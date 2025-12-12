Трамп сомневается в участии США в переговорах в Париже
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 13 декабря состоятся переговоры с Украиной и ЕС, но участие США пока под вопросом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.
"В субботу будет встреча. Посмотрим, будем ли мы на ней присутствовать. Мы сказали, что примем участие, если сочтем, что есть хороший шанс добиться результата", - сказал Трамп.
Президент добавил, что "они хотят" (вероятно, Европа и Украина), чтобы США присутствовали. Вашингтон намерен урегулировать ситуацию.
"Они хотят, чтобы я присутствовал. Они хотят, чтобы мы присутствовали. И мы будем присутствовать на встрече в субботу в Европе, если увидим хороший шанс. Мы не хотим тратить много времени. Мы считаем, что это негативно. Мы хотим, чтобы все было урегулировано. Мы хотим спасти много жизней", - резюмировал глава Белого дома.
Что предшествовало?
Накануне издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что 13 декабря в Париже состоится встреча высокопоставленных чиновников США, Украины, Франции, Германии и Великобритании, на которой будет обсуждаться мирный план президента Трампа.
Мирный план США: что известно
Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:
-
вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;
-
ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;
-
отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;
-
приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);
-
предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.
Найголовніше, він не відчуває своєї загрози яку він несе своїми діями з правового поля самих США!
Це ж нонсенс коли є безвідповідальні та з правової сторони законодавства США нелегітимні і часом кримінальні вислови.
Час втручатися Конгресу США, Сенату США та юридичним інституціям США, бо межа між порушенням, в тому числі кримінальним в діях пана Трампа вже досягнута!