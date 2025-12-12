На фронті зафіксовано 93 боєзіткнення, найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулось 93 бойові зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Бойові дії на півночі

Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Волфине, Рогізне, Кучерівка, Малушине, Середина-Буда Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 112 обстрілів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку відбулась одна атака ворога у бік населеного пункту Колодязне.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка та у бік Курилівки, два боєзіткнення в даний час ще тривають.

Також читайте: Сіверськ залишається під контролем України: ОК "Схід" спростовує заяви РФ

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося 19 бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Середнє, Зарічне, Дробишиве та у бік Дружелюбівки, Новосергіївки, Нового Миру, Ставків, Олександрівки, Новоселівки, Лиману, бої точаться у десяти локаціях.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні п’ять атак у районах Торського, Серебрянки, Переїзного.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили дві атаки у напрямку населених пунктів Привілля, Міньківка, ще два боєзіткнення в даний час тривають.

Сили оборони зупинили 12 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Яблунівка та у бік Костянтинівки, Степанівки, Софіївки. Ще один бій триває.

На Покровському напрямку російські війська 22 рази намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Никанорівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та у бік Дорожнє, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка. Наші захисники вже відбили 16 атак, бої тривають.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили 11 атак противника поблизу населених пунктів Вороне, Привілля, Вербове, Олексіївка, Привільне та у напрямках Олександроград, Вишневе, Рибне, Красногірське. Ще один бій триває.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 33 штурмового полку зупинили спробу просування ворога у бік Добропілля на Запоріжжі. ВIДЕО

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили 9 штурмових дій ворожих підрозділів в районах населених пунктів Привілля, Солодке та у бік Добропілля, Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку у районі населеного пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі атаки.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.