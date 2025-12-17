ФІФА назвала тренера та гравця року - обидва з ПСЖ
У Парижі відбулася церемонія вручення премії Best FIFA Football Awards 2025.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, церемонія пройшла під знаком тотального домінування "Парі Сен-Жермен": французький клуб, який провів історичний сезон, забрав усі ключові чоловічі нагороди.
Найкращим тренером минулого сезону став іспанський фахівець Луїс Енріке, який очолює французький ПСЖ. Він випередив у голосуванні двох інших претендентів — Хансі Фліка з іспанської "Барселони" та Арне Слота з англійського "Ліверпуля".
Найкращим гравцем року було визнано форварда ПСЖ та володаря "Золотого м’яча" Усмана Дембеле.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону ПСЖ оформив требл, здобувши:
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чемпіонство у Лізі 1;
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Кубок Франції;
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перемогу в Лізі чемпіонів.
Крім того, парижани виграли Суперкубок УЄФА та дійшли до фіналу Клубного чемпіонату світу, де поступилися лондонському "Челсі" з рахунком 0:3.
Також ФІФА оприлюднила символічну збірну найкращих гравців 2025 року. До команди року увійшли одразу п’ять футболістів ПСЖ.
Команда року за версією FIFA The Best:
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Джанлуїджі Доннарумма ("Манчестер Сіті")4
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Ашраф Хакімі (ПСЖ);
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Вільян Пачо (ПСЖ);
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Вірджил ван Дейк ("Ліверпуль");
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Нуну Мендеш (ПСЖ);
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Джуд Беллінгем ("Реал" Мадрид);
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Вітінья (ПСЖ);
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Педрі ("Барселона");
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Коул Палмер ("Челсі");
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Ламін Ямаль ("Барселона");
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Усман Дембеле (ПСЖ).
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