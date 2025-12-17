Понад 490 фактів торгівлі людьми викрито за час війни, - Нацполіція
Національна поліція України від початку повномасштабної війни викрила понад 490 фактів торгівлі людьми.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов під час 13-ї Глобальної конференції Інтерполу з питань торгівлі людьми та контрабанди мігрантів для експертних груп.
Що відомо?
"Боротьба з торгівлею людьми є одним з пріоритетів Національної поліції. З початку повномасштабного вторгнення поліцейські викрили понад 490 фактів торгівлі людьми. Статус підозрюваного отримали 274 трафікери. Ліквідовано 18 організованих груп торгівців людьми", - розповів він.
Зазначається, що в процесі розслідувань ідентифіковано 414 потерпілих від торгівлі людьми, найбільше - у 2025 році.
Серед них:
- 190 жінок,
- 173 чоловіки,
- 51 дитина.
Міжнародна співпраця
Нєбитов зауважив, що Національна поліція діє у співпраці з міжнародними партнерами, зокрема бере участь у спільних оперативних і слідчих групах Європолу та Євроджасту, постійному обміні інформацією.
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