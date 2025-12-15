Майже 4,1 млн євро анонімно задонатили у Чехії на "Подарунок для Путіна"

Анонімний донор перерахував Чеській ініціативі "Подарунок для Путіна" 100 млн крон, кошти підуть на підтримку українських проєктів і допомогу постраждалим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на сторінці ініціативи у Х.

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"Ми розділили 100 мільйонів крон від анонімного донора на 26 частин. Передусім ці кошти будуть використані на закупівлю різних типів дронів, пластикових вибухових пристроїв, обладнання для підрозділів на передовій і навіть рушниць. Ми хочемо дуже швидко витратити ці гроші, щоб вони "почали працювати" якнайшвидше", – повідомили в ініціативі.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що чеська ініціатива "Подарунок Путіну" переглядає плани щодо закупівлі ракети "Фламінго" для Збройних сил України на тлі чуток про можливий зв’язок виробника Fire Point із фігурантом корупційного скандалу Тімуром Міндічем.

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