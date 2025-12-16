Во время визита Зеленского в Бундестаг произошло отключение интернета, подозревают российскую кибератаку, - СМИ

В немецком Бундестаге произошли технические неполадки в интернет-сети во время визита Владимира Зеленского 15 декабря. Из-за проблем со связью не состоялась видеоконференция между министрами иностранных дел ЕС и американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Какие были проблемы

В частности, интернет-сеть Бундестага перестала работать в понедельник, 15 декабря, после обеда. Пользователи потеряли доступ к интернету и внутренней сети, а также к электронной почте и файлам.

Поскольку проблема возникла примерно в то же время, когда Владимир Зеленский посетил президента Бундестага Юлию Клекнер, в немецких СМИ и соцсетях появились предположения, что это может быть российская кибератака.

Отмечается, что сбой сети помешал провести видеоконференцию между американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые приехали в Берлин, и министрами иностранных дел ЕС, находившимися в Брюсселе.

Вместо этого, по информации дипломатов, видеоконференция между министрами иностранных дел ЕС и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, который также находился в Берлине, прошла без проблем.

Что говорят в правительстве ФРГ?

В то же время IТ-департамент немецкого парламента заявил, что временный сбой не был следствием хакерской атаки, а возник из-за перегрузки между двумя дата-центрами администрации Бундестага. Точная причина проблемы в дата-центрах до сих пор расследуется.

