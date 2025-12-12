РУС
Новости Производство боеприпасов в Украине
962 12

Производство патронов для сбивания дронов нарастят до 400 тыс. в месяц, - Минобороны

Патроны для сбивания дронов: производство планируют нарастить

В Минобороны Украины планируют масштабировать производство антидроновых патронов, способных уничтожать вражеские FPV и дроны других типов из стрелкового оружия.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"К использованию в Силах обороны уже допущено несколько типов таких патронов от разных производителей. Среди них – усовершенствованные патроны "Горошек" в двух стандартных калибрах: 5,56×45 мм и 5,45×39 мм.

В планах производителя – нарастить их производство до 400 000 в месяц", – говорится в сообщении.

Читайте: Словакия и чешский миллиардер Стрнад предлагают Евросоюзу боеприпасы на сумму 58 млрд евро

Характеристики

Патроны позволяют поражать вражеские дроны на дистанциях до 50 и 60 метров соответственно.

"Специальная боевая часть повышает вероятность сбивания цели, а главное - можно просто зарядить их в обычный магазин своего штатного автомата и сразу работать по дрону.

Такие решения позволяют каждому военному получить инструмент для борьбы с БПЛА, не меняя оружие и не привлекая дополнительных средств", - подытожили в Минобороны.

Читайте: Школы по подготовке пилотов БПЛА смогут готовить и сертифицировать операторов НРК, - Минобороны

боеприпасы (2440) Минобороны (9684)
Топ комментарии
+5
Ага, значить 3000 шт фламінго вже на підході?
12.12.2025 11:33 Ответить
+4
І навіщо про це триндіти?...
12.12.2025 11:29 Ответить
+3
Ліпити під калібр 5.45 неефективно.Розкрадання коштів едина користь для когось .
12.12.2025 11:39 Ответить
Тільки хотів запитати, в потім ще щось кажуть про шпигунів, хоча всі дані можна отримати з моніторингу нашої преси. Якось дебіли в не держслужбовці.
12.12.2025 11:39 Ответить
Про що?Про винахід спецпатрону?Мисливська рушниця 12 чи 16 калібру в рази краща за цю херню,на якій хтось ****** чимало грошей!!!
12.12.2025 11:41 Ответить
це вони про мисливські набої...
12.12.2025 11:32 Ответить
Нє ну 1000000 дронів легше зробити ніж 400000 патронів😸. Господи, що я несу 😸
12.12.2025 11:35 Ответить
З мільярдом бабушкофонів на кожному посадженому дереві в Зе-Діснейленді по кошторису.
12.12.2025 11:41 Ответить
Тобто 13тис. в день....потужно
12.12.2025 11:48 Ответить
Глошаті або є..ануті або на фоні М ирного плана хкуйла-пиз..ка вже не вражають...як і Фламінго і Сапсан.. Сповістили про КАБи вітчизняні...але я ніде не бачив відосів, де КАБи наші знищують позиції орків...Були б КАБи то і орки вже б так не лізли б....
12.12.2025 12:10 Ответить
этитми патронами нужно миндичей расстреливать, иначе победы н будет
12.12.2025 12:21 Ответить
это если к примеру 400 человек вручную посадить делать то каждый 1000 набоев в месяц или 33 набоя в день, 4 набоя в час. вероятно - так и делают. или может только один автомат "от партнеров" клепает по 1600 в час. хотя, судя по тексту, - только "в планах" чего-то там "наростити", то наверное в разы меньше. и это цельное минобороны с *********** бюджетом, связями, техникой, хатынками закордоном недвижимостью и т.п. может пора разрешить\обязать народу свободное обращение\владение\производство\продажу оружия и бк - а то с такими темпами и мудрым керовництвом Хйло будет налаживать производство, и вероятно намного быстрее, потому как недолго ему осталось.
12.12.2025 12:26 Ответить
 
 