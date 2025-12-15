Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 189 470 человек (+980 за сутки), 11 412 танков, 35 105 артсистем, 23 731 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 189 470 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
- личного состава – около 1 189 470 (+980) человек
- танков – 11 412 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 23 731 (+10) ед.
- артиллерийских систем – 35 105 (+64) ед.
- РСЗО – 1 570 (+3) ед.
- средства ПВО – 1 261 (+2) ед.
- самолетов – 432 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 90 777 (+653) ед.
- крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 70 005 (+207) ед.
- специальная техника – 4 026 (+0) ед.
Топ комментарии
+7 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий15.12.2025 07:45 Ответить Ссылка
+6 Vitaliy Kasenkov
показать весь комментарий15.12.2025 07:51 Ответить Ссылка
+6 Urs
показать весь комментарий15.12.2025 07:54 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
БпЛА другий результат
288!!! одиниць знищеної техніки та 980 чумардосів за день.
Броня файно - 12, арта, ППО та логістика супер!
Логістика перевалила за 70000!
Загальна результативність ППО перевалила за 95000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 189 000 це більше ніж все населення Тверської області.