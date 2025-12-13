УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10715 відвідувачів онлайн
Новини Автоматичний військовий облік
9 668 49

Кабмін запускає автоматичне взяття на військовий облік громадян без черг і довідок

військовий облік

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про запуск нового експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зазначається, що це рішення зменшує бюрократію та спрощує процедуру для громадян і ТЦК: частина людей ставатиме на військовий облік без особистих звернень, черг і додаткових довідок.

На військовий облік автоматично ставитимуться:

  • Чоловіки, які не стали на облік у 17 років — автоматично отримують статус призовника з моменту 18-річчя.
  • Чоловіки віком 18–60 років, які перебувають за кордоном — під час отримання чи обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби. Для цього не потрібно відвідувати ТЦК та СП або проходити ВЛК.

"Ми налагодили обмін даними між Міноборони, міграційною службою, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану. Людині більше не потрібно бігати по кабінетах і стояти в чергах, щоб виконати свій обов’язок. Система зробить це автоматично, бо вже має всі необхідні дані", — прокоментувала Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку.

Автор: 

Міноборони (7911) військовий облік (31)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
Цікаво якщо система буде автоматично всіх хто підлягає військовому обліку ставити, то вона буде ставити наприклад людей з батальона Монако чи депутатів, суддів , прокурорів, чи військових , поліцайских "пенсіонерів" які вийшли на неї у 36 років?
показати весь коментар
13.12.2025 19:09 Відповісти
+34
Залиште у спокої простий народ, ви розберіться в себе чого 700 тисяч тиловиків і поліції третій рік чекають по тилах! Там можна легко на три ротації набрати, ще й залишиться.
показати весь коментар
13.12.2025 19:22 Відповісти
+27
Як зручно. Все для людей.
показати весь коментар
13.12.2025 18:53 Відповісти

Завантаження...

 
 