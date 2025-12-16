3 роки в’язниці за незаконні компенсації: Верховний Суд підтвердив вирок екснардепу Сольвару

Верховний Суд України підтвердив вирок щодо народного депутата України VIII скликання Руслана Сольвара, якого визнано винуватим у незаконному отриманні компенсації за проживання в готелі "Київ". Рішення Апеляційної палати ВАКС залишили без змін, а касаційні скарги сторони захисту — без задоволення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"16 грудня 2025 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду підтримав позицію прокурора САП, залишив без задоволення касаційні скарги сторони захисту", - ідеться в повідомленні.

Вирок Апеляційної палати ВАКС від 26.08.2024, яким народного депутата України VIII скликання Руслана Сольвара визнано винуватим у незаконному отриманні компенсації за винайм номера в готелі "Київ", залишено без змін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснардепа Сольвара засудили до трьох років в’язниці. Але він мобілізувався до ЗСУ

Таким чином, Верховний Суд підтвердив законність рішення суду.

Нагадаємо, Руслана Сольвара визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади (окрім виборних) строком на 1 рік та зі штрафом у розмірі 8500 гривень. Зазначимо, що колишній нардеп наразі перебуває в СІЗО.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Також читайте: НАЗК виявило недостовірні відомості у 18 із 22 декларацій посадовців медкомісій на майже 150 мільйонів

У чому обвинувачують екснардепа Сольвара?

Руслан Сольвар - народний депутат України VII та VIII скликань. Його обвинувачували в тому, що він незаконно отримував понад 360 тис. грн компенсації від Верховної Ради за оренду номера в готелі "Київ" у 2017-2018 роках.

Трохи про хід його справи:

23 вересня 2022 року АП ВАКС скасувала виправдувальний вирок і визнала Сольвара винним у зловживанні службовим становищем. Екснардепа тоді засудили до 3 років реального позбавлення волі зі штрафом 8,5 тис. грн і забороною обіймати певні посади на рік.

Але 6 грудня 2023 року касаційна інстанція зупинила виконання вироку Сольвара і відправила його справу на повторний розгляд в апеляційну інстанцію. Причиною стало те, що НАБУ-САП інкримінували ексдепутату зловживання владою, натомість АП ВАКС під час винесення вироку змінила формулу кваліфікації на зловживання службовим становищем.

Під час повторного апеляційного розгляду прокурор просив визнати Сольвара винним та призначити 3 роки позбавлення волі із забороною обіймати посади в органах державної влади.

Сторона захисту натомість просила скасувати виправдувальний вирок суду першої інстанції та направити справу на новий розгляд, щоб суд врахував позицію касаційного суду у цій справі.