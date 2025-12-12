Свириденко обговорила з представниками США економічний трек в рамках мирного процесу
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про переговори з американськими партнерами на економічному напрямку в межах процесу забезпечення сталого й справедливого миру для України.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні провели зустріч з представниками Президента США Джаредом Кушнером та Стівеном Віткоффом, очільником Світового Банку Аджаєм Бангою та генеральним директором BlackRock Ларрі Фінком.
Утворена спільна робоча група. Її першочерговою задачею є розробка плану дій в найкоротші терміни", - зазначила прем'єр.
Гарантії безпеки для економічних планів
За словами Свириденко, економічні плани зможуть бути ефективно реалізовані лише за умови запуску ironclad – "залізобетонних" – гарантій безпеки, про які заявили представники США.
Україна та міжнародні партнери синхронізують безпекові й економічні кроки, оскільки від умов безпеки залежить масштаб та динаміка залучення інвестицій.
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