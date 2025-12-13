178 боестолкновений на фронте за сутки: горячее всего на Покровском, Лиманском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 12 декабря 2025 года, на фронте было зафиксировано 178 боевых столкновений.

Удары по Украине

Как отмечается, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 40 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 103 управляемые бомбы. Кроме этого, было задействовано для поражения 4687 дронов-камикадзе и осуществлено 4061 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 116 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Добропасово, Великомихайловка, Братское Днепропетровской области; Гуляйполе, Рождественка Запорожской области.

Удары по врагу

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления БПЛА и два командно-наблюдательных пункта противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1300 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, девять боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 283 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 103 единицы автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 177 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили пять атак противника в районе населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Колодезное, Двуречанское и в направлении населенного пункта Колодезное.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка и в сторону Куриловки и Купянска.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Среднее, Заречное, Дробышево и в сторону Дружелюбовки, Новосергиевки, Нового Мира, Ставок, Александровки, Новоселовки, Лимана, Червоного Става.

На Славянском направлении Силы обороны отразили семь атак противника в районах Торского, Северска, Серебрянки, Переездного и Ямполя.

На Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения в районе Часова Яра и в направлениях населенных пунктов Приволье, Миньковка.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 26 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещиевка, Александро-Шультино, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки, Софиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Никаноровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филия и в сторону населенных пунктов Дорожное, Белицкое, Мирноград, Новопавловка, Сухецкое, Ровно, Гришино, Леонтовичи", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

По данным Генштаба, на Александровском направлении противник вчера совершил 18 атак вблизи населенных пунктов Вороне, Приволье, Вербовое, Алексеевка, Привольное, Зеленый Гай и в направлениях населенных пунктов Александроград, Вишневое, Рыбное, Красногорское, Сосновка, Злагода.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 17 атак россиян в районах населенных пунктов Приволье, Сладкое и в сторону Доброполья, Гуляйполя и Нового Запорожья.

На Ореховском направлении враг дважды тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Приморское и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении противник четыре раза безуспешно проводил наступательные действия в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

