"Слуга народа" будет выбирать нового главу партии на съезде 17 декабря, - СМИ

Партия "Слуга народа" запланировала съезд на среду, 17 декабря. Во время него будет избран новый руководитель политической силы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили информированные собеседники УП в "Слуге народа".

Что известно

Полномочия действующего главы партии Елены Шуляк заканчиваются 14 декабря — она занимала эту должность уже два срока.

Поэтому 17 декабря запланирован съезд партии "Слуга народа", где будут выбирать нового главу.

По поводу кандидатуры пока в СН еще не определились.

Информация от нардепа

Депутат "Голоса" Ярослав Железняк подтверждает собрание "Слуги народа" на 17 декабря.

"Желания возглавить ее пока никто не высказал.

  • Пока продолжаются дискуссии внутри команды и внутри президентской администрации, кто же это может быть.

Вообще там еще 5 дней. У них за это время еще 100500 раз все изменится", - отметил он, добавив, что Александр Корниенко является одним из кандидатов. 

Слуга народа (2694) Шуляк Елена (86)
+15
круговорот zельоного гівна в природі
показать весь комментарий
12.12.2025 16:12 Ответить
+12
А що сталося з абхазською мавпою, вже втекла? 😆
показать весь комментарий
12.12.2025 16:11 Ответить
+12
Выгребная яма страны выберет себе нового ассенизатора?
показать весь комментарий
12.12.2025 16:15 Ответить
А що сталося з абхазською мавпою, вже втекла? 😆
показать весь комментарий
12.12.2025 16:11 Ответить
Ніхто не хоче очолювати партію корупції Міндіча, Коломойського, Єрмака та ще сотень персонажей та фріків! Ніхто не хоче бути призначеним капітаном затонулого крейсера!
показать весь комментарий
12.12.2025 16:13 Ответить
А яка різниця хто буде головною свинею цього свинячого хліву?
показать весь комментарий
12.12.2025 16:20 Ответить
круговорот zельоного гівна в природі
показать весь комментарий
12.12.2025 16:12 Ответить
Мадам шуляк виводять з під удару.
показать весь комментарий
12.12.2025 16:34 Ответить
а де збираються...???
показать весь комментарий
12.12.2025 16:13 Ответить
🤣🤣👍👍бажано б координати
показать весь комментарий
12.12.2025 16:14 Ответить
Думаєте що на збори завітає рожеве фламінго? 😁
показать весь комментарий
12.12.2025 16:14 Ответить
Навести ракету не получиться,кацапи попереджені
показать весь комментарий
12.12.2025 16:14 Ответить
мабуть, зустріч буде знову в Трускавці, як після виборів....
Але тепер перед другими виборами!
показать весь комментарий
12.12.2025 16:16 Ответить
Та хоч голову оберуть, хоч сраку - їм це без шахрайства цифровика не допоможе!
показать весь комментарий
12.12.2025 16:14 Ответить
Збіговіська вже не допоможуть. Пора думати про чемодани і вокзали.
показать весь комментарий
12.12.2025 16:14 Ответить
Камеру і нари, але краще про міцну гілку на дереві!
показать весь комментарий
12.12.2025 16:15 Ответить
Валізи для них не цікаві, вони вже закуповують КамАЗы, а валізи тільки для проїзду кордону
показать весь комментарий
12.12.2025 17:08 Ответить
Буде ще одна ''Рабочая Сасна'' Зеленського.
Йому подобається.
показать весь комментарий
12.12.2025 16:15 Ответить
Выгребная яма страны выберет себе нового ассенизатора?
показать весь комментарий
12.12.2025 16:15 Ответить
Серед нардепів від «слуг з городу» - корупціонер/міндіч кожен п'ятий, як і чотири попередні !
показать весь комментарий
12.12.2025 16:15 Ответить
Ліквідуйте взагалі це недорозуміння "Слуга урода", бо зрадників,хабарників,корупціонерів,тупих як валянок не було навіть у "легітимного" зека.Оточення яника завидують і кажуть:"А що так можна було?"
показать весь комментарий
12.12.2025 16:16 Ответить
Зачем? Пусть все дерьмо и дальше стекается в одно место. Так проще маркировать дегенератов.
показать весь комментарий
12.12.2025 16:21 Ответить
А сухумський гамадрил шо, фсьооооо?
показать весь комментарий
12.12.2025 16:18 Ответить
Я так розумію, що Арахамія це тільки голова фракції у ВР, а Шуляк - голова партії по всій країні.
показать весь комментарий
12.12.2025 16:34 Ответить
Хіба це партія? - якесь збіговисько
показать весь комментарий
12.12.2025 16:18 Ответить
Тільки коля-мітбол спасе це збіговисько від краху, всіх у Таїланд переселить
показать весь комментарий
12.12.2025 16:38 Ответить
Зелені чоловічки обиратимуть собі командира?
показать весь комментарий
12.12.2025 16:46 Ответить
Скоріше посередника від шефа, щоб нести його благу звістку
показать весь комментарий
12.12.2025 17:02 Ответить
Я би очолив ... щоб розпустити!
показать весь комментарий
12.12.2025 16:48 Ответить
Цей сказав мені вже досить, треба міру знати, не хочу бути як єрмака та інші
показать весь комментарий
12.12.2025 17:00 Ответить
алібаба якраз роботу шукає . на біржі через день відмічається
показать весь комментарий
12.12.2025 17:07 Ответить
*****.
Зворотній відлік для ЗЄ та його ОЗГ вже пішов...
показать весь комментарий
12.12.2025 17:16 Ответить
Щоб ви, уродськи слуги, один одному там їдальники порозбивали та розбіглися на всі різні боки, щоб вами ніде в країні більше не смерділо .
показать весь комментарий
12.12.2025 17:29 Ответить
Я б міг би очололити парітю, але нажаль мене не виберуть
показать весь комментарий
12.12.2025 17:30 Ответить
 
 