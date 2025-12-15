РУС
Украине нужны гарантии безопасности от ядерного государства, - Будрис

Будрис подчеркнул, что Украина нуждается в гарантиях безопасности уровня статьи 5 НАТО

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что реальные гарантии безопасности для Украины могут предоставить только ядерные государства с расширенным ядерным сдерживанием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Одной из гарантий безопасности, которую мы можем предоставить, является членство в ЕС. Это действительно большая гарантия. Другая, конечно, - деятельность "коалиции желающих". Но в конце концов, зная, что потенциальный противник, а сейчас - агрессор против Украины, является ядерной державой, мы можем доверять только тем гарантиям безопасности, которые предоставляются также ядерной державой с расширенным ядерным сдерживанием", - сказал Будрис перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Еще один Будапештский меморандум не нужен

И добавил, что другие формальные или политические гарантии безопасности для Украины не будут работать. По его словам, Киеву нужны реальные механизмы защиты, подобные обязательствам, закрепленным в статье 5 Североатлантического договора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будрис: "Членство Украины в ЕС является необходимым условием безопасности Европы"

"Нам не нужен еще один Будапештский меморандум. Нам нужно что-то реальное. Поэтому когда я слышу, что это будут гарантии безопасности по типу статьи пять - это именно то, что нам нужно", - подчеркнул Будрис.

Российский ядерный шантаж нельзя игнорировать

Литовский министр напомнил о ядерном шантаже России против Украины и западных государств, в частности об угрозах в 2022 году применить тактическое ядерное оружие.

"Мы не можем забыть об этом и полагаться только на обычные силы сдерживания, думая о потенциальных сценариях в будущем", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лучший ответ на ядерный шантаж РФ - не давать себя запугать, - посол Польши Цихоцкий

Дієвою гарантією можна буде вважати розміщення контингентів західних країн по всій території України. А також разом з цим і розміщення західних ядерних видів озброєння у нас. І можна буде не вступати до НАТО.
Так вже ж гарантували в Будапешті...
... і назвемо ці гарантії- "будапештський Меморандум-2"
Дієвою гарантією можна буде вважати розміщення контингентів західних країн по всій території України. А також разом з цим і розміщення західних ядерних видів озброєння у нас. І можна буде не вступати до НАТО.
И шо они сделают эти контингенты когда русня попрет в наглую? Отдадут им приказ открывать огонь? А учитывая что там солянка будет из 100500 стран которая будет консультироваться со своими правительствами 200 тыщ лет что делать и следует ли выразить озабоченность пуле над головой или обосраться и слиться обратно на родину. Я сильно сомневаюсь что от ни какой-то толк будет кроме дешевой клоунады. Нам нужно развивать свой впк и перестраивать армию сумасшедшими темпами. Это будет единственная гарантия на сегодняшний день. А в будущем можно и ядерку сделать когда время пройдёт и страсти поутихнут. Короче, нужно адекватное правительство с стратегическим мышлением. Чего на данный момент нет от слова совсем. Одни фрики что в верховной зраде что в опе. Сброд который живет сегодняшним днем и переживает только за свою жопу и больше этих инфузорий ничего не волнует
Ядерні боєзаряди стримуватимуть кацапів. А контингенти для того щоб у разі нападу росії на ці війська їхні уряди підпрягались за своїх громадян.
Никто нам ядерку не даст. Во всяком случае пока. А от коалиции потужных будет толк только если штаты дадут саппорт хотя бы в виде воздуха и ядерного сдерживания. Потому что без американского ядерного вооружения коалиция незламных побежит наперегонки домой после того как путька потрясает перед носом тактичечкими зарядами. Потом будут еще 5 лет думать чо делать и репу чесать консультируясь. А еще и их войска, там будет солянка из 100500 стран, которые будут в случае агрессии проводить консультации каждый со своим правительством отвечать на пули над головой или озаботиться. Ай, короче
До сраки. То всьо--пусте! Папір зара не у тренді; лише надійна, ******* зброя.
... і назвемо ці гарантії- "будапештський Меморандум-2"
Так вже ж гарантували в Будапешті...
В Будапештском меморандуме сколько было гарантов с ядерным оружием ???
Иииииии ? ***** напал , а рыжий г@ндон ему помогает !
Не помогу никакие гарантии, кто захочет напасть , нападёт !, и чхать они хотели на всякие там подписи …
Ми вже мали гарантії безпеки від ТРЬОХ ядерних держав. Зараз одна з них намагається нас знищити, а друга стараєтья не вмішуватися
тут варіант лише один - Україна має стати знов ядерною .
Так. Збираємося на Майдані, декілька промов, бочки, дрова і будемо варити начиння для ядерної зброї.
спочатку в бочці на Майдані треба зварити Кучму і всіх причетних , підпаливши багаття меморандумом . а виробляти ядерну зброю разом з носіями треба тихо таємно без розголосу .
