Під час візиту Зеленського до Бундестагу сталося вимкнення інтернету, підозрюють російську кібератаку, - ЗМІ

У німецькому Бундестазі сталися технічні зброї в інтернет-мережі під час візиту Володимира Зеленського 15 грудня. Через проблеми зі зв'язком не відбулася відеоконференція між міністрами закордонних справ ЄС та американськими перемовниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це пише Der Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

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Які були проблеми

Так, інтернет-мережа Бундестагу перестала працювати в понеділок, 15 грудня, після обіду. Користувачі втратили доступ до Інтернету та внутрішньої мережі, а також до електронної пошти та файлів.

Оскільки проблема виникла приблизно в той самий час, коли Володимир Зеленський відвідав президентку Бундестагу Юлію Клекнер, у німецьких медіа та соцмережах з'явилися припущення, що це може бути російська кібератака.

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Зазначається, що збій мережі завадив провести відеоконференцію між американськими переговірниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, які приїхали до Берліна, та міністрами закордонних справ ЄС, які перебували в Брюсселі.

Натомість, за інформацією дипломатів, відеоконференція між міністрами закордонних справ ЄС та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, який також перебував у Берліні, пройшла без проблем.

Що кажуть в уряді ФРН?

Водночас ІТ департамент німецького парламенту заявив, що тимчасовий збій не був наслідком хакерської атаки, а виник через перевантаження між двома дата-центрами адміністрації Бундестагу. Точна причина проблеми в дата-центрах досі розслідується.

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