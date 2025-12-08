УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8960 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація в Україні Військовий облік
7 802 21

Міноборони невдовзі реалізує автоматичну постановку на облік військовозобов’язаних

Військовий облік в Україні - Міноборони готує нововведення

Міністерство оборони України найближчим часом планує запустити автоматичну постановку на військовий облік, а також створити функцію "шерингу" електронного військово-облікового документа.

Про це заявив керівник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які нововведення від Міноборони

"У 2026 році в нас найближчим часом буде реалізовано автоматичну постановку на облік у будь-яких життєвих кейсах. Тобі не потрібно нічого робити, якщо тобі виповнилося 18 років — ти вже автоматично став на облік", - пояснив він.

Крім того, за словами Берегового, стане доступною функція "шерингу" електронного військово-облікового документа — зокрема, щоб військовозобов'язаний міг передати його роботодавцю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цього тижня в "Резерв+" з’являться фото військовозобов’язаних, - Міноборони

Інші функції

  • У Міноборони також триває робота з цифровізації послуг і підвищення якості навчання базової військової підготовки (БЗВП) у навчальних центрах Сил оборони.
  • Серед іншого буде продовжено роботу над автоматизацією наслідків порушення правил військового обліку — поліпшення наявних і введення нових відстрочок, сказав Береговий.

""Профіль резервіста". Ми про військовозобов'язаного знаємо все, що знає держава, але це не межа — виходитимемо за рамки звичного, щоб ми знали для цієї та майбутньої війни все про нашого майбутнього військовослужбовця та про нього, як демобілізованого", - заявив Берестовий.

Читайте також: Резерв+ запустив відстрочку для тих, у кого один із батьків має інвалідність

"Чекін мобілізованого"

Окрім того, в Міноборони запроваджують так званий "Чекін мобілізованого" і трекінг шляху військовозобов'язаного на кожному кроці.

"Наступний крок — нова ініціатива спільно з департаментом мобілізації про "Чекін мобілізованого" і трекінг шляху військовозобов'язаного на кожному кроці", - сказав він.

За словами Берестового, першим кроком такої функції є електронний військово-обліковий документ у "Резерв+" (реєстр Оберіг показуватиме, хто й коли сканував QR-код і які дії були надалі вчинені з військовозобов'язаним), — що й дасть змогу захистити права обох сторін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд схвалив законопроєкт про нові мотиваційні контракти для ЗСУ. Що передбачає?. ІНФОГРАФІКА

Після цього, пояснили в оборонному відомстві, процес мобілізації планується реалізувати таким чином:

  • електронні направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК);
  • електронний висновок ВЛК; генерація поіменного списку мобілізованих для відправки в навчальний центр;
  • передача інформації з "Оберега" в систему "Імпульс" після прибуття в навчальний центр;
  • фіксація в "Імпульсі" прибуття до військової частини з трекінгом усього, що відбувається з військовослужбовцем.

"Це також буде основою для фіксації аномалій із самовільним залишенням частини — для того, щоб мати інструменти та підхід, який ґрунтується на даних, щоб попереджувати або запобігати усім цим крокам щодо СЗЧ", - резюмував Берестовий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 720 тисяч відстрочок продовжено автоматично, – Шмигаль

Автор: 

Міноборони (7904) мобілізація (3454) Резерв+ (130) військовий облік (31)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Прямо з роддому?
показати весь коментар
08.12.2025 19:00 Відповісти
+8
Идиоты. Начиная с 18лет в Украине парней уже не будет. Для кого эта глупая суета?
показати весь коментар
08.12.2025 19:05 Відповісти
+4
Есть такое. Уезжать из Украины наша молодежь продолжит. Причем в колоссальных количествах. Через пару-тройку лет у нас почти не останется молодежи до 25.
показати весь коментар
08.12.2025 19:32 Відповісти

Завантаження...

 
 