Новости Помощь Украины от Чехии
860 2

Почти 4,1 млн евро анонимно пожертвовали в Чехии на "Подарок для Путина"

Анонимный донат в 4 млн евро в поддержку Украины

Анонимный донор перечислил чешской инициативе "Подарок для Путина" 100 млн крон, средства пойдут на поддержку украинских проектов и помощь пострадавшим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на странице инициативы в Х.

"Мы разделили 100 миллионов крон от анонимного донора на 26 частей. Прежде всего эти средства будут использованы на закупку различных типов дронов, пластиковых взрывных устройств, оборудования для подразделений на передовой и даже ружей. Мы хотим очень быстро потратить эти деньги, чтобы они "начали работать" как можно скорее", – сообщили в инициативе.

Что предшествовало? 

Ранее сообщалось, что чешская инициатива "Подарок Путину" пересматривает планы по закупке ракеты "Фламинго" для Вооруженных сил Украины на фоне слухов о возможной связи производителя Fire Point с фигурантом коррупционного скандала Тимуром Миндичем.

Автор: 

я вже думав то збір на асасінацію
то я б задонатив
а так - набридло, толку нема поки не зробимо як чечени
15.12.2025 10:32 Ответить
От чорт... Я теж прочитав заголовок і вже навіть зрадів.
Та нажаль, даремно 😞
15.12.2025 10:39 Ответить
 
 