Кабмин запускает автоматическую постановку на воинский учет граждан без очередей и справок

военный учет

Кабинет Министров Украины принял постановление о запуске нового экспериментального проекта по автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это решение уменьшает бюрократию и упрощает процедуру для граждан и ТЦК: часть людей будет становиться на воинский учет без личных обращений, очередей и дополнительных справок.

На воинский учет автоматически будут ставиться:

  • Мужчины, которые не встали на учет в 17 лет, автоматически получают статус призывника с момента 18-летия.
  • Мужчины в возрасте 18–60 лет, которые находятся за границей — при получении или обмене паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы. Для этого не нужно посещать ТЦК и СП или проходить ВВК.

"Мы наладили обмен данными между Минобороны, миграционной службой, демографическим реестром и реестром актов гражданского состояния. Человеку больше не нужно бегать по кабинетам и стоять в очередях, чтобы выполнить свой долг. Система сделает это автоматически, потому что уже имеет все необходимые данные", — прокомментировала Оксана Ферчук, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития.

Автор: 

Минобороны (9686) военный учет (22)
Як зручно. Все для людей.
13.12.2025 18:53 Ответить
Цікаво якщо система буде автоматично всіх хто підлягає військовому обліку ставити, то вона буде ставити наприклад людей з батальона Монако чи депутатів, суддів , прокурорів, чи військових , поліцайских "пенсіонерів" які вийшли на неї у 36 років?
13.12.2025 19:09 Ответить
Залиште у спокої простий народ, ви розберіться в себе чого 700 тисяч тиловиків і поліції третій рік чекають по тилах! Там можна легко на три ротації набрати, ще й залишиться.
13.12.2025 19:22 Ответить
13.12.2025 18:53 Ответить
13.12.2025 18:54 Ответить
Будуть брати без шуму і пилі
13.12.2025 18:57 Ответить
Схоже грошей уже зовсім нема - все покрали, вибори робить нема за що. Сподіваються щось наскубти хоч так
13.12.2025 19:04 Ответить
Та нічого вже й скубти, сзч 500+ тисяч і збільшується..
13.12.2025 19:20 Ответить
Боже, як зручно і потужно. А можна так само швидко і без черг та бюрократії купити в зареєструвати зброю?
13.12.2025 19:04 Ответить
зброю для самозахисту?
13.12.2025 19:26 Ответить
Ну звісно.
13.12.2025 19:28 Ответить
а від кого збираєшся захищатися?
13.12.2025 19:37 Ответить
І знову ця система ляже і "кому треба" інформація зіллється, закон України не зобов'язує ставити оці глючні додатки резерви+- абироги і таке інше лайно, то що вони там самі собі поставили - то їхні проблеми.
13.12.2025 19:06 Ответить
13.12.2025 19:09 Ответить
у них спец облік, вони ж не лохи
13.12.2025 19:14 Ответить
13.12.2025 19:22 Ответить
як вибирати головнокомандувача під час війни Беніного арлекіно так простий народ перший - а як розгрібати ці наслідки - так дайте народу спокій
13.12.2025 19:32 Ответить
А мені цікаво чи стоїть на військовому обліку чотирьохразовий ухилянт?
13.12.2025 19:27 Ответить
Він взагалі по обліку як агент рашки стоїть при чому давно.
13.12.2025 19:31 Ответить
Але ж потрібна хоч якась операція прикриття. Недопрацювали кацапи!
13.12.2025 19:32 Ответить
то, всім зрозуміло, що тестують?
система самостійно проголосує за вас! не треба приходити на виборчі дільниці!
що там казав железняк?
фьодоров відповідатиме за вибори зе!гундоса?
13.12.2025 19:46 Ответить
А когда будет автоматическая отправка на фронт? Пикалка и Кошевашка четвертый год стоят в очереди и не могут туда поехать.
13.12.2025 19:47 Ответить
Ура! Нарешті цифровізація добралась до людей.
13.12.2025 19:57 Ответить
13.12.2025 20:05 Ответить
 
 