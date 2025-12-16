Відмова від використання росактивів шкодить репутації ЄС, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав ЄС ухвалити рішення про використання заморожених російських активів для підтримки України, щоб уникнути шкоди репутації блоку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
"Якщо ми не впораємося з цим завданням, здатність ЄС діяти буде серйозно підірвана на довгі роки, якщо не на більш тривалий термін", - сказав він, виступаючи на німецько-українському економічному форумі в Берліні 15 грудня.
Що передувало?
Відомо, що європейські лідери спробують вирішити долю заморожених активів РФ на саміті 18-19 грудня в Брюсселі.
Проте прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що рішення про заморожені активи РФ є, але їхнє практичне застосування для України поки що надто віддалене. Та додав, що на саміті у Брюселі в четвер це рішення не будуть ухвалювати.
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