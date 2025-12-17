РУС
Новости Разоблачение торговли людьми
Более 490 фактов торговли людьми разоблачено за время войны, - Нацполиция

торговля людьми

Национальная полиция Украины с начала полномасштабной войны раскрыла более 490 фактов торговли людьми.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов во время 13-й Глобальной конференции Интерпола по вопросам торговли людьми и контрабанды мигрантов для экспертных групп.

Что известно

"Борьба с торговлей людьми является одним из приоритетов Национальной полиции. С начала полномасштабного вторжения полицейские раскрыли более 490 фактов торговли людьми. Статус подозреваемого получили 274 трафикера. Ликвидировано 18 организованных групп торговцев людьми", - рассказал он.

Отмечается, что в процессе расследований идентифицировано 414 потерпевших от торговли людьми, больше всего - в 2025 году.

Среди них:

  • 190 женщин,
  • 173 мужчины,
  • 51 ребенок.

Международное сотрудничество

Небытов отметил, что Национальная полиция действует в сотрудничестве с международными партнерами, в частности участвует в совместных оперативных и следственных группах Европола и Евроджаста, постоянном обмене информацией.

