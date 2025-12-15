Україні потрібні гарантії безпеки від ядерної держави, - Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив що реальні гарантії безпеки для України можуть надати лише ядерні держави з розширеним ядерним стримуванням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Однією з гарантій безпеки, яку ми можемо надати, є членство в ЄС. Це справді велика гарантія. Інша, звісно, - діяльність "коаліції охочих". Але зрештою, знаючи, що потенційний противник, а зараз - агресор проти України, є ядерною державою, ми можемо довіряти лише тим гарантіям безпеки, які надаються також ядерною державою з розширеним ядерним стримуванням", - сказав Будріс перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

Ще один Будапештський меморандум не потрібен

Та додав, що інші формальні або політичні гарантії безпеки для України не працюватимуть. За його словами, Києву потрібні реальні механізми захисту, подібні до зобов’язань, закріплених у статті 5 Північноатлантичного договору.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будріс: "Членство України в ЄС є необхідною умовою безпеки Європи"

"Нам не потрібен ще один Будапештський меморандум. Нам потрібно щось реальне. Тож коли я чую, що це будуть гарантії безпеки на кшталт статті п’ять - це саме те, що нам потрібно", - наголосив Будріс.

Російський ядерний шантаж не можна ігнорувати

Литовський міністр нагадав про ядерний шантаж Росії проти України та західних держав, зокрема про погрози у 2022 році застосувати тактичну ядерну зброю.

"Ми не можемо забути про це і покладатися лише на звичайні сили стримування, думаючи про потенційні сценарії в майбутньому", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найкраща відповідь на ядерний шантаж РФ – не давати себе налякати, - посол Польщі Цихоцький