На фронте зафиксировано 93 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 93 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Боевые действия на севере

От российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности Волфино, Рогизное, Кучеровка, Малушино, Середина-Буда Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 112 обстрелов, в частности один — из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении произошла одна атака врага в сторону населенного пункта Колодязное.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка и в сторону Куриловки, два боевых столкновения в настоящее время еще продолжаются.

Читайте также: Сиверск остается под контролем Украины: ОК "Восток" опровергает заявления РФ

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении сегодня произошло 19 боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Среднее, Заречное, Дробышево и в сторону Дружелюбовки, Новосергиевки, Нового Мира, Ставок, Александровки, Новоселовки, Лимана, бои идут в десяти локациях.

На Славянском направлении противник осуществил сегодня пять атак в районах Торского, Серебрянки, Переездного.

На Краматорском направлении наши воины отбили две атаки в направлении населенных пунктов Приволье, Миньковка, еще два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

Силы обороны остановили 12 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Яблоновка и в сторону Константиновки, Степановки, Софиевки. Еще одно сражение продолжается.

На Покровском направлении российские войска 22 раза пытались продвинуться на позиции наших войск в районах населенных пунктов Никаноровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филия и в сторону Дорожное, Белицкое, Мирноград, Новопавловка. Наши защитники уже отбили 16 атак, бои продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 11 атак противника вблизи населенных пунктов Вороне, Приволье, Вербовое, Алексеевка, Привольное и в направлениях Александроград, Вишневое, Рыбное, Красногорское. Еще один бой продолжается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 33 штурмового полка остановили попытку продвижения врага в сторону Доброполья в Запорожской области. ВИДЕО

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наши воины отразили 9 штурмовых действий вражеских подразделений в районах населенных пунктов Приволье, Солодкое и в сторону Доброполья, Гуляйполя.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили вражескую атаку в районе населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили четыре вражеские атаки.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.