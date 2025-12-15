РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 189 470 человек (+980 за сутки), 11 412 танков, 35 105 артсистем, 23 731 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 189 470 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

  • личного состава – около 1 189 470 (+980) человек
  • танков – 11 412 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 731 (+10) ед.
  • артиллерийских систем – 35 105 (+64) ед.
  • РСЗО – 1 570 (+3) ед.
  • средства ПВО – 1 261 (+2) ед.
  • самолетов – 432 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 90 777 (+653) ед.
  • крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 70 005 (+207) ед.
  • специальная техника – 4 026 (+0) ед.

Генштаб ВСУ обнародовал обновленные потери российских войск

армия РФ Генштаб ВС ликвидация уничтожение
+7
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
15.12.2025 07:45 Ответить
+6
Авто, арта - прям як на весні
БпЛА другий результат
15.12.2025 07:51 Ответить
+6
хєрассє! начебто якійсь потяг з артою та автівками під укіс пустили.
15.12.2025 07:54 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
15.12.2025 07:45 Ответить
Авто, арта - прям як на весні
БпЛА другий результат
15.12.2025 07:51 Ответить
хєрассє! начебто якійсь потяг з артою та автівками під укіс пустили.
15.12.2025 07:54 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
15.12.2025 08:02 Ответить
Рашисти підвели підсумки минулого тижня по своїх "ВКС":

15.12.2025 08:15 Ответить
Ці вважають що господь бог їх в кращий світ відправив то виходить ад для нлх краще ніж життя на параші тому і самоліквідовуються скоріжеб всі повиздихали і ввдправились в пекло
15.12.2025 08:34 Ответить
Москалі чемпіони серед виродків!
15.12.2025 09:18 Ответить
Минув 4317 день москальсько-української війни.
288!!! одиниць знищеної техніки та 980 чумардосів за день.
Броня файно - 12, арта, ППО та логістика супер!
Логістика перевалила за 70000!
Загальна результативність ППО перевалила за 95000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 189 000 це більше ніж все населення Тверської області.
15.12.2025 08:58 Ответить
15.12.2025 09:00 Ответить
15.12.2025 09:13 Ответить
Оце набили залізячча! Слава ЗСУ! 🇺🇦 🙏 🙏 🙏
15.12.2025 09:15 Ответить
 
 