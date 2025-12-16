Зеленського запросили на саміт лідерів ЄС

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь в обговоренні українських питань на засіданні Європейської ради 18 грудня, однак очікується, що він долучиться до дискусії у форматі відеозв’язку.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив високопосадовець ЄС, обізнаний з організацією саміту лідерів Євросоюзу, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, запрошення українському президентові надіслав президент Європейської ради Антоніу Кошта.

"Президент Кошта надіслав президентові Зеленському запрошення приїхати в Брюссель і взяти участь у засіданні Європейської ради цього тижня. Наразі ми очікуємо, що він доєднається до дискусії за відеозв’язком, і це ще має бути підтверджено", - зазначив співрозмовник видання.

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Він уточнив, що особиста присутність Зеленського малоймовірна "через логістичні питання", додавши, що "наші команди перебувають на зв’язку".

За інформацією "Європейської правди", українська сторона не налаштована на візит до Брюсселя, зокрема через брак позитивних очікувань від результатів саміту.

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