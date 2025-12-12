Свириденко обговорила з представниками США економічний трек в рамках мирного процесу

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про переговори з американськими партнерами на економічному напрямку в межах процесу забезпечення сталого й справедливого миру для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні провели зустріч з представниками Президента США Джаредом Кушнером та Стівеном Віткоффом, очільником Світового Банку Аджаєм Бангою та генеральним директором BlackRock Ларрі Фінком.

Утворена спільна робоча група. Її першочерговою задачею є розробка плану дій в найкоротші терміни", - зазначила прем'єр.

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Гарантії безпеки для економічних планів

За словами Свириденко, економічні плани зможуть бути ефективно реалізовані лише за умови запуску ironclad – "залізобетонних" – гарантій безпеки, про які заявили представники США.

Україна та міжнародні партнери синхронізують безпекові й економічні кроки, оскільки від умов безпеки залежить масштаб та динаміка залучення інвестицій.

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