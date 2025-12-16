Зеленского пригласили на саммит лидеров ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в обсуждении украинских вопросов на заседании Европейского совета 18 декабря, однако ожидается, что он присоединится к дискуссии в формате видеосвязи.
Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, знакомый с организацией саммита лидеров Евросоюза, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, приглашение украинскому президенту направил президент Европейского совета Антониу Кошта.
"Президент Кошта направил президенту Зеленскому приглашение приехать в Брюссель и принять участие в заседании Европейского совета на этой неделе. Сейчас мы ожидаем, что он присоединится к дискуссии по видеосвязи, и это еще должно быть подтверждено", - отметил собеседник издания.
Он уточнил, что личное присутствие Зеленского маловероятно "из-за логистических вопросов", добавив, что "наши команды находятся на связи".
По информации "Европейской правды", украинская сторона не настроена на визит в Брюссель, в частности из-за отсутствия позитивных ожиданий от результатов саммита.
А Вова там яким боком?
Який з Зеленського нах лідер?
Він тревел - президент, недоблогер!