців, тільки на вигідніших умовах?
показати весь коментар
12.12.2025 08:29 Відповісти
+9
Трамп Будет топить за кацапов. он уже получил предоплату. В виде акции Лукойл и роснефти на сумму 25 млрд долларов. А также очевидно путин согласился передать Америке 100 млрд баксов, замороженных в Европе. О чём Трамп открыто и прямо заявляет. Посмотрим насколько сможет противостоять Европа.
показати весь коментар
12.12.2025 08:33 Відповісти
+7
Ми хочемо щоб Україна капітулювала та не заважала робити мутні справи з кацапами. І не більше того.
показати весь коментар
12.12.2025 08:50 Відповісти

Завантаження...

 
 