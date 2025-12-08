Міноборони невдовзі реалізує автоматичну постановку на облік військовозобов’язаних

Міністерство оборони України найближчим часом планує запустити автоматичну постановку на військовий облік, а також створити функцію "шерингу" електронного військово-облікового документа.

Про це заявив керівник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Які нововведення від Міноборони

"У 2026 році в нас найближчим часом буде реалізовано автоматичну постановку на облік у будь-яких життєвих кейсах. Тобі не потрібно нічого робити, якщо тобі виповнилося 18 років — ти вже автоматично став на облік", - пояснив він.

Крім того, за словами Берегового, стане доступною функція "шерингу" електронного військово-облікового документа — зокрема, щоб військовозобов'язаний міг передати його роботодавцю.

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Інші функції

У Міноборони також триває робота з цифровізації послуг і підвищення якості навчання базової військової підготовки (БЗВП) у навчальних центрах Сил оборони.

Серед іншого буде продовжено роботу над автоматизацією наслідків порушення правил військового обліку — поліпшення наявних і введення нових відстрочок, сказав Береговий.

""Профіль резервіста". Ми про військовозобов'язаного знаємо все, що знає держава, але це не межа — виходитимемо за рамки звичного, щоб ми знали для цієї та майбутньої війни все про нашого майбутнього військовослужбовця та про нього, як демобілізованого", - заявив Берестовий.

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"Чекін мобілізованого"

Окрім того, в Міноборони запроваджують так званий "Чекін мобілізованого" і трекінг шляху військовозобов'язаного на кожному кроці.

"Наступний крок — нова ініціатива спільно з департаментом мобілізації про "Чекін мобілізованого" і трекінг шляху військовозобов'язаного на кожному кроці", - сказав він.

За словами Берестового, першим кроком такої функції є електронний військово-обліковий документ у "Резерв+" (реєстр Оберіг показуватиме, хто й коли сканував QR-код і які дії були надалі вчинені з військовозобов'язаним), — що й дасть змогу захистити права обох сторін.

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Після цього, пояснили в оборонному відомстві, процес мобілізації планується реалізувати таким чином:

електронні направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК);

електронний висновок ВЛК; генерація поіменного списку мобілізованих для відправки в навчальний центр;

передача інформації з "Оберега" в систему "Імпульс" після прибуття в навчальний центр;

фіксація в "Імпульсі" прибуття до військової частини з трекінгом усього, що відбувається з військовослужбовцем.

"Це також буде основою для фіксації аномалій із самовільним залишенням частини — для того, щоб мати інструменти та підхід, який ґрунтується на даних, щоб попереджувати або запобігати усім цим крокам щодо СЗЧ", - резюмував Берестовий.

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