Украине нужны гарантии безопасности от ядерного государства, - Будрис
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что реальные гарантии безопасности для Украины могут предоставить только ядерные государства с расширенным ядерным сдерживанием.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
"Одной из гарантий безопасности, которую мы можем предоставить, является членство в ЕС. Это действительно большая гарантия. Другая, конечно, - деятельность "коалиции желающих". Но в конце концов, зная, что потенциальный противник, а сейчас - агрессор против Украины, является ядерной державой, мы можем доверять только тем гарантиям безопасности, которые предоставляются также ядерной державой с расширенным ядерным сдерживанием", - сказал Будрис перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.
Еще один Будапештский меморандум не нужен
И добавил, что другие формальные или политические гарантии безопасности для Украины не будут работать. По его словам, Киеву нужны реальные механизмы защиты, подобные обязательствам, закрепленным в статье 5 Североатлантического договора.
"Нам не нужен еще один Будапештский меморандум. Нам нужно что-то реальное. Поэтому когда я слышу, что это будут гарантии безопасности по типу статьи пять - это именно то, что нам нужно", - подчеркнул Будрис.
Российский ядерный шантаж нельзя игнорировать
Литовский министр напомнил о ядерном шантаже России против Украины и западных государств, в частности об угрозах в 2022 году применить тактическое ядерное оружие.
"Мы не можем забыть об этом и полагаться только на обычные силы сдерживания, думая о потенциальных сценариях в будущем", - отметил он.
Иииииии ? ***** напал , а рыжий г@ндон ему помогает !
Не помогу никакие гарантии, кто захочет напасть , нападёт !, и чхать они хотели на всякие там подписи …