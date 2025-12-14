РУС
Освобождение политзаключенного Тихановского
Украина согласилась на передачу белорусских политических заключенных через свою территорию, - Зеленский

Передача белорусских политзаключенных: Зеленский раскрыл детали инициативы

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины принимать белорусских и украинских политических заключенных.

"На уровне разведок продолжались консультации между странами. Далее руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что белорусская сторона готова передать политических заключенных, но не хочет делать это через другие страны ЕС. Если Украина согласится, они готовы осуществить передачу через нашу территорию. Я безусловно поддержал эту инициативу и подтвердил готовность принимать заключенных, ведь вопрос политических заключенных является важным: среди них есть граждане Украины, и нужно забирать как своих, так и белорусских политзаключенных", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало?

Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных, осужденных "за совершение преступлений различной направленности – шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность".

Беларусь (8120) Зеленский Владимир (22968) политзаключенные (1636) ГУР (686)
Хто така -Україна? Де подивитись шо вона каже що погоджується про передачу?
Може - квартал95 погодився передати політв'язнів через територію України?
Цей вилупок ототожнює себе з Україною.
14.12.2025 14:21 Ответить
давайте без фанатизма. У нього є такі повноваження
14.12.2025 14:30 Ответить
Оманська гнида з перших днів відколи воно в свої липучі лапки взяло Булаву, почало ототожнювати себе з Україною.
"Якби ми це повідомили, а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, - тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні. Я не кажу, чия це була ідея, але загалом наше внутрішнє відчуття було правильним: якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас "зжеруть". Тому що під час хаосу люди тікають з країни", - розповів Зеленський.
Завважте, не держава Україна, не бюджет України, а пихата і самовпевнена заява, що мовляв "Я" втрачав би.
Воно вважало і вважає, що Україна це його власність!
14.12.2025 14:53 Ответить
після того як Оманська Гнида злив операцію по Вагнеру

після вагнергейта у Оманської Гниди дуже добрі стосунки з лукашньою
14.12.2025 14:35 Ответить
Авторитарний лідер Білорусі Олександр Лукашенко помилував 123 ув'язнених, засуджених "за скоєння злочинів різного спрямування - шпигунську, терористичну та екстремістську діяльність". "бульбенфюрер" направляє в Україну шпигунсько терористичну групу..Згоду дав "зелений зрадник"
14.12.2025 14:37 Ответить
Передали десяток-другий фсбешних шпигунів і "хороших рузьке", таке добро нах не потрібне. Українців залишити, а інші хай би їхали до Трампона, він їх виторгував за білоруський калій, то хай з ними і грається.
14.12.2025 14:45 Ответить
 
 