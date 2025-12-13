178 боєзіткнень на фронті за добу: найгарячіше на Покровському, Лиманському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Загалом упродовж минулої доби, 12 грудня 2025 року, на фронті було зафіксовано 178 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удари по Україні

Як зазначається, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 40 авіаційних ударів, застосував три ракети й скинув 103 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 4687 дронів-камікадзе та здійснено 4061 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, з яких 116 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Добропасове, Великомихайлівка, Братське Дніпропетровської області; Гуляйполе, Різдвянка Запорізької області.

Удари по ворогу

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління БпЛА та два командно-спостережні пункти противника.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, дев’ять бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 283 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 103 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

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Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 177 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили п’ять атак противника в районі населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Колодязне, Дворічанське та у напрямку населеного пункту Колодязне.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка та у бік Курилівки й Куп’янська.

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Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Середнє, Зарічне, Дробишеве та у бік Дружелюбівки, Новосергіївки, Нового Миру, Ставків, Олександрівки, Новоселівки, Лиману, Червоного Ставу.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника у районах Торського, Сіверська, Серебрянки, Переїзного та Ямполя.

На Краматорському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі Часового Яру та у напрямках населених пунктів Привілля, Міньківка.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Яблунівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки, Софіївки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка, Сухецьке, Рівне, Гришине, Леонтовичі", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

За даними Генштабу, на Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 18 атак поблизу населених пунктів Вороне, Привілля, Вербове, Олексіївка, Привільне, Зелений Гай та у напрямках населених пунктів Олександроград, Вишневе, Рибне, Красногірське, Соснівка, Злагода.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 17 атак росіян в районах населених пунктів Привілля, Солодке та у бік Добропілля, Гуляйполя та Нового Запоріжжя.

На Оріхівському напрямку ворог двічі марно намагався прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Приморське та Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку противник чотири рази безуспішно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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