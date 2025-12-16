Украинцы, которые сменили профессию и стали военными, имеют право после войны вернуться домой, - Зеленский
Граждане Украины, которые в начале вторжения РФ сменили профессию и стали военными, имеют право вернуться домой после заключения мира.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ в Нидерландах, информирует Цензор.НЕТ.
Защита Украины
По его словам, в начале полномасштабной войны народ мобилизовался и защитил Украину, однако неправильно рассчитывать, что после перемирия с РФ будет то же самое.
Контракты для военных после войны
Зеленский отметил, что после заключения мира люди, которые после вторжения РФ сменили профессию и стали военными, имеют право вернуться домой:
"Рассчитывать нужно на то, что есть люди, которые сменили профессии, которые научились быть военными. И они после войны, это их право — вернутся домой. Что могут сделать партнеры Украины вместе? Дополнительное финансирование, предложить нормальные контракты для тех, кто хочет продолжать служить. И просто не потерять этот опыт, который они приобрели, пусть через эту трагедию, пусть через войну, но многие из них приобрели этот опыт, особенно в этой новой технологической войне".
Президент также добавил, что "гарантия нашей безопасности — это наша армия, которая будет поддерживаться различными финансовыми форматами, и для этого должно быть найдено соответствующее международное обеспечение".
З комбайнера на розвідника мінометника, за допомогою тцк?
То вони не перестали бути комбайнерами!
І що значить, можуть?
Ще додай, з твоєї легкої руки!
Вони і так, це зроблять ні у кого не питаючи!
А от тоді, як шо не встигнеш здриснути, готуйся до найвеселішого у своєму нікчемному існуванні!
Било прокурор не захистить, бо кожний прийде і до нього теж!
Звідки такі сподівання?
І дійсно, хіба якийсь там УБД може претендувати на таку ж пенсію, як суддя чи прокурвор!
Мінімальна пенсія учасника бойових дій: яку суму гарантує держава
https://24tv.ua/katerina-dobrovolska_tag10609/ Катерина Добровольська
Основні тези
У 2025 році https://24tv.ua/economy/minimalna-pensiya-2026-rotsi-********-rozmir-24_n2968311 мінімальна пенсія для учасників бойових дій в Україні становить 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що фактично дорівнює 5528 гривень. Держава надає учасникам бойових дій доплати, зокрема 25% від прожиткового мінімуму, цільову допомогу на проживання в розмірі 40 гривень, (40 гривень, Карл! 40 гривень на проживання!), а також разові виплати до державних свят.
https://24tv.ua/economy/minimalna-pensiya-ubd-yaki-rozmiri-pensiy-viyskovih-********_n2969158
Ти не встиг Володя!
Кріпацтво відмінили ще в 1861році.
Перепочинок буде потрібен всім військовим (кадровим, добровольцям, тим кого призвали з цивільної професії, тим кого копняками запхали до буса на вулиці).
В армії залишаться тільки ідейні, принципові, кар'єристи, фахівці в перекладанні папок з полиці на полицю та професійні заварювачі кави начальнику.
Дякую найвеличніший лідор!!!
Вибачте, що пишу допис не стоячи на колінах!!!
Цей нікчема вже взагалі є-банувся!🤨