Украинцы, которые сменили профессию и стали военными, имеют право после войны вернуться домой, - Зеленский

Граждане Украины, которые в начале вторжения РФ сменили профессию и стали военными, имеют право вернуться домой после заключения мира.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ в Нидерландах, информирует Цензор.НЕТ.

Защита Украины

По его словам, в начале полномасштабной войны народ мобилизовался и защитил Украину, однако неправильно рассчитывать, что после перемирия с РФ будет то же самое.

Контракты для военных после войны

Зеленский отметил, что после заключения мира люди, которые после вторжения РФ сменили профессию и стали военными, имеют право вернуться домой:

"Рассчитывать нужно на то, что есть люди, которые сменили профессии, которые научились быть военными. И они после войны, это их право — вернутся домой. Что могут сделать партнеры Украины вместе? Дополнительное финансирование, предложить нормальные контракты для тех, кто хочет продолжать служить. И просто не потерять этот опыт, который они приобрели, пусть через эту трагедию, пусть через войну, но многие из них приобрели этот опыт, особенно в этой новой технологической войне".

Президент также добавил, что "гарантия нашей безопасности — это наша армия, которая будет поддерживаться различными финансовыми форматами, и для этого должно быть найдено соответствующее международное обеспечение".

