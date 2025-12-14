Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 188 490 осіб (+710 за добу), 11 410 танків, 35 041 артсистема, 23 721 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 188 490 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
- особового складу – близько 1 188 490 (+710) осіб
- танків – 11 410 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23 721 (+7) од.
- артилерійських систем – 35 041 (+9) од.
- РСЗВ – 1 567 (+0) од.
- засоби ППО – 1 259 (+1) од.
- літаків – 432 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 90 124 (+440) од.
- крилаті ракети – 4 073 (+13) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 69 798 (+81) од.
- спеціальна техніка – 4 026 (+0) од.
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99 одиниць знищеної техніки та 710 чумардосів за день.
Броня норм - 8, арта по мінімуму - 9, ППО файно.
БПЛА перевалили за 90000!
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 188 000 це більше ніж все населення Ярославської області.