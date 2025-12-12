Виробництво набоїв для збиття дронів наростять до 400 тис. на місяць, - Міноборони

У Міноборони України планують масштабувати виробництво антидронових набої, що здатні знищувати ворожі FPV та дрони інших типів зі стрілецької зброї.

Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"До використання у Силах оборони вже допущено кілька типів таких патронів від різних виробників. Серед них – удосконалені патрони "Горошок" у двох стандартних калібрах: 5,56×45 мм та 5,45×39 мм.

У планах виробника - наростити їх виробництво до 400 000 на місяць", - йдеться в повідомленні.

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Характеристики

Набої дозволяють уражати ворожі дрони на дистанціях до 50 і 60 метрів відповідно.

"Спеціальна бойова частина підвищує ймовірність збиття цілі, а головне – можна просто зарядити їх у звичайний магазин свого штатного автомата й одразу працювати по дрону.

Такі рішення дають змогу кожному військовому отримати інструмент для боротьби з БпЛА, не змінюючи зброю й не залучаючи додаткових засобів", - підсумували у Міноборони.

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