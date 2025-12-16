Отказ от использования росактивов вредит репутации ЕС, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал ЕС принять решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины, чтобы избежать ущерба репутации блока.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
"Если мы не справимся с этой задачей, способность ЕС действовать будет серьезно подорвана на долгие годы, если не на более длительный срок", - сказал он, выступая на немецко-украинском экономическом форуме в Берлине 15 декабря.
Что предшествовало?
Известно, что европейские лидеры попытаются решить судьбу замороженных активов РФ на саммите 18-19 декабря в Брюсселе.
Однако премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что решение о замороженных активах РФ есть, но их практическое применение для Украины пока слишком отдаленно. И добавил, что на саммите в Брюсселе в четверг это решение не будут принимать.
Тобто є
- помийка для мігрантів з африки і арабів. Збірна Франції давно не французи, англія уже так само
- слабкодухі, вчора Туреччина збила дрон, а ЕС лише "слідкує" за ними
- допомагають корупції - ВОНИ ЗНАЮТЬ звідки гроші в російського мера лишні 500 млн дол - але беруть
- прогинаються під агресора
і тд і тд
так що репутація уже є. Як багатих слюнтяїв