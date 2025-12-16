РУС
Новости Визит Зеленского в Германию
Во время визита Зеленского в Бундестаг произошло отключение интернета, подозревают российскую кибератаку, - СМИ

Зеленский встретился с президентом Бундестага Германии Клёкнер

В немецком Бундестаге произошли технические неполадки в интернет-сети во время визита Владимира Зеленского 15 декабря. Из-за проблем со связью не состоялась видеоконференция между министрами иностранных дел ЕС и американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом пишет Der Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

Какие были проблемы

В частности, интернет-сеть Бундестага перестала работать в понедельник, 15 декабря, после обеда. Пользователи потеряли доступ к интернету и внутренней сети, а также к электронной почте и файлам.

Поскольку проблема возникла примерно в то же время, когда Владимир Зеленский посетил президента Бундестага Юлию Клекнер, в немецких СМИ и соцсетях появились предположения, что это может быть российская кибератака.

  • Отмечается, что сбой сети помешал провести видеоконференцию между американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые приехали в Берлин, и министрами иностранных дел ЕС, находившимися в Брюсселе.

Вместо этого, по информации дипломатов, видеоконференция между министрами иностранных дел ЕС и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, который также находился в Берлине, прошла без проблем.

Что говорят в правительстве ФРГ?

В то же время IТ-департамент немецкого парламента заявил, что временный сбой не был следствием хакерской атаки, а возник из-за перегрузки между двумя дата-центрами администрации Бундестага. Точная причина проблемы в дата-центрах до сих пор расследуется.

Германия (7443) Зеленский Владимир (23030) Бундестаг (234) кибератака (202)
Топ комментарии
+4
Айяйяй не зміг вигрузити в тік-ток вечірне звернення
16.12.2025 19:29 Ответить
+2
ага, це просто ослік апокаліпсису. вже забули як в Парижі їх собор горів і хто тоді до них в гості завітав?
16.12.2025 19:28 Ответить
+1
ну хотя би не БПЛА супроводжували літак - і то спокійніше за "Портрєт"
16.12.2025 19:31 Ответить
Шо то було? - мабуть НЛО
16.12.2025 19:36 Ответить
Рейтинг опублікуйте. Мав вирости після такого зухвальства💩
16.12.2025 19:36 Ответить
Народна прикмета - де зеленський, там якась халепа!
16.12.2025 19:43 Ответить
та це Маск з Марсу нагадав, що він керує ген всюди і ЄС вже закінчився, як і Джавеліни за$55 млн. з 2018, які ніхто так і не побачив.
16.12.2025 19:48 Ответить
Кацапы погрызли провода. У них тяжелая форма паранойи.
16.12.2025 19:50 Ответить
Ага, це самі собі відро лайна на голову вилити... Шо це за сервери такі слабенькі в Бундестазі?...
16.12.2025 20:04 Ответить
Думаю это США дурака включили, нет связи, нет разговора и всё шито крыто. Они всю Европу слушают и смотрят, за десятки лет во все щели запустили щупальца ЦРУ.
16.12.2025 20:05 Ответить
якщо ната беззуба, нащо нам туди?
наша над1я тыльки на Господа Бога
16.12.2025 20:27 Ответить
 
 