Понад 490 фактів торгівлі людьми викрито за час війни, - Нацполіція

Національна поліція України від початку повномасштабної війни викрила понад 490 фактів торгівлі людьми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов під час 13-ї Глобальної конференції Інтерполу з питань торгівлі людьми та контрабанди мігрантів для експертних груп.

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Що відомо?

"Боротьба з торгівлею людьми є одним з пріоритетів Національної поліції. З початку повномасштабного вторгнення поліцейські викрили понад 490 фактів торгівлі людьми. Статус підозрюваного отримали 274 трафікери. Ліквідовано 18 організованих груп торгівців людьми", - розповів він.

Зазначається, що в процесі розслідувань ідентифіковано 414 потерпілих від торгівлі людьми, найбільше - у 2025 році.

Серед них:

190 жінок,

173 чоловіки,

51 дитина.

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Міжнародна співпраця

Нєбитов зауважив, що Національна поліція діє у співпраці з міжнародними партнерами, зокрема бере участь у спільних оперативних і слідчих групах Європолу та Євроджасту, постійному обміні інформацією.

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