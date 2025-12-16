Отказ от использования росактивов вредит репутации ЕС, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал ЕС принять решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины, чтобы избежать ущерба репутации блока.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Если мы не справимся с этой задачей, способность ЕС действовать будет серьезно подорвана на долгие годы, если не на более длительный срок", - сказал он, выступая на немецко-украинском экономическом форуме в Берлине 15 декабря.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канцлер Германии предлагает РФ остановить обстрелы на Рождество

Что предшествовало?

Известно, что европейские лидеры попытаются решить судьбу замороженных активов РФ на саммите 18-19 декабря в Брюсселе.

Однако премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что решение о замороженных активах РФ есть, но их практическое применение для Украины пока слишком отдаленно. И добавил, что на саммите в Брюсселе в четверг это решение не будут принимать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и президент Бундестага Клокнер обсудили механизмы использования замороженных активов РФ. ВИДЕО