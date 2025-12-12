Свириденко обсудила с представителями США экономический трек в рамках мирного процесса

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о переговорах с американскими партнерами по экономическому направлению в рамках процесса обеспечения устойчивого и справедливого мира для Украины.

"Сегодня провели встречу с представителями Президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом, главой Всемирного банка Аджаем Бангой и генеральным директором BlackRock Ларри Финком.

Создана совместная рабочая группа. Ее первоочередной задачей является разработка плана действий в кратчайшие сроки", - отметила премьер.

Гарантии безопасности для экономических планов

По словам Свириденко, экономические планы смогут быть эффективно реализованы только при условии запуска ironclad – "железобетонных" – гарантий безопасности, о которых заявили представители США.

Украина и международные партнеры синхронизируют шаги в области безопасности и экономики, поскольку от условий безопасности зависит масштаб и динамика привлечения инвестиций.

