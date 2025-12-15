Повітряна тривога: РФ запустила дрони по території України (оновлено)

У неділю ввечері, 14 грудня, війська РФ знову атакували територію України з повітря, задіявши ударні дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на інформацію Повітряних сил Збройних сил України.

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Атака російських БпЛА

О 18:25 - повідомляється про БпЛА в Ізюмському районі Харківщини, напрямок на Ізюм.

О 18:37 - "Шахеди" з Харківщини на Полтавщину.

О 18:43 - Одещина: БпЛА на Білгород-Дністровський.

О 18:46 - БпЛА в Бориспільському районі Київщини, курс на південь.

О 18:52 - ворожі безпілотники курсом на Дніпропетровщину з Харківщини.

О 19:23 - БпЛА на Харків.

Оновлена інформація

О 19:36 - БпЛА на Татабунари на Одещині.

О 19:50 - безпілотники на Суми.

Оновлена інформація

О 20:14 повідомляється про рух безпілотників:

з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.

зі сходу Сумщини на Харківщину та Полтавщину.

на Харківщині:

- на півночі на південь;

- в центрі та на півдні, курсом на Донеччину.

- на півночі на південь; - в центрі та на півдні, курсом на Донеччину. пуски КАБ на Чернігівщину.

Оновлена інформація

О 21:11 - пуски КАБ на Донеччину.

О 21:19 - БпЛА на Чернігів зі сходу.

О 21:20 - ворожі безпілотники з Кіровоградщини на Черкащину.

О 21:31 - БпЛА на Херсонщині в напрямку Чорного моря.

О 21:44 - "шахеди" на Черкаси.

Оновлена інформація

О 21:55 - повідомлялося про ворожі безпілотники на Донеччині, курс на південь та північ.

О 22:25 - БпЛА на Одещину з акваторії Чорного моря, на Затоку та Татарбунари.

О 22:26 - БпЛА на Суми з півночі.

О 22:35 - зафіксовано пуски КАБ на Харківщину.

О 22:43 - БпЛА на Миколаївщині, курс північно-західний.

О 22:50 - повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

О 22:56 - безпілотники курсом на Полтаву.

О 23:06 - БпЛА повз Миколаїв в напрямку н.п.Нова Одеса

О 23:09 - БпЛА на Одещину з акваторії Чорного моря, на Затоку.

О 23:12 - "шахеди" на Полтавщині, напрямок - Лубни.

О 23:15 - БпЛА на межі Полтавщини та Харківщини, курс на південь.

О 23:16 - безпілотники на півночі від Миколаєва, напрямок Баштанка.

О 23:20 - швидкісна ціль на Сумщині, курс південно-західний.

Оновлена інформація

О 23:26 - БпЛА на Полтавщині, напрямок н.п.Решетилівка.

О 23:30 - безпілотники з Миколаївщини в напрямку м.Кривий Ріг.

О 23:33 - зафіксовано пуски КАБ на Запоріжжі.

О 23:42 - БпЛА в напрямку м.Кременчук.

О 23:49 - "шахеди" на Одещину з акваторії Чорного моря, на Затоку.

О 00:37 - БпЛА в напрямку м.Суми.

Оновлена інформація

О 00:53 - БпЛА на м.Одеса з акваторії Чорного моря.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що у неділю, 14 грудня, російські війська завдали серію ударів дронами по Запоріжжю. Кількість постраждалих зросла до 14 осіб.

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