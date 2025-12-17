ФІФА назвала тренера та гравця року - обидва з ПСЖ

У Парижі відбулася церемонія вручення премії Best FIFA Football Awards 2025.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, церемонія пройшла під знаком тотального домінування "Парі Сен-Жермен": французький клуб, який провів історичний сезон, забрав усі ключові чоловічі нагороди.

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Найкращим тренером минулого сезону став іспанський фахівець Луїс Енріке, який очолює французький ПСЖ. Він випередив у голосуванні двох інших претендентів — Хансі Фліка з іспанської "Барселони" та Арне Слота з англійського "Ліверпуля".

Найкращим гравцем року було визнано форварда ПСЖ та володаря "Золотого м’яча" Усмана Дембеле.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону ПСЖ оформив требл, здобувши:

чемпіонство у Лізі 1;

Кубок Франції;

перемогу в Лізі чемпіонів.

Крім того, парижани виграли Суперкубок УЄФА та дійшли до фіналу Клубного чемпіонату світу, де поступилися лондонському "Челсі" з рахунком 0:3.

Також ФІФА оприлюднила символічну збірну найкращих гравців 2025 року. До команди року увійшли одразу п’ять футболістів ПСЖ.

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Команда року за версією FIFA The Best:

Джанлуїджі Доннарумма ("Манчестер Сіті")4

Ашраф Хакімі (ПСЖ);

Вільян Пачо (ПСЖ);

Вірджил ван Дейк ("Ліверпуль");

Нуну Мендеш (ПСЖ);

Джуд Беллінгем ("Реал" Мадрид);

Вітінья (ПСЖ);

Педрі ("Барселона");

Коул Палмер ("Челсі");

Ламін Ямаль ("Барселона");

Усман Дембеле (ПСЖ).

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