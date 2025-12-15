Почти 4,1 млн евро анонимно пожертвовали в Чехии на "Подарок для Путина"

Анонимный донор перечислил чешской инициативе "Подарок для Путина" 100 млн крон, средства пойдут на поддержку украинских проектов и помощь пострадавшим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на странице инициативы в Х.

"Мы разделили 100 миллионов крон от анонимного донора на 26 частей. Прежде всего эти средства будут использованы на закупку различных типов дронов, пластиковых взрывных устройств, оборудования для подразделений на передовой и даже ружей. Мы хотим очень быстро потратить эти деньги, чтобы они "начали работать" как можно скорее", – сообщили в инициативе.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что чешская инициатива "Подарок Путину" пересматривает планы по закупке ракеты "Фламинго" для Вооруженных сил Украины на фоне слухов о возможной связи производителя Fire Point с фигурантом коррупционного скандала Тимуром Миндичем.

