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"Слуга народу" обиратиме нового голову партії на з’їзді 17 грудня, - ЗМІ

Партія Слуга народу обере нового очільника 17 грудня

Партія "Слуга народу" запланувала з'їзд на середу, 17 грудня. Під час цього обиратимуть нового очільника політичної сили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили поінформовані співрозмовники УП в "Слузі народу".

Що відомо

Повноваження чинної голови партії Олени Шуляк завершуються 14 грудня — вона обіймала цю посаду вже два терміни.

Тому 17 грудня запланований з'їзд партії "Слуга народу", де обиратимуть нового голову.

Щодо кандидатури наразі в СН ще не визначилися.

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Інформація від нардепа

Депутат "Голосу" Ярослав Железняк підтверджує зібрання "Слуги народу" на 17 грудня.

"Бажання великого очолювати її поки ніхто не виказав.

  • Поки тривають дискусії в середині команди й в середині президента, хто ж це може бути.

Взагалі там ще 5 днів. У них за цей час ще 100500 разів все зміниться", - зазначив він, додавши, що Олександр Корнієнко є одним із кандидатів. 

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Партія Слуга народу обере нового очільника 17 грудня

Автор: 

Слуга народу (2868) Шуляк Олена (134)
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Топ коментарі
+17
круговорот zельоного гівна в природі
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12.12.2025 16:12 Відповісти
+14
А що сталося з абхазською мавпою, вже втекла? 😆
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12.12.2025 16:11 Відповісти
+14
Та хоч голову оберуть, хоч сраку - їм це без шахрайства цифровика не допоможе!
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12.12.2025 16:14 Відповісти

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