Воздушная тревога: РФ запустила дроны по территории Украины
В воскресенье вечером, 14 декабря, войска РФ снова атаковали территорию Украины с воздуха, задействовав ударные дроны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на информацию Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Атака российских БПЛА
В 18:25 - сообщается о БПЛА в Изюмском районе Харьковской области, направление на Изюм.
В 18:37 - "Шахеды" из Харьковской области в Полтавскую область.
В 18:43 - Одесская область: БПЛА на Белгород-Днестровский.
В 18:46 - БПЛА в Бориспольском районе Киевской области, курс на юг.
В 18:52 - вражеские беспилотники курсом на Днепропетровскую область из Харьковской области.
В 19:23 - БПЛА на Харьков.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 14 декабря, российские войска нанесли серию ударов дронами по Запорожью. Число пострадавших возросло до 14 человек.
Росія не хоче миру.
Росія не хоче врегулювання.
Росія, нездатна перемогти Україну, вимагає, щоб Україна здалася сама.