Минобороны вскоре реализует автоматическую постановку на учет военнообязанных
Министерство обороны Украины в ближайшее время планирует запустить автоматическую постановку на воинский учет, а также создать функцию "шеринга" электронного воинско-учетного документа.
Об этом заявил руководитель Главного управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Какие нововведения от Минобороны
"В 2026 году у нас в ближайшее время будет реализована автоматическая постановка на учет в любых жизненных кейсах. Тебе не нужно ничего делать, если тебе исполнилось 18 лет — ты уже автоматически стал на учет", — пояснил он.
Кроме того, по словам Берегового, станет доступной функция "шеринга" электронного военно-учетного документа — в частности, чтобы военнообязанный мог передать его работодателю.
Другие функции
- В Минобороны также продолжается работа по цифровизации услуг и повышению качества обучения базовой военной подготовке (БВП) в учебных центрах Сил обороны.
- Среди прочего будет продолжена работа над автоматизацией последствий нарушения правил воинского учета — улучшение существующих и введение новых отсрочек, сказал Береговой.
"Профиль резервиста". Мы о военнообязанном знаем все, что знает государство, но это не предел — будем выходить за рамки привычного, чтобы мы знали для этой и будущей войны все о нашем будущем военнослужащем и о нем, как демобилизованном", — заявил Берестовой.
"Чекин мобилизованного"
Кроме того, в Минобороны вводят так называемый "Чекин мобилизованного" и трекинг пути военнообязанного на каждом шагу.
"Следующий шаг — новая инициатива совместно с департаментом мобилизации о "Чекине мобилизованного" и трекинге пути военнообязанного на каждом шагу", — сказал он.
По словам Берестового, первым шагом такой функции является электронный военно-учетный документ в "Резерв+" (реестр "Оберіг" будет показывать, кто и когда сканировал QR-код и какие действия были в дальнейшем предприняты с военнообязанным), — что и позволит защитить права обеих сторон.
После этого, пояснили в оборонном ведомстве, процесс мобилизации планируется реализовать следующим образом:
- электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК);
- электронное заключение ВВК; генерация поименного списка мобилизованных для отправки в учебный центр;
- передача информации из "Оберіга" в систему "Импульс" по прибытии в учебный центр;
- фиксация в "Импульсе" прибытия в воинскую часть с трекингом всего, что происходит с военнослужащим.
"Это также будет основой для фиксации аномалий с самовольным оставлением части — для того, чтобы иметь инструменты и подход, основанный на данных, чтобы предупреждать или предотвращать все эти шаги в отношении СОЧ", — резюмировал Берестовой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль