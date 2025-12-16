Відмова від використання росактивів шкодить репутації ЄС, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав ЄС ухвалити рішення про використання заморожених російських активів для підтримки України, щоб уникнути шкоди репутації блоку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

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"Якщо ми не впораємося з цим завданням, здатність ЄС діяти буде серйозно підірвана на довгі роки, якщо не на більш тривалий термін", - сказав він, виступаючи на німецько-українському економічному форумі в Берліні 15 грудня.

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Що передувало?

Відомо, що європейські лідери спробують вирішити долю заморожених активів РФ на саміті 18-19 грудня в Брюсселі.

Проте прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що рішення про заморожені активи РФ є, але їхнє практичне застосування для України поки що надто віддалене. Та додав, що на саміті у Брюселі в четвер це рішення не будуть ухвалювати.

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