Более 490 фактов торговли людьми разоблачено за время войны, - Нацполиция
Национальная полиция Украины с начала полномасштабной войны раскрыла более 490 фактов торговли людьми.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов во время 13-й Глобальной конференции Интерпола по вопросам торговли людьми и контрабанды мигрантов для экспертных групп.
Что известно
"Борьба с торговлей людьми является одним из приоритетов Национальной полиции. С начала полномасштабного вторжения полицейские раскрыли более 490 фактов торговли людьми. Статус подозреваемого получили 274 трафикера. Ликвидировано 18 организованных групп торговцев людьми", - рассказал он.
Отмечается, что в процессе расследований идентифицировано 414 потерпевших от торговли людьми, больше всего - в 2025 году.
Среди них:
- 190 женщин,
- 173 мужчины,
- 51 ребенок.
Международное сотрудничество
Небытов отметил, что Национальная полиция действует в сотрудничестве с международными партнерами, в частности участвует в совместных оперативных и следственных группах Европола и Евроджаста, постоянном обмене информацией.
