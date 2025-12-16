Українці, які змінили професію і стали військовими, мають право після війни повернутися додому, - Зеленський

Громадяни України, які на початку вторгнення РФ змінили професію та стали військовими, мають право повернутися додому після укладення миру.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі ЗМІ у Нідерландах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Захист України

За його словами, на початку повномасштабної війни народ мобілізувався і захистив Україну, однак неправильно розраховувати, що після перемир’я з РФ буде те саме.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ щомісяця втрачає убитими близько 30 тис. військових, - Зеленський

Контракти для військових після війни

Зеленський зазначив, що після укладення миру, люди, які після вторгнення РФ змінили професію та стали військовими, мають право повернутися додому:

"Розраховувати треба на те, що є люди, які змінили професії, які навчилися бути військовими. І вони після війни, це їх право — повернутися додому. Що можуть зробити партнери України разом? Додаткове фінансування, запропонувати нормальні контракти для тих, хто хоче продовжувати служити. І просто не втратити цей досвід, який вони набули, нехай через цю трагедію, нехай через війну, але багато з них набуло цього досвіду, особливо в цій новій технологічній війні".

Президент також додав, що "гарантія нашої безпеки — це наша армія, яка буде підтримуватися різними фінансовими форматами, і це має бути знайдено відповідне міжнародне забезпечення".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гарантії безпеки від США мають бути сильними, не такими як "Будапешт" або "Мінськ", - Зеленський. ВIДЕО