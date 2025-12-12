На фронте зафиксировано 93 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 93 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
От российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности Волфино, Рогизное, Кучеровка, Малушино, Середина-Буда Сумской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 112 обстрелов, в частности один — из реактивной системы залпового огня.
Боевые действия в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении произошла одна атака врага в сторону населенного пункта Колодязное.
На Купянском направлении враг четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка и в сторону Куриловки, два боевых столкновения в настоящее время еще продолжаются.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении сегодня произошло 19 боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Среднее, Заречное, Дробышево и в сторону Дружелюбовки, Новосергиевки, Нового Мира, Ставок, Александровки, Новоселовки, Лимана, бои идут в десяти локациях.
На Славянском направлении противник осуществил сегодня пять атак в районах Торского, Серебрянки, Переездного.
На Краматорском направлении наши воины отбили две атаки в направлении населенных пунктов Приволье, Миньковка, еще два боестолкновения в настоящее время продолжаются.
Силы обороны остановили 12 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Яблоновка и в сторону Константиновки, Степановки, Софиевки. Еще одно сражение продолжается.
На Покровском направлении российские войска 22 раза пытались продвинуться на позиции наших войск в районах населенных пунктов Никаноровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филия и в сторону Дорожное, Белицкое, Мирноград, Новопавловка. Наши защитники уже отбили 16 атак, бои продолжаются.
На Александровском направлении украинские защитники отбили 11 атак противника вблизи населенных пунктов Вороне, Приволье, Вербовое, Алексеевка, Привольное и в направлениях Александроград, Вишневое, Рыбное, Красногорское. Еще один бой продолжается.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении наши воины отразили 9 штурмовых действий вражеских подразделений в районах населенных пунктов Приволье, Солодкое и в сторону Доброполья, Гуляйполя.
На Ореховском направлении Силы обороны отразили вражескую атаку в районе населенного пункта Новоандреевка.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили четыре вражеские атаки.
На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://streamable.com/vgh7m7
На Лиманському напрямку російські війська просунулися в лісовому масиві «Святі гори» до піщаного кар'єру та штурмують у напрямку Діброви, на північно-східній околиці якого ЗСУ вже відбили одну з атак супротивника.
Також, за даними DeepState, противник закріпився на південь від Середнього, в районі Дерилового, в районі Колодязів і на захід від нього.
У районі Колодязів противник захопив 15,1 км², в районі Дерилового 3,6 км² і на південь від Середнього 1,7 км².
На Куп'янському напрямку, за даними DeepState, Сили оборони України звільнили населені пункти Кондрашівка, Радьківка, Мирове та частину міста Куп'янськ, узявши під контроль ділянку площею близько 40 км. Російські війська заблоковані у західній частині міста."