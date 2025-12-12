Производство патронов для сбивания дронов нарастят до 400 тыс. в месяц, - Минобороны
В Минобороны Украины планируют масштабировать производство антидроновых патронов, способных уничтожать вражеские FPV и дроны других типов из стрелкового оружия.
Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"К использованию в Силах обороны уже допущено несколько типов таких патронов от разных производителей. Среди них – усовершенствованные патроны "Горошек" в двух стандартных калибрах: 5,56×45 мм и 5,45×39 мм.
В планах производителя – нарастить их производство до 400 000 в месяц", – говорится в сообщении.
Характеристики
Патроны позволяют поражать вражеские дроны на дистанциях до 50 и 60 метров соответственно.
"Специальная боевая часть повышает вероятность сбивания цели, а главное - можно просто зарядить их в обычный магазин своего штатного автомата и сразу работать по дрону.
Такие решения позволяют каждому военному получить инструмент для борьбы с БПЛА, не меняя оружие и не привлекая дополнительных средств", - подытожили в Минобороны.
хатынками закордономнедвижимостью и т.п. может пора разрешить\обязать народу свободное обращение\владение\производство\продажу оружия и бк - а то с такими темпами и мудрым керовництвом Хйло будет налаживать производство, и вероятно намного быстрее, потому как недолго ему осталось.