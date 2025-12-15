Україні потрібні гарантії безпеки від ядерної держави, - Будріс
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив що реальні гарантії безпеки для України можуть надати лише ядерні держави з розширеним ядерним стримуванням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
"Однією з гарантій безпеки, яку ми можемо надати, є членство в ЄС. Це справді велика гарантія. Інша, звісно, - діяльність "коаліції охочих". Але зрештою, знаючи, що потенційний противник, а зараз - агресор проти України, є ядерною державою, ми можемо довіряти лише тим гарантіям безпеки, які надаються також ядерною державою з розширеним ядерним стримуванням", - сказав Будріс перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.
Ще один Будапештський меморандум не потрібен
Та додав, що інші формальні або політичні гарантії безпеки для України не працюватимуть. За його словами, Києву потрібні реальні механізми захисту, подібні до зобов’язань, закріплених у статті 5 Північноатлантичного договору.
"Нам не потрібен ще один Будапештський меморандум. Нам потрібно щось реальне. Тож коли я чую, що це будуть гарантії безпеки на кшталт статті п’ять - це саме те, що нам потрібно", - наголосив Будріс.
Російський ядерний шантаж не можна ігнорувати
Литовський міністр нагадав про ядерний шантаж Росії проти України та західних держав, зокрема про погрози у 2022 році застосувати тактичну ядерну зброю.
"Ми не можемо забути про це і покладатися лише на звичайні сили стримування, думаючи про потенційні сценарії в майбутньому", - зазначив він.
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