Украина согласилась на передачу белорусских политических заключенных через свою территорию, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины принимать белорусских и украинских политических заключенных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"На уровне разведок продолжались консультации между странами. Далее руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что белорусская сторона готова передать политических заключенных, но не хочет делать это через другие страны ЕС. Если Украина согласится, они готовы осуществить передачу через нашу территорию. Я безусловно поддержал эту инициативу и подтвердил готовность принимать заключенных, ведь вопрос политических заключенных является важным: среди них есть граждане Украины, и нужно забирать как своих, так и белорусских политзаключенных", - подчеркнул Зеленский.
Что предшествовало?
Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных, осужденных "за совершение преступлений различной направленности – шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность".
