"Слуга народу" обиратиме нового голову партії на з’їзді 17 грудня, - ЗМІ

Партія "Слуга народу" запланувала з'їзд на середу, 17 грудня. Під час цього обиратимуть нового очільника політичної сили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили поінформовані співрозмовники УП в "Слузі народу".

Що відомо

Повноваження чинної голови партії Олени Шуляк завершуються 14 грудня — вона обіймала цю посаду вже два терміни.

Тому 17 грудня запланований з'їзд партії "Слуга народу", де обиратимуть нового голову.

Щодо кандидатури наразі в СН ще не визначилися.

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Інформація від нардепа

Депутат "Голосу" Ярослав Железняк підтверджує зібрання "Слуги народу" на 17 грудня.

"Бажання великого очолювати її поки ніхто не виказав.

Поки тривають дискусії в середині команди й в середині президента, хто ж це може бути.

Взагалі там ще 5 днів. У них за цей час ще 100500 разів все зміниться", - зазначив він, додавши, що Олександр Корнієнко є одним із кандидатів.

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