РУС
Мирные переговоры в Париже
2 276 17

Трамп сомневается в участии США в переговорах в Париже

США могут не принять участие в переговорах в Париже 13 декабря

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 13 декабря состоятся переговоры с Украиной и ЕС, но участие США пока под вопросом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

"В субботу будет встреча. Посмотрим, будем ли мы на ней присутствовать. Мы сказали, что примем участие, если сочтем, что есть хороший шанс добиться результата", - сказал Трамп.

Президент добавил, что "они хотят" (вероятно, Европа и Украина), чтобы США присутствовали. Вашингтон намерен урегулировать ситуацию.

"Они хотят, чтобы я присутствовал. Они хотят, чтобы мы присутствовали. И мы будем присутствовать на встрече в субботу в Европе, если увидим хороший шанс. Мы не хотим тратить много времени. Мы считаем, что это негативно. Мы хотим, чтобы все было урегулировано. Мы хотим спасти много жизней", - резюмировал глава Белого дома.

Что предшествовало?

Накануне издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что 13 декабря в Париже состоится встреча высокопоставленных чиновников США, Украины, Франции, Германии и Великобритании, на которой будет обсуждаться мирный план президента Трампа.

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:

  • вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

  • ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

  • отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

  • приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

  • предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

Париж США Трамп Дональд
+10
"Врятувати багато життів" - життів кацапів, які знову полізуть вбивати українців, тільки на вигідніших умовах?
12.12.2025 08:29 Ответить
+6
Трамп Будет топить за кацапов. он уже получил предоплату. В виде акции Лукойл и роснефти на сумму 25 млрд долларов. А также очевидно путин согласился передать Америке 100 млрд баксов, замороженных в Европе. О чём Трамп открыто и прямо заявляет. Посмотрим насколько сможет противостоять Европа.
12.12.2025 08:33 Ответить
+4
Ми хочемо щоб Україна капітулювала та не заважала робити мутні справи з кацапами. І не більше того.
12.12.2025 08:50 Ответить
Так..100 відсотків..після поїздки Віткофа і Кушнера в кремль.Трамп різко змінився.)(уйло пообіцяв бізнес.на чому постійно в риториці Трампа і звучало.
**** тут сумніватися - болтун 24
Смутниє сомнєнія його обуяли - хоч би коні не двинув
Так, ді джей венс ще гірший!
Щось мені здається, що це кончене американське деменційне неподобство таки "двине коні" цього року!
на ***** в Анкориджі в тебе час був. І що змінилось?
да , там фляга свистить по повній
Якщо не приїдете, то ніхто не засмутиться. Ще трохи, і вас будуть запрошувати тільки до КНДР та Палестини.
Вірю. Це Трамп. Він завжди там де пахне баблом. А в Парижі можуть і "тумаків "надавати.
Трамп, бери с собой ***** и вместе с ним идите на хер...
"Коли ви говорите, таке враження, що ви марите". (С)
Трамп говорить все і абсолютно не змістовно, він плутає все, абсолютно не адеквадно реагує на ситуацію взагалі.
Найголовніше, він не відчуває своєї загрози яку він несе своїми діями з правового поля самих США!
Це ж нонсенс коли є безвідповідальні та з правової сторони законодавства США нелегітимні і часом кримінальні вислови.
Час втручатися Конгресу США, Сенату США та юридичним інституціям США, бо межа між порушенням, в тому числі кримінальним в діях пана Трампа вже досягнута!
