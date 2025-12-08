РУС
1 244 10

Минобороны вскоре реализует автоматическую постановку на учет военнообязанных

Военный учет в Украине — Минобороны готовит нововведения

Министерство обороны Украины в ближайшее время планирует запустить автоматическую постановку на воинский учет, а также создать функцию "шеринга" электронного воинско-учетного документа.

Об этом заявил руководитель Главного управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Какие нововведения от Минобороны

"В 2026 году у нас в ближайшее время будет реализована автоматическая постановка на учет в любых жизненных кейсах. Тебе не нужно ничего делать, если тебе исполнилось 18 лет — ты уже автоматически стал на учет", — пояснил он.

Кроме того, по словам Берегового, станет доступной функция "шеринга" электронного военно-учетного документа — в частности, чтобы военнообязанный мог передать его работодателю.

Другие функции

  • В Минобороны также продолжается работа по цифровизации услуг и повышению качества обучения базовой военной подготовке (БВП) в учебных центрах Сил обороны.
  • Среди прочего будет продолжена работа над автоматизацией последствий нарушения правил воинского учета — улучшение существующих и введение новых отсрочек, сказал Береговой.

"Профиль резервиста". Мы о военнообязанном знаем все, что знает государство, но это не предел — будем выходить за рамки привычного, чтобы мы знали для этой и будущей войны все о нашем будущем военнослужащем и о нем, как демобилизованном", — заявил Берестовой.

"Чекин мобилизованного"

Кроме того, в Минобороны вводят так называемый "Чекин мобилизованного" и трекинг пути военнообязанного на каждом шагу.

"Следующий шаг — новая инициатива совместно с департаментом мобилизации о "Чекине мобилизованного" и трекинге пути военнообязанного на каждом шагу", — сказал он.

По словам Берестового, первым шагом такой функции является электронный военно-учетный документ в "Резерв+" (реестр "Оберіг" будет показывать, кто и когда сканировал QR-код и какие действия были в дальнейшем предприняты с военнообязанным), — что и позволит защитить права обеих сторон.

После этого, пояснили в оборонном ведомстве, процесс мобилизации планируется реализовать следующим образом:

  • электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК);
  • электронное заключение ВВК; генерация поименного списка мобилизованных для отправки в учебный центр;
  • передача информации из "Оберіга" в систему "Импульс" по прибытии в учебный центр;
  • фиксация в "Импульсе" прибытия в воинскую часть с трекингом всего, что происходит с военнослужащим.

"Это также будет основой для фиксации аномалий с самовольным оставлением части — для того, чтобы иметь инструменты и подход, основанный на данных, чтобы предупреждать или предотвращать все эти шаги в отношении СОЧ", — резюмировал Берестовой.

Прямо з роддому?
показать весь комментарий
08.12.2025 19:00 Ответить
шкільними автобусами підвезуть
показать весь комментарий
08.12.2025 19:01 Ответить
Ти ще й англійську тіпа знаєш! Яка обдарована людина!
показать весь комментарий
08.12.2025 19:03 Ответить
а ти тіпок видно ще і водятлом на автобусі числишся?
показать весь комментарий
08.12.2025 19:04 Ответить
Идиоты. Начиная с 18лет в Украине парней уже не будет. Для кого эта глупая суета?
показать весь комментарий
08.12.2025 19:05 Ответить
Життя ухилянтів ускладнюється майже до неможливого. Нарешті наприкінці 4-го року війни !!! Невдовзі влада усвідомить дурість рішення випустити за кордон чоловіків 18-22 рочків. Мобілізація має бути неухильною для усіх чоловіків призовного віку - від 18 до 60.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:09 Ответить
И эти люди ещё мечтают про вступление в ЕС. Да там сразу после школы народ будет валить в Европу хоть на учебу хоть на завод. Тем более молодежи там будет перспектива. Это только в воображении диванных патриоты оно работать будет. Хотя кого мы обманываем. Не будет оно работать. Через пару месяцев после гнилого договорняка этих людей как ветром сдует. У них даже нет мыслей о перспективе для молодежи. Уже сейчас одна мысль, как загнать всех в окопы, в идеале бесплатно.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:21 Ответить
Есть такое. Уезжать из Украины наша молодежь продолжит. Причем в колоссальных количествах. Через пару-тройку лет у нас почти не останется молодежи до 25.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:32 Ответить
пакунок призивника будет?)))
показать весь комментарий
08.12.2025 19:31 Ответить
 
 