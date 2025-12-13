В течение суток враг активно атаковал на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях, - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала. С начала суток произошло 146 боевых столкновений.

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный и 29 авиационных ударов, применил 30 ракет и сбросил 72 управляемые авиабомбы, осуществил 2960 ударов дронами-камикадзе и 2135 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и осуществил 126 обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении произошло девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанск и в сторону населенных пунктов Синельниково, Вильча.

На Купянском направлении противник осуществил две атаки на позиции наших войск в сторону населенных пунктов Песчаное и Моначиновка.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские войска 12 раз штурмовали позиции украинских защитников, атаковали в районе Среднего и в сторону Нового Мира, Новоселовки, Дробышево и Заречного.

На Славянском направлении украинские воины сегодня отбили семь вражеских атак на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и в сторону Платоновки.

На Краматорском направлении боевых столкновений в настоящее время не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Константиновки, Александро-Шультино, Новопавловки.

На Покровском направлении враг осуществил 42 попытки потеснить наши подразделения. Самая большая активность наблюдается в районах населенных пунктов Удачное, Котлино, Новониколаевка, Дачное и в сторону Софиевки, Кучерова Яра, Нового Шахово, Сухецкого, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Покровска, Гришино, Молодецкого, Новопавловки.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 31 и ранили 27 оккупантов, уничтожили пять единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники, одну станцию радиоэлектронной борьбы, четыре единицы мототехники, 10 беспилотных летательных аппаратов, кроме того, повреждены четыре единицы автомобильной техники, два пункта управления БПЛА и восемь укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении враг семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Вербовое, Красногорское, Привольное и в направлениях Александрограда, Рыбного.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили восемь атак врага в сторону Рыбного, Доброполья и Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг предпринял одну тщетную попытку прорвать оборону наших защитников в направлении Степногорска.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.