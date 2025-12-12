"Слуга народа" будет выбирать нового главу партии на съезде 17 декабря, - СМИ

Партия "Слуга народа" запланировала съезд на среду, 17 декабря. Во время него будет избран новый руководитель политической силы.

Что известно

Полномочия действующего главы партии Елены Шуляк заканчиваются 14 декабря — она занимала эту должность уже два срока.

Поэтому 17 декабря запланирован съезд партии "Слуга народа", где будут выбирать нового главу.

По поводу кандидатуры пока в СН еще не определились.

Информация от нардепа

Депутат "Голоса" Ярослав Железняк подтверждает собрание "Слуги народа" на 17 декабря.

"Желания возглавить ее пока никто не высказал.

Пока продолжаются дискуссии внутри команды и внутри президентской администрации, кто же это может быть.

Вообще там еще 5 дней. У них за это время еще 100500 раз все изменится", - отметил он, добавив, что Александр Корниенко является одним из кандидатов.

