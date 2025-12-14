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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 188 490 осіб (+710 за добу), 11 410 танків, 35 041 артсистема, 23 721 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 188 490 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

  • особового складу – близько 1 188 490 (+710) осіб
  • танків – 11 410 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 23 721 (+7) од.
  • артилерійських систем – 35 041 (+9) од.
  • РСЗВ – 1 567 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 259 (+1) од.
  • літаків – 432 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 90 124 (+440) од.
  • крилаті ракети – 4 073 (+13) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 69 798 (+81) од.
  • спеціальна техніка – 4 026 (+0) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом доби ворог активно атакував на Покровському, Костянтинівському і Лиманському напрямках, - Генштаб

Втрати армії РФ

Автор: 

армія рф (21369) Генштаб ЗС (8555) ліквідація (4807) літак (3114) танк (2196) знищення (10426)
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Топ коментарі
+25
Минув 4316 день москальсько-української війни.
99 одиниць знищеної техніки та 710 чумардосів за день.
Броня норм - 8, арта по мінімуму - 9, ППО файно.
БПЛА перевалили за 90000!
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 188 000 це більше ніж все населення Ярославської області.
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14.12.2025 07:54 Відповісти
+17
Утилізація моськовського лайнга триває !! Слава ЗСУ !!))
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14.12.2025 07:52 Відповісти
+11
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14.12.2025 07:55 Відповісти

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