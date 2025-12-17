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ФІФА назвала тренера та гравця року - обидва з ПСЖ

ФІФА нагородив найкращих футболістів

У Парижі відбулася церемонія вручення премії Best FIFA Football Awards 2025. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, церемонія пройшла під знаком тотального домінування "Парі Сен-Жермен": французький клуб, який провів історичний сезон, забрав усі ключові чоловічі нагороди.

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Найкращим тренером минулого сезону став іспанський фахівець Луїс Енріке, який очолює французький ПСЖ. Він випередив у голосуванні двох інших претендентів — Хансі Фліка з іспанської "Барселони" та Арне Слота з англійського "Ліверпуля".

Найкращим гравцем року було визнано форварда ПСЖ та володаря "Золотого м’яча" Усмана Дембеле.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону ПСЖ оформив требл, здобувши:

  • чемпіонство у Лізі 1;

  • Кубок Франції;

  • перемогу в Лізі чемпіонів.

Крім того, парижани виграли Суперкубок УЄФА та дійшли до фіналу Клубного чемпіонату світу, де поступилися лондонському "Челсі" з рахунком 0:3.

Також ФІФА оприлюднила символічну збірну найкращих гравців 2025 року. До команди року увійшли одразу п’ять футболістів ПСЖ.

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Команда року за версією FIFA The Best:

  • Джанлуїджі Доннарумма ("Манчестер Сіті")4

  • Ашраф Хакімі (ПСЖ);

  • Вільян Пачо (ПСЖ);

  • Вірджил ван Дейк ("Ліверпуль");

  • Нуну Мендеш (ПСЖ);

  • Джуд Беллінгем ("Реал" Мадрид);

  • Вітінья (ПСЖ);

  • Педрі ("Барселона");

  • Коул Палмер ("Челсі");

  • Ламін Ямаль ("Барселона");

  • Усман Дембеле (ПСЖ).

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Топ коментарі
+3
премію мира їм
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17.12.2025 02:06 Відповісти
+3
Не знаю чому, але усе життя люто ненавиджу професійний футбол. Разом з усіма роналдами, марадонами, і суркісами з ахметовими 🤔
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17.12.2025 02:39 Відповісти
+1
Може я щось не розумію, коли інженер налаштовує двигун до літака чи просто комбайна - отримує шиш, а от балаболи які гилять мяча по полю - мають якісь космічна гонорари. Блазні які розважають людей, ті що скакають по сцені, піднесені в ранг богів, щось в цьому світі не то.
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17.12.2025 07:06 Відповісти

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