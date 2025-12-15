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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 189 470 осіб (+980 за добу), 11 412 танків, 35 105 артсистем, 23 731 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 189 470 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

  • особового складу – близько 1 189 470 (+980) осіб
  • танків – 11 412 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23 731 (+10) од.
  • артилерійських систем – 35 105 (+64) од.
  • РСЗВ – 1 570 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 261 (+2) од.
  • літаків – 432 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 90 777 (+653) од.
  • крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 70 005 (+207) од.
  • спеціальна техніка – 4 026 (+0) од.

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлені втрати російських військ

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу на фронті 148 боєзіткнень, найінтенсивніші бої точаться на Покровському напрямку, - Генштаб

Автор: 

армія рф (21377) Генштаб ЗС (8561) ліквідація (4809) знищення (10428)
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Топ коментарі
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Рашисти підвели підсумки минулого тижня по своїх "ВКС":

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15.12.2025 08:15 Відповісти
+20
Минув 4317 день москальсько-української війни.
288!!! одиниць знищеної техніки та 980 чумардосів за день.
Броня файно - 12, арта, ППО та логістика супер!
Логістика перевалила за 70000!
Загальна результативність ППО перевалила за 95000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 189 000 це більше ніж все населення Тверської області.
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15.12.2025 08:58 Відповісти
+18
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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15.12.2025 07:45 Відповісти

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