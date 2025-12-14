Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 188 490 человек (+710 за сутки), 11 410 танков, 35 041 артсистема, 23 721 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 188 490 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
- личного состава – около 1 188 490 (+710) человек
- танков – 11 410 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 23 721 (+7) ед.
- артиллерийских систем – 35 041 (+9) ед.
- РСЗО – 1 567 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 259 (+1) ед.
- самолетов – 432 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 90 124 (+440) ед.
- крылатые ракеты – 4 073 (+13) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 69 798 (+81) ед.
- специальная техника – 4 026 (+0) ед.
99 одиниць знищеної техніки та 710 чумардосів за день.
Броня норм - 8, арта по мінімуму - 9, ППО файно.
БПЛА перевалили за 90000!
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 188 000 це більше ніж все населення Ярославської області.