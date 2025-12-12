РУС
Новости Переговоры с США
256 16

Свириденко обсудила с представителями США экономический трек в рамках мирного процесса

переговоры с США

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о переговорах с американскими партнерами по экономическому направлению в рамках процесса обеспечения устойчивого и справедливого мира для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня провели встречу с представителями Президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом, главой Всемирного банка Аджаем Бангой и генеральным директором BlackRock Ларри Финком.

Создана совместная рабочая группа. Ее первоочередной задачей является разработка плана действий в кратчайшие сроки", - отметила премьер.

Гарантии безопасности для экономических планов

По словам Свириденко, экономические планы смогут быть эффективно реализованы только при условии запуска ironclad – "железобетонных" – гарантий безопасности, о которых заявили представители США.

Украина и международные партнеры синхронизируют шаги в области безопасности и экономики, поскольку от условий безопасности зависит масштаб и динамика привлечения инвестиций.

Кушнер (23) США (28606) Свириденко Юлия (315) Стив Уиткофф (221)
Топ комментарии
+4
Професійно вона може обговорювати лише економічний треш!
12.12.2025 18:41 Ответить
+4
Вітьков і кушнер тепер начальники стюардеси? Буба там ще живий?
12.12.2025 18:45 Ответить
+4
Дуже цікаво який буде "план дій".
Трамп зі своєю ріднею рве Україну, як гієна здобич.
Та й BlackRock не богадєльня, а агресивний бізнес.
12.12.2025 18:53 Ответить
Професійно вона може обговорювати лише економічний треш!
12.12.2025 18:41 Ответить
Я під столом 🤣🤣🤣. Економічний ТРЕК, Емінем зачитував ❓❓❓🤣🤣🤣
12.12.2025 18:42 Ответить
Вітьков і кушнер тепер начальники стюардеси? Буба там ще живий?
12.12.2025 18:45 Ответить
американські христопродавці з роду Юди , вставляють свої умови пограбування українського народу і надання недоторканності "зепоцріоту і грабіжнику " українців...
12.12.2025 18:48 Ответить
умєров ще не наобговорювався і чи він вже все залишився працювати в Америці на дистанционці.
12.12.2025 18:48 Ответить
ТП в окулярах повинна піти у відставку
12.12.2025 18:49 Ответить
свіріденко ,коза др* на ...у відставку !!!...
12.12.2025 18:51 Ответить
сосна корабельна вагон йде попереду паровоза!
12.12.2025 18:56 Ответить
Немає ніякого економічног треку, ядиний економічний трек - це переказати кацапстанські гроші які є заморожені Україні!
12.12.2025 18:52 Ответить
Дуже цікаво який буде "план дій".
Трамп зі своєю ріднею рве Україну, як гієна здобич.
Та й BlackRock не богадєльня, а агресивний бізнес.
12.12.2025 18:53 Ответить
Охрегіти,а скільки взагалі отих "треків"?
12.12.2025 18:53 Ответить
12.12.2025 18:53 Ответить
нікуя,клоун набагато прикольніший
12.12.2025 18:54 Ответить
тцк прикольніші. люблю коли зелень хмиздять.
12.12.2025 18:58 Ответить
хтось знає шо таке"справедлий мир" ну крім свириденко?
12.12.2025 19:08 Ответить
 
 