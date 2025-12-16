3 года тюрьмы за незаконные компенсации: Верховный Суд подтвердил приговор экс-нардепу Сольвару

Верховный Суд Украины подтвердил приговор в отношении народного депутата Украины VIII созыва Руслана Сольвара, признанного виновным в незаконном получении компенсации за проживание в отеле "Киев". Решение Апелляционной палаты ВАКС оставили без изменений, а кассационные жалобы стороны защиты — без удовлетворения.

"16 декабря 2025 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда поддержал позицию прокурора САП, оставил без удовлетворения кассационные жалобы стороны защиты", — говорится в сообщении.

Приговор Апелляционной палаты ВАКС от 26.08.2024, которым народный депутат Украины VIII созыва Руслан Сольвар признан виновным в незаконном получении компенсации за аренду номера в отеле "Киев", оставлен без изменений.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил законность решения суда.

Напомним, Руслан Сольвар признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти (кроме выборных) сроком на 1 год и со штрафом в размере 8500 гривен. Отметим, что бывший нардеп в настоящее время находится в СИЗО.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

В чем обвиняют экс-нардепа Сольвара?

Руслан Сольвар - народный депутат Украины VII и VIII созывов. Его обвиняли в том, что он незаконно получал более 360 тыс. грн компенсации от Верховной Рады за аренду номера в отеле "Киев" в 2017-2018 годах.

Немного о ходе его дела:

23 сентября 2022 года АП ВАКС отменила оправдательный приговор и признала Сольвара виновным в злоупотреблении служебным положением. Экс-нардепа тогда приговорили к 3 годам реального лишения свободы со штрафом 8,5 тыс. грн и запретом занимать определенные должности на год.

Но 6 декабря 2023 года кассационная инстанция приостановила исполнение приговора Сольвару и отправила его дело на повторное рассмотрение в апелляционную инстанцию. Причиной стало то, что НАБУ-САП инкриминировали экс-депутату злоупотребление властью, а АП ВАКС при вынесении приговора изменила формулу квалификации на злоупотребление служебным положением.

Во время повторного апелляционного рассмотрения прокурор просил признать Сольвара виновным и назначить 3 года лишения свободы с запретом занимать должности в органах государственной власти.

Сторона защиты, напротив, просила отменить оправдательный приговор суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение, чтобы суд учел позицию кассационного суда по этому делу.