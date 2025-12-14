Україна погодилася на передачу білоруських політичних в’язнів через свою територію, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність України приймати білоруських і українських політичних в’язнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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"На рівні розвідок тривали консультації між країнами. Далі керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що білоруська сторона готова передати політичних в’язнів, але не хоче робити це через інші країни ЄС. Якщо Україна погодиться, вони готові здійснити передачу через нашу територію. Я безумовно підтримав цю ініціативу і підтвердив готовність приймати в’язнів, адже питання політичних в’язнів є важливим: серед них є громадяни України, і потрібно забирати як своїх, так і білоруських політв’язнів", - наголосив Зеленський.

Що передувало?

Авторитарний лідер Білорусі Олександр Лукашенко помилував 123 ув’язнених, засуджених "за скоєння злочинів різного спрямування – шпигунську, терористичну та екстремістську діяльність".

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