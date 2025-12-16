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Новини Мобілізація в Україні
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Українці, які змінили професію і стали військовими, мають право після війни повернутися додому, - Зеленський

зеленський

Громадяни України, які на початку вторгнення РФ змінили професію та стали військовими, мають право повернутися додому після укладення миру. 

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі ЗМІ у Нідерландах, інформує Цензор.НЕТ.

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Захист України

За його словами, на початку повномасштабної війни народ мобілізувався і захистив Україну, однак неправильно розраховувати, що після перемир’я з РФ буде те саме.

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Контракти для військових після війни

Зеленський зазначив, що після укладення миру, люди, які після вторгнення РФ змінили професію та стали військовими, мають право повернутися додому:

"Розраховувати треба на те, що є люди, які змінили професії, які навчилися бути військовими. І вони після війни, це їх право — повернутися додому. Що можуть зробити партнери України разом? Додаткове фінансування, запропонувати нормальні контракти для тих, хто хоче продовжувати служити. І просто не втратити цей досвід, який вони набули, нехай через цю трагедію, нехай через війну, але багато з них набуло цього досвіду, особливо в цій новій технологічній війні".

  • Президент також додав, що "гарантія нашої безпеки — це наша армія, яка буде підтримуватися різними фінансовими форматами, і це має бути знайдено відповідне міжнародне забезпечення".

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Автор: 

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Топ коментарі
+22
Ого! Цар великодушно дозволить? Охрініти! А вони що, в рабство пішли по уявленню зелі?
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16.12.2025 16:18 Відповісти
+21
В якому сенсі, змінили професію?
З комбайнера на розвідника мінометника, за допомогою тцк?
То вони не перестали бути комбайнерами!
І що значить, можуть?
Ще додай, з твоєї легкої руки!
Вони і так, це зроблять ні у кого не питаючи!
А от тоді, як шо не встигнеш здриснути, готуйся до найвеселішого у своєму нікчемному існуванні!
Било прокурор не захистить, бо кожний прийде і до нього теж!
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16.12.2025 16:25 Відповісти
+19
що, млять? от як зрозуміти цей зельоний висер? це констатація факта? чи обіцянка, щорабам дадуть вольную? чи ще щось?
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16.12.2025 16:17 Відповісти

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