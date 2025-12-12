Трамп сомневается в участии США в переговорах в Париже

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 13 декабря состоятся переговоры с Украиной и ЕС, но участие США пока под вопросом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

"В субботу будет встреча. Посмотрим, будем ли мы на ней присутствовать. Мы сказали, что примем участие, если сочтем, что есть хороший шанс добиться результата", - сказал Трамп.

Президент добавил, что "они хотят" (вероятно, Европа и Украина), чтобы США присутствовали. Вашингтон намерен урегулировать ситуацию.

"Они хотят, чтобы я присутствовал. Они хотят, чтобы мы присутствовали. И мы будем присутствовать на встрече в субботу в Европе, если увидим хороший шанс. Мы не хотим тратить много времени. Мы считаем, что это негативно. Мы хотим, чтобы все было урегулировано. Мы хотим спасти много жизней", - резюмировал глава Белого дома.

Что предшествовало?

Накануне издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что 13 декабря в Париже состоится встреча высокопоставленных чиновников США, Украины, Франции, Германии и Великобритании, на которой будет обсуждаться мирный план президента Трампа.

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:

вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

