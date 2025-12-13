Кабмин запускает автоматическую постановку на воинский учет граждан без очередей и справок
Кабинет Министров Украины принял постановление о запуске нового экспериментального проекта по автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов.
Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что это решение уменьшает бюрократию и упрощает процедуру для граждан и ТЦК: часть людей будет становиться на воинский учет без личных обращений, очередей и дополнительных справок.
На воинский учет автоматически будут ставиться:
- Мужчины, которые не встали на учет в 17 лет, автоматически получают статус призывника с момента 18-летия.
- Мужчины в возрасте 18–60 лет, которые находятся за границей — при получении или обмене паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы. Для этого не нужно посещать ТЦК и СП или проходить ВВК.
"Мы наладили обмен данными между Минобороны, миграционной службой, демографическим реестром и реестром актов гражданского состояния. Человеку больше не нужно бегать по кабинетам и стоять в очередях, чтобы выполнить свой долг. Система сделает это автоматически, потому что уже имеет все необходимые данные", — прокомментировала Оксана Ферчук, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития.
