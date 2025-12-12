"Слуга народа" будет выбирать нового главу партии на съезде 17 декабря, - СМИ
Партия "Слуга народа" запланировала съезд на среду, 17 декабря. Во время него будет избран новый руководитель политической силы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили информированные собеседники УП в "Слуге народа".
Что известно
Полномочия действующего главы партии Елены Шуляк заканчиваются 14 декабря — она занимала эту должность уже два срока.
Поэтому 17 декабря запланирован съезд партии "Слуга народа", где будут выбирать нового главу.
По поводу кандидатуры пока в СН еще не определились.
Информация от нардепа
Депутат "Голоса" Ярослав Железняк подтверждает собрание "Слуги народа" на 17 декабря.
"Желания возглавить ее пока никто не высказал.
- Пока продолжаются дискуссии внутри команды и внутри президентской администрации, кто же это может быть.
Вообще там еще 5 дней. У них за это время еще 100500 раз все изменится", - отметил он, добавив, что Александр Корниенко является одним из кандидатов.
