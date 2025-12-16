РУС
4 303 34

Украинцы, которые сменили профессию и стали военными, имеют право после войны вернуться домой, - Зеленский

зеленський

Граждане Украины, которые в начале вторжения РФ сменили профессию и стали военными, имеют право вернуться домой после заключения мира. 

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ в Нидерландах, информирует Цензор.НЕТ.

Защита Украины

По его словам, в начале полномасштабной войны народ мобилизовался и защитил Украину, однако неправильно рассчитывать, что после перемирия с РФ будет то же самое.

Контракты для военных после войны

Зеленский отметил, что после заключения мира люди, которые после вторжения РФ сменили профессию и стали военными, имеют право вернуться домой:

"Рассчитывать нужно на то, что есть люди, которые сменили профессии, которые научились быть военными. И они после войны, это их право — вернутся домой. Что могут сделать партнеры Украины вместе? Дополнительное финансирование, предложить нормальные контракты для тех, кто хочет продолжать служить. И просто не потерять этот опыт, который они приобрели, пусть через эту трагедию, пусть через войну, но многие из них приобрели этот опыт, особенно в этой новой технологической войне".

Президент также добавил, что "гарантия нашей безопасности — это наша армия, которая будет поддерживаться различными финансовыми форматами, и для этого должно быть найдено соответствующее международное обеспечение".

Топ комментарии
+13
Ого! Цар великодушно дозволить? Охрініти! А вони що, в рабство пішли по уявленню зелі?
16.12.2025 16:18 Ответить
+9
що, млять? от як зрозуміти цей зельоний висер? це констатація факта? чи обіцянка, щорабам дадуть вольную? чи ще щось?
16.12.2025 16:17 Ответить
+8
В якому сенсі, змінили професію?
З комбайнера на розвідника мінометника, за допомогою тцк?
То вони не перестали бути комбайнерами!
І що значить, можуть?
Ще додай, з твоєї легкої руки!
Вони і так, це зроблять ні у кого не питаючи!
А от тоді, як шо не встигнеш здриснути, готуйся до найвеселішого у своєму нікчемному існуванні!
Било прокурор не захистить, бо кожний прийде і до нього теж!
16.12.2025 16:25 Ответить
Дякую пане
16.12.2025 16:15 Ответить
Дайте гроші, бажано в крипті
16.12.2025 16:16 Ответить
А яку пику огидну скорчив... Ех, такий талантище акторський даремно загубив
16.12.2025 16:21 Ответить
16.12.2025 16:17 Ответить
Це значить, що не буде як за часів Шевченка, коли забирали в солдати на 25 років
16.12.2025 16:19 Ответить
так зараз взагалі то гірше чим в часи Шевченка, взагалі без терміну.
16.12.2025 16:23 Ответить
Покишо тіки 12 років деякі служать, хтось 3, але ж до 25 ще далеко
16.12.2025 16:36 Ответить
16.12.2025 16:57 Ответить
"мають право повернутися додому після укладення миру" - читаю тричі, ніфіга не розумію
16.12.2025 17:01 Ответить
Ахах , уявляю , а хто по закону їх відпустить? Командир цар і Бог сказав ні значить ні, ну і підуть сзч..Як це взагалі повинно виглядати процедура якщо ніхто ні за що не відповідає?
16.12.2025 16:18 Ответить
16.12.2025 16:18 Ответить
Ну, так, але квиток в один кінець, без зворотнього, отримайте, для початку...
16.12.2025 16:18 Ответить
Ти отак шутіш, а Президент дозволив Пікалову повернутись зі служби в 95 квартал
16.12.2025 16:30 Ответить
Пан дозволив
16.12.2025 16:19 Ответить
Якщо повернуться всі кого бусифікували то з кого буде армія у 800 тисяч ? А не забагато цього? 500 тисяч досить.
16.12.2025 16:21 Ответить
Президент також додав, що "гарантія нашої безпеки - це наша армія, яка буде підтримуватися різними фінансовими форматами, і це має бути знайдено відповідне міжнародне забезпечення".ЯКОГО БИ НЕКУЙОВО ВИСТАРЧАЛИ І МЕНІ І "ЗЕЛЕНИМ КОРУПЦІЙНИМ ІПАЛЬНИКАМ"
16.12.2025 16:23 Ответить
*****! Оце так несподіванка, ************** 😂😂😂
16.12.2025 16:25 Ответить
16.12.2025 16:25 Ответить
"бо кожний прийде і до нього теж!" - Ви так насправді важаєте?
Звідки такі сподівання?
16.12.2025 16:32 Ответить
В чого ж так рано , ще до "мірного договору", андрій барісич здриснул і питання - куда?
16.12.2025 16:34 Ответить
Якось текст написаний не так....але звично...



16.12.2025 16:35 Ответить
16.12.2025 16:38 Ответить
Дуже глибока думка! Шкода, що у цій глибині її не втропати
16.12.2025 16:43 Ответить
16.12.2025 17:06 Ответить
Храпатий, ти своїми заявами добродушними в сосну вдарився. Вони повернутся і будуть вас гнид вішати...
16.12.2025 16:36 Ответить
І вони навіть не соромляться...
І дійсно, хіба якийсь там УБД може претендувати на таку ж пенсію, як суддя чи прокурвор!

Мінімальна пенсія учасника бойових дій: яку суму гарантує держава
https://24tv.ua/katerina-dobrovolska_tag10609/ Катерина Добровольська

Основні тези

У 2025 році https://24tv.ua/economy/minimalna-pensiya-2026-rotsi-********-rozmir-24_n2968311 мінімальна пенсія для учасників бойових дій в Україні становить 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що фактично дорівнює 5528 гривень. Держава надає учасникам бойових дій доплати, зокрема 25% від прожиткового мінімуму, цільову допомогу на проживання в розмірі 40 гривень, (40 гривень, Карл! 40 гривень на проживання!), а також разові виплати до державних свят.

https://24tv.ua/economy/minimalna-pensiya-ubd-yaki-rozmiri-pensiy-viyskovih-********_n2969158
16.12.2025 16:38 Ответить
тобто, підписання контракту буде добровільним за словами президента, запам'ятаємо
16.12.2025 16:38 Ответить
Якщо повернуться ті кого бусифікували то звідки він візьме 800 тисяч щоб постійно там були? З ненавчених воювати?
16.12.2025 16:40 Ответить
В том-то і прикіл, що після завершення війни ТЦКуни і інша нєчисть нікуди не дінеться, будуть і далі кошмарити цивільне населення, для того щоб робити ротацію військ. 800к це дуже багато для не воюючої країни.
16.12.2025 16:52 Ответить
Що значить "не воюючої країни"? Московія хіба щезне кудись?
16.12.2025 17:02 Ответить
Яке ж воно таки довбонуте чи обдовбане!
16.12.2025 16:42 Ответить
Ох нікуя собі😳
Ти не встиг Володя!
Кріпацтво відмінили ще в 1861році.

Перепочинок буде потрібен всім військовим (кадровим, добровольцям, тим кого призвали з цивільної професії, тим кого копняками запхали до буса на вулиці).

В армії залишаться тільки ідейні, принципові, кар'єристи, фахівці в перекладанні папок з полиці на полицю та професійні заварювачі кави начальнику.
16.12.2025 16:49 Ответить
Хвала Зеленському!
Дякую найвеличніший лідор!!!
Вибачте, що пишу допис не стоячи на колінах!!!

Цей нікчема вже взагалі є-банувся!🤨
16.12.2025 16:53 Ответить
💪 👌
16.12.2025 17:17 Ответить
 
 