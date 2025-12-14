РУС
Воздушная тревога: РФ запустила дроны по территории Украины

Россия атакует Украину Шахедами 14 декабря

В воскресенье вечером, 14 декабря, войска РФ снова атаковали территорию Украины с воздуха, задействовав ударные дроны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на информацию Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Атака российских БПЛА

В 18:25 - сообщается о БПЛА в Изюмском районе Харьковской области, направление на Изюм.

В 18:37 - "Шахеды" из Харьковской области в Полтавскую область.

В 18:43 - Одесская область: БПЛА на Белгород-Днестровский.

В 18:46 - БПЛА в Бориспольском районе Киевской области, курс на юг.

В 18:52 - вражеские беспилотники курсом на Днепропетровскую область из Харьковской области.

В 19:23 - БПЛА на Харьков.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 14 декабря, российские войска нанесли серию ударов дронами по Запорожью. Число пострадавших возросло до 14 человек.

Смотрите: Дроны FP-2 спецназа поразили поезд с ГСМ в Крыму и центр подготовки FPV в Донецкой области. ВИДЕО

⚡️Посол РФ у Британії Келін про план США: нам не потрібна жодна угода, нам не потрібна жодна домовленість, нам потрібна капітуляція України.

https://streamable.com/nc7tui

Росія не хоче миру.
Росія не хоче врегулювання.
Росія, нездатна перемогти Україну, вимагає, щоб Україна здалася сама.
14.12.2025 19:26 Ответить
Терміново робити ядерну зброю ☢️☢️☢️
14.12.2025 20:07 Ответить
 
 